Inklusion werde gefordert, aber nicht bezahlt, sagt Norbert Süßmann. Die Situation habe sich in den vergangenen Jahren zugespitzt. "Die soziale Spaltung der Gesellschaft verschärft sich weiter, wenn die Stadt nicht handelt", mahnt der Inklusionsleiter der Hans-Wendt-Stiftung. (CARMEN JASPERSEN)

Borgfeld. „Wir müssen immer mehr Kinder viel zu früh aus der Hilfe entlassen.“ Das sagt der Inklusionsleiter der Borgfelder Hans-Wendt-Stiftung, Norbert Süßmann, über die Betreuungssituation an Bremer Horten. Kurz vor seinem Abschied aus dem Berufsleben übt der Inklusionschef harsche Kritik an der Bremer Bildungspolitik. Inklusion werde gefordert, aber nicht bezahlt, sagt Süßmann. Die Situation habe sich in den vergangenen Jahren zugespitzt. „Die soziale Spaltung verschärft sich weiter, wenn die Stadt nicht handelt.“ Der Hilfeschrei kommt aus berufenem Munde. Süßmann ist Chef von 51 pädagogischen Mitarbeiterinnen, Sozialpädagogen und Psychologinnen, die sich in 13 Bremer Stadtteilen um hilfebedürftige Hortkinder kümmern.

Seit 25 Jahren arbeitet der Diplom-Psychologe Süßmann für die Stiftung am Lehester Deich. Von hier aus steuert er das Projekt der sogenannten „integrierten heilpädagogischen Tageserziehung“ (IHTE) in Zusammenarbeit mit städtischen Kindertageseinrichtungen. 175 Plätze betreuen seine Teams an fünf Bremer Horten und Ganztagsschulen, überwiegend in Brennpunkten wie in Osterholz Tenever, Blockdiek oder Grohn. Kinder, die leicht durch die sozialen Netze fallen, gibt es in diesen Stadtteilen immer mehr, sagt Süßmann.

„In den 1990er-Jahren hatten wir die Regelung fünf Inklusionskinder und fünf oben her, in Gruppen von rund 20 Kindern." Heute sagen ihm seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass in vielen Fällen hundert Prozent der Kinder in den Hortgruppen Hilfe benötigten. "Wir können die Augen ja nicht zumachen, wenn die Kinder da sind, versuchen wir natürlich, sie zu unterstützen", erklärt der Integrationsleiter. Bezahlt werde in solchen Fällen von der Stadt jedoch nur etwas mehr als ein Viertel des tatsächlichen Arbeitsaufkommens. Für die Mitarbeiterinnen sei die Arbeitsbelastung oft eine Zumutung. Der Arbeitsaufwand sei immens gestiegen, der Stellenschlüssel gleich geblieben. Eine pädagogische Fachkraft und "eine Viertel Psychologin" stünden pro Gruppe zur Verfügung.

Damit diese Kinder ihren Alltag bewältigen können, fördern die Hans-Wendt-Stiftung-Teams sie in ihrem vertrauten Umfeld – im Hort, in der Halbtags- und Ganztags-Schule und in der Familie. Alle Beteiligten sind Teil des „integrierten heilpädagogischen Prozesses“ - auch Eltern, Lehrerinnen und Lehrer. Dabei geht es nicht nur um die Förderung von körperlich und geistig behinderten Kindern, sondern auch um sozial-emotional-geschwächte Mädchen und Jungen, erklärt Süßmann.

Trennungen, Suchterkrankungen der Eltern, prekäre Lebensverhältnisse durch Arbeitslosigkeit könnten unter anderem Gründe für die Instabilität der Grundschulkinder sein, die sich oft durch Regelverletzungen äußerten. Das Angebot soll Familien darin unterstützen, mit Problemen fertig zu werden, ohne dass die Kinder von ihren Eltern getrennt werden müssen, ohne dass Schulverweise drohen, erklärt der gebürtige Pfälzer Süßmann.

20 Inklusionskinder ohne Betreuung

Doch das Erreichen dieser Ziele werde zunehmend schwieriger. Digitalisierung, gespaltene soziale Verhältnisse, aber auch politische Entscheidungen erschwerten die Realisierung der Inklusion: „Nach der Bremer Aufnahmeordnung für Horte geht Jung vor Alt. Es können nicht alle Kinder angenommen werden, die den Bedarf anmelden. Wir haben immer Wartelisten“, berichtet Süßmann. Mindestens 20 Kinder hängen Jahr für Jahr in der Warteschleife. Für die Eltern sei das natürlich schwer zu erklären. „Die Eltern haben einen Antrag auf Hilfe gestellt und wir müssen ihnen sagen, dass das gedeckelt ist.“

Bei der Platzvergabe gibt es eine Reihenfolge: Um so jünger die Kinder sind, desto größer die Chance auf einen Platz. „Auch wenn wir oft das Gefühl haben, es wäre sinnvoll, die Kinder weiter zu betreuen, ist das nicht möglich, weil sie dann nicht mehr im Hort sein dürfen.“ Viertklässler, die offiziell noch betreut werden dürften, seien die ganz große Ausnahme, erklärt Süßmann. Aufgrund der limitierten Plätze bestehe das Angebot oft nur noch für Erst- und Zweitklässler.

Die heilpädagogische Tageserziehung sei ein relativ teures Hilfeprojekt, räumt ihr Leiter ein. Pro Kind entstehen monatliche Kosten zwischen 800 und 1600 Euro für die Betreuung. „Trotzdem können wir daraus kein Gießkannenprinzip machen und mit den Mitteln, die wir haben, mehr Kinder versorgen.“ Dann würde die Qualität kippen.

Süßmann sagt das alles sehr leise. Ende der Woche geht er in den Ruhestand. Er will keine verbrannte Erde hinterlassen, aber sich noch einmal für seine Teams und ihre Arbeit einsetzen. Seine Nachfolgerin wird Silke Grieb. Die 51-jährige Sozialarbeiterin hat bislang verschiedene stationäre Einrichtungen der Hans-Wendt-Stiftung geleitet. Ihr vertraut der neue Stiftungsvorstand, Jörg Angerstein, das schwere Erbe der integrierten Tageserziehung an.

„Wir bewahren Kinder damit vor sozialer Ausgrenzung, indem wir mit ihnen zusammenarbeiten, wir geben ihnen einen Platz“, sagt Geschäftsführer Angerstein. „Wenn man dort eine Theater-AG an einer Ganztagsschule besucht und hinter die Kulissen einer Musicalprobe schaut, dann sieht man es: Man sieht eben nichts! Keinen Unterschied. Die Kinder sind gemeinsam auf der Bühne.“