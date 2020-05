Gut sortiert: Eine der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Tarmstedter Tafel bereitet Gemüse für die Ausgabe vor. (CARMEN JASPERSEN)

Herr Schwolow, wie geht es Ihnen und den anderen Mitarbeitern der Tarmstedter Tafel?

Reinhard Schwolow: Es geht allen gut, wir hatten keine Ausfälle.

Absolut. Der Altersdurchschnitt unserer 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt bei knapp 70 Jahren, die Älteste ist 81. Unser Träger, die Diakonie, hatte uns inständig gebeten, den Betrieb einzustellen, um Mitarbeiter und Kunden vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen. Ich stehe voll hinter den Maßnahmen, die die Politik beschlossen hat, ich kann sie alle nachvollziehen. Ich hoffe nur, dass die Regierung sich jetzt nicht durch Lobbyisten so sehr unter Druck setzen lässt und Entscheidungen fällt, die uns hinterher leid tun. Wenn wir eine zweite Welle bekommen, werden viele Untermnehmen verschwinden, denen es jetzt schlecht geht.

Die Reaktionen waren gemischt. Von den meisten haben wir gar nichts gehört. Es gab aber auch Anrufe von Leuten, die fragten, wovon sie denn jetzt leben sollten. Sie hätten nichts mehr zu essen, wenn wir schließen.

Ich habe versucht, das Prinzip der Tafeln zu erklären. Die sind nämlich nicht dafür zuständig, die Grundversorgung der Menschen sicherzustellen, denn das ist Sache des Staates. Unsere Aufgabe sehen wir darin, Lebensmittel vor der Vernichtung zu retten. Wir sammeln sie ein und stellen sie Bedürftigen zur Verfügung. Ein weiterer sozialer Aspekt ist, dass wir mit unserem ehrenamtlichen Engagement Menschen eine sinnvolle Aufgabe bieten. Das sind überwiegend Ältere, allerdings ist unsere jüngste Mitarbeiterin 18 Jahre alt. Sie möchte die Zeit zwischen Abi und Studium sinnvoll nutzen und hilft bei uns mit.

Das stimmt. Wir haben 70 Tafelausweise ausgegeben, und wir schätzen, dass wir insgesamt 180 Menschen versorgen. Wie schon gesagt, wir hatten Anrufe von Menschen, die gesagt haben, sie kämen nicht über die Runden. In einem Fall hat eine unserer Mitarbeiterinnen nach Rücksprache mit dem Leitungsteam eine private Hilfsaktion gestartet, indem sie mit einem unserer Kunden einkaufen gegangen ist. Sie hat die Sachen von ihrem Geld bezahlt. Das hatte nichts mit der Tafel zu tun und war eine absolute Ausnahme. Geholfen haben wir in der Corona-Zwangspause aber auch offiziell als Tafel: Wir haben mit haltbaren Lebensmittelspenden von Rewe in Tarmstedt acht Tüten gepackt, die wir gezielt an Bedürftige abgegeben haben.

Wir hatten in der Tat Unterstützungsangebote, etwa von der Landjugend Hepstedt, der Reservistenkameradschaft und der Tarmstedter SPD. Und eine Frau aus Westertimke wollte eine Holzhütte vor der Tafel aufstellen, die sie mit Lebensmitteln bestücken wollte. Leider konnten all diese wirklich gut gemeinten Angebote nicht umgesetzt werden. Es gibt so viele Vorschriften. Es ist zum Beispiel so, dass alle Tafelmitarbeiter eine Unterweisung in Lebensmittelhygiene durch das Veterinäramt brauchen. Es hat mit Datenschutz zu tun, denn wir dürfen die Adressen unserer Kunden nicht herausgeben. Und es hat mit praktischer Erfahrung zu tun: Muslime essen kein Schweinefleisch, es gibt Vegetarier und Veganer. Auch auf deren Bedürfnisse achten wir.

Einiges. Mitarbeiter und Kunden tragen Masken, und es dürfen sich maximal drei Kunden gleichzeitig in unseren Räumen aufhalten, vorher waren es bis zu sieben. In der Wartezone darf man sich nicht mehr hinsetzen und es gibt jetzt Markierungen auf dem Fußboden, die in mehreren Sprachen auf die Abstands- und Hygieneregeln hinweisen. Wir haben einen Spender für Desinfektionsmittel für die Kunden installiert, einen weiteren für unsere Kolleginnen und Kollegen, und wir haben eine Einbahnstraßenregelung eingeführt. Hinein geht es durch den Haupteingang, hinaus durch den Seiteneingang.

Sehr gut. Vorige Woche hatten wir noch einen Ordner an der Eingangstür, doch der wurde gar nicht gebraucht. Die Menschen waren sehr diszipliniert und haben sofort begriffen, um was es geht. Alle halten sich an die Regeln. Weger der Vorsichtsmaßnahmen dauert die Lebensmittelausgabe am Donnerstag derzeit drei Stunden, von 15 bis 18 Uhr. Vor Corona waren wir um 16.30 Uhr mit allem durch.

Für diesen Sonntag war in der Salemskirche ein Dankgottesdienst geplant, außerdem ein Tag der offenen Tür. Das fällt natürlich ebenso aus wie der Tarmstag, der verkaufsoffene Sonntag der Tarmstedter Geschäfte. Ob und wie wir das nachholen, wissen wir noch nicht. Was aber klar ist: Die Tafeln werden dringend gebraucht. Allein in Deutschland werden jedes Jahr elf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Damit könnte man mehr als 407 000 Sattelzüge beladen. Würde man diese 40-Tonner-Lkw Stoßstange an Stoßstange in eine Reihe stellen, ergäbe das eine Strecke von 6722 Kilometer – die Schlange würde von Bremen bis Neu Delhi reichen. Weltweit bräuchte kein Mensch zu hungern, denn bei Lebensmitteln gibt es kein Erzeugungsproblem, sondern nur ein Verteilungsproblem.

Reinhard Schwolow, Tafel Zeven Ausgabestelle Tarmstedt. (CARMEN JASPERSEN)

Zur Person

Reinhard Schwolow (74)

ist seit Januar 2020 Leiter der Tarmstedter Tafel. Er hat Gisela Meyerdierks abgelöst, die den ehrenamtlichen Job seit der Gründung der Tafel vor zehn Jahren gemacht hatte. Der gelernte Elektro-Mechaniker hat zuletzt als Personaltrainer gearbeitet. Die Tarmstedter Lebensmitteltafel ist nach einer siebenwöchigen coronabedingten Zwangspause seit 7. Mai wieder geöffnet.