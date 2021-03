Bauland oder Naherholung? Die Wiesen an der Mauerseglerstraße sind begehrt. (André Fesser)

Auf den Wiesen ist es still geworden. Und das ist verdächtig. Ein Jahr ist es her, dass die Auseinandersetzung über die Bebauung der Flächen an der Mauerseglerstraße in Lilienthal von der politischen Agenda verschwunden ist. Nachdem ein Korruptionsvorwurf öffentlich geworden war, hatte der Gemeinderat die Pläne für die Bebauung mit Wohnungen und einer Schule gestoppt. Dennoch ist das Thema bis heute noch nicht durch.

Natürlich liegt das auch daran, dass weiterhin ein Bestechungsvorwurf im Raum steht. Der Vorgang liegt bei der Staatsanwaltschaft und wartet dort auf Erledigung. So was kann dauern, zumal die Ermittler die Aussagen der Beteiligten noch immer nicht ausgewertet haben. Und auch die juristische Auseinandersetzung zwischen Weideeigentümern und den Pächtern vom Reiterverein über die Nutzung der Flächen geht in die nächste Runde. Solange Gerichte in diesen Fragen nicht abschließend entschieden haben, ist ein Frieden nicht in Sicht.

Folgt man dem Rathaus, dann wird das Projekt Mauerseglerstraße nicht weiterverfolgt. Die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat gäben derzeit auch gar nichts anderes her. Das könnte sich nach dem 12. September aber ändern. Gut möglich nämlich, dass die Kommunalwahl das Gefüge im Rat auf links dreht und neue Optionen eröffnet. „Politik ist schnelllebig“, hat ein Bundestagspolitiker kürzlich gesagt. Dieser Satz könnte auch für Lilienthal gelten.

So wenig sich derzeit an der Mauerseglerstraße tut – dieser Ort hat längst Symbolkraft erlangt, weil sich dort der Konflikt um die weitere Entwicklung der Gemeinde manifestiert. Anwohner und Reiter sehen in ihm ein Naherholungsgebiet und setzen sich für den Erhalt eines der vermeintlich letzten grünen Flecken Lilienthals ein. Wer hingegen nach Flächen für eine Entwicklung der Gemeinde, nach Standorten für Wohnungen und Gewerbe sucht, der wird immer wieder am Rande der Umgehungsstraße und somit auch an der Mauerseglerstraße landen. Dort ist es zwar still geworden, doch der Eindruck trügt. Der Konflikt schwelt weiter.