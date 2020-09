Tritt am Sonnabend in Worpswede auf: Stefan Stoppok. (Lars Fischer)

Stefan Stoppok: Wir waren im März auf Bandtournee zu unserem neuen Album „Jubel“ und es war vom ersten Konzert an wackelig und unsicher, wie lange es laufen würde. Wir hatten uns jeden Tag erst einmal kundig machen müssen, ob die Veranstaltung am Abend auch stattfindet. Immerhin fanden noch sieben von insgesamt 21 geplanten Konzerten statt. Das achte Konzert hätte am 13. März in München sein sollen und morgens hieß es noch von den Veranstaltern, dass das Konzert auch stattfinden könne. Am Ende hätten wir uns aber die Fahrt von Stuttgart nach München sparen können, denn am Nachmittag kam dann doch die verbindliche Absage.

Nach dem ersten Frust über die abgesagten Konzerte habe ich geguckt, was noch so ansteht und mir einige Projekte heraus gekramt, die ich aus Zeitgründen bisher nach hinten geschoben hatte.

Mein Heimstudio wieder auf Vordermann bringen, um dort die nächsten Monate in Ruhe arbeiten zu können. Ansonsten viel Büroarbeit, das Bühnenequipment einmotten oder Rasen mähen. Unser Hammond-Spieler Sebel war darüber hinaus schwer mit seinem Song „Zusammenstehen“ beschäftigt. Das Lied hatte er nach der Münchener Konzertabsage geschrieben, ins Netz gestellt und schon in kürzester Zeit über zwei Millionen Aufrufe bei Youtube gehabt. Mittlerweile ist der Song in mehrere Sprachen übersetzt worden. Ich habe zum Beispiel mit der Sängerin Aino Löwenmark, die bei mir in Hamburg um die Ecke wohnt, eine schwedische Version aufgenommen.

Generell erst einmal gut und vor allem ging es wohl bei einigen auch sehr schnell. Es wird aber vielen Veranstaltern, Musikern, Ton- und Lichtfirmen samt Personal nicht groß über den Sommer helfen. Da muss noch mehr passieren, sonst rasseln viele in die Pleite.

Über meine persönliche Zukunft habe ich mir noch nie Sorgen gemacht, da ich es seit 40 Jahren gewohnt bin, in unsicheren Verhältnissen zu leben. Sorgen mache ich mir aber um unsere bunte Kulturlandschaft. Es könnte sein, dass da einiges auf der Strecke bleibt. Das wäre grausam, denn völlig normalisieren wird sich die Situation sicher nicht so schnell.

Ich würde es mir wünschen, denke aber, dass dieser Hammerschlag für wirkliche Veränderungen noch nicht heftig genug war. Trotzdem spült die Corona-Krise auch viele gute Sachen wie zum Beispiel viel Solidarität und gegenseitige Unterstützung an Land. Kann sein, dass einiges von dem übrig bleibt und in Zukunft ganz neue Sachen in Gang setzt.

Nein, ich hatte von Anfang an eine optimale Work-Life-Balance, wie man auf Neudeutsch sagt. Ich habe meine Karriere schon immer meinen Bedürfnissen angepasst und nicht umgekehrt.

Ja, es ist schon ein Grund zur Freude, weil wir das im Gegensatz zu den anderen Künstlern dort ohne großen Werbeaufwand geschafft haben. Das freut einen hundertprozentigen Independent-Künstler wie mich natürlich.

Das interessiert mich schon: Ich will ja die Leute mit meinen Songs erreichen und vor allem die Möglichkeit haben, weiter auf der Bühne zu stehen.

Durchweg positiv! Ich kann sagen, dass ich mir einen besseren Verlauf meines Lebens nicht vorstellen kann – und das in jeder Hinsicht...

Nein, die Politik in Europa versagt in dieser Hinsicht komplett! Da wird nichts mit Weitsicht oder einem Funken Zukunftssicherung unternommen. Stattdessen fließen Millionen von Euro, um uns Europäern das Flüchtlingsproblem vom Hals zu halten, obwohl jeder sehen kann, dass das nie funktionieren wird – von der Unmenschlichkeit eines solchen Handelns ganz zu schweigen. Dabei sieht man anhand privater Hilfsorganisationen und deren Engagement, dass so viele Menschen in unserem Land das ebenfalls so sehen und es nicht ertragen können, wie dumm und kaltherzig damit umgegangen wird. Natürlich ist das Thema noch viel komplexer, aber das würde hier den Rahmen sprengen, nämlich wie naiv in früheren Jahren mit der Integration in unserem Land umgegangen wurde.

Nein, der Song steht am Schluss, weil er etwas aus dem Rahmen fällt. Die Idee dafür kam mir schon vor Jahren, als ich noch in Worpswede wohnte. Immer wenn ich dort die Mülltonne die rund 100 Meter zur Straße zog, sang ich diese Melodie, weil meine Tonne anscheinend viel zu groß oder mein Müll einfach zu wenig war. Es ist einfach ein sehr persönliches Lied.

Zur Person

Stefan Stoppok

wurde 1956 in Hamburg geboren, verlebte Kindheit und Jugend in Essen. Nach einigen Jahren im bayerischen Landsberg und Worpswede lebt er heute wieder in seiner Geburtsstadt. Um 1980 begann seine Karriere mit der Stender Band, zwei Jahre später erschien seine erste Soloplatte. Seine aktuelle Platte „Jubel“ stieg im Februar auf Platz vier der deutschen Albumcharts ein – so hoch wie noch keins seiner bisherigen 18 Studioalben.

Zur Sache

Solo auf dem Dorfplatz

Eigentlich wollte Stefan Stoppok 2020 sein 40. Bühnenjahr feiern, dann aber kam der Corona-Lockdown. Das eigentlich für Juni geplante Artgenossen-Konzert in der Worpsweder Music Hall mit Joel Havea, Cäthe und Ami Warning soll am 10. April 2021 nachgeholt werden. Doch so lange braucht man nicht warten, um den Liedermacher mal wieder in seiner alten Heimat zu sehen: In Kooperation mit der Gemeinde Worpswede veranstaltet die Music Hall ein Solo-Open-Air-Konzert mit dem 64-Jährigen am Sonnabend, 5. September, ab 20 Uhr auf dem Dorfplatz. Tickets gibt es keine mehr. Die Veranstaltung ist nach Angaben der Music Hall ausverkauft.