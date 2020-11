Hildegard Jacob (vorne) gehört seit 72 Jahren dem TV Lilienthal an, 47 davon war sie als Übungsleiterin in der Gymnastiksparte tätig. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Im Verein ist Sport am schönsten. Davon weiß Hildegard Jacob ein besonderes Lied zu singen. 47 Jahre lang bekleidete die Seniorin den Posten einer Übungsleiterin in der Gymnastiksparte beim TV Lilienthal. Zum Wohle der Gesundheit. Mit großer Begeisterung und viel Herzblut lieferte sie ein Paradebeispiel für Nachhaltigkeit beim 1862 gegründeten Verein ab.

„Die Gymnastikgruppe ist unsere zweite Familie“, schwört die Lilienthalerin auf den Zusammenhalt in der Seniorinnengemeinschaft. Seit 72 Jahren gehört die Mutter zweier längst erwachsener Söhne inzwischen dem TV Lilienthal an. In jungen Jahren turnte sie an den Geräten und betrieb Leichtathletik, ehe es sie auf Dauer zur Gymnastik verschlug. Die Tätigkeit als Übungsleiterin nahm in den 70er-Jahren ihren Anfang. „Das war so ein bisschen mysteriös“, verweist die ehrenamtliche Helferin des TV Lilienthal darauf, wie sie an den Posten der Vorturnerin der Gymnastikgruppe gekommen ist.

Dabei ging es zunächst nur um eine Vertretung als Übungsleiterin. Dies brachte den Stein ins Rollen. Hildegard Jacob erwarb nach einer Anregung von Vereinsseite im Jahr 1973 eine Übungsleiter-Lizenz, legte die Prüfung auf der Nordseeinsel Spiekeroog ab. Die ganz früheren Übungseinheiten fanden in Murkens Gasthof statt, ehe die Sporthalle am Konventshof zum regelmäßigen Treffpunkt für die sportliche Betätigung wurde.

Volkstanz und Fasching bildeten einst neben den Landes- und Deutschen Turnfesten eine willkommene Abwechslung zum Trainingsbetrieb. Darüber hinaus stand auch der Besuch des Dobrock-Bergfestes in der Wingst ehedem regelmäßig auf der Liste der Unternehmungen abseits des Hallenmeetings. Zudem wurde von der Gymnastikgruppe auf Anregung von Helga Thielcke schon 1986 eine Radwandergruppe ins Leben gerufen, die heutzutage von Heide Reinken organisatorisch begleitet wird.

Hildegard Jacob fühlt sich in der Gemeinschaft pudelwohl. Die treue Seele des TV Lilienthal nimmt sich selbst dabei nicht so wichtig. Typisch für sie: An dem Pressegespräch im Vereinshaus am Konventshof ließ sie kurzerhand auch eine Abordnung ihrer Gymnastikgruppe teilhaben. „Hildegard Jacob ist sehr zuverlässig“, stellt Helga Thielcke der langjährigen Leiterin der Gymnastikgruppe ein sehr gutes Zeugnis aus. Die Dauerhaftigkeit fordert auch den Respekt des Ehrenvorsitzenden des TV Lilienthal ein. „Niemand hat so lange dieses Amt offiziell ausgeübt“, würdigt Reinhard Schülke das große Engagement der lizensierten Trainerin. Hildegard Jacob ist es mit zuzuschreiben, dass in der Gymnastiksparte eine heitere Stimmung vorherrscht. „Ich fühle mich hier sauwohl“, bekennt Gisela Werner. „Ich bin hier geblieben, weil hier so viel unternommen wurde“, stimmt Elisabeth Jaske mit ins Loblied ein.

Die Teilnehmerinnen der Gymnastikgruppe sind im Alter von 67 bis 89 Jahre. In Spitzenzeiten beteiligten sich rund 30 Seniorinnen donnerstags an den Übungseinheiten. Aktuell sind immerhin noch an die 20 Frauen im fortgeschrittenen Alter aktiv dabei, um sich unter dem Motto „frisch, fromm, fröhlich und frei“ in der Sporthalle am Konventshof fit zu halten. „Wir haben mit der Gymnastikgruppe des TSV Borgfeld bestimmt 20 Jahre lang freundlich verkehrt“, legte Hildegard Jacob auch viel Wert auf gute nachbarschaftliche Beziehungen. Eine feste Sitte, so Änne Cordes, war es in der Vergangenheit, bei neuem Nachwuchs in Person eines Enkelkindes kleine selbst gestrickte Söckchen auszuhändigen. Da fielen in all den Jahren jede Menge Strümpfe für die neugeborenen Kinder an.

Die Funktion der Übungsleiterin hat Hildegard Jacob nach 47 Jahren inzwischen aufgegeben. Als Ansprechpartnerin der Gruppe und Teilnehmerin an den Übungstagen bleibt die Lilienthalerin der Gymnastikabteilung erhalten. Mit Maurice Howe wurde ein neuer Vorturner gefunden, der die Frauengruppe auf Trab hält. „Das ist ein ganz Netter“, ist die 78-jährige Hildegard Jacob überzeugt davon, mit ihrem Nachfolger eine gute Wahl getroffen zu haben. Die Leidenschaft für die Gymnastik ist bei den Seniorinnen auch nach all den Jahren noch ungebrochen. „Wenn wir einmal nicht mehr können, gehen wir in den Gesangsverein“, ließ Hildegard Jacob durch die Blume sprechen.

Hildegard Jacob ist in der Wümme-Gemeinde am Fischerteich beheimatet. Für alle Weggefährten gibt es keinen Zweifel: Mit der bescheidenen Übungsleiterin hat der TV Lilienthal über Jahrzehnte hinweg einen großen Fang gemacht.