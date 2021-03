Seit Jahrzehnten für den Verein engagiert: Heinz Münzelfeld und Heidi Bierstedt vom TSV Borgfeld. (CARMEN JASPERSEN)

Borgfeld. Das Herz von Heidi Bierstedt und Heinz Münzelfeld schlägt für den TSV Borgfeld. Die beiden ehrenamtlichen Helfer sind seit Jahrzehnten eine große Stütze für den Verein vom Hamfhofsweg. Durch ihren unermüdlichen Einsatz haben sich die treuen Seelen um den Klub verdient gemacht. Heidi Bierstedt durch die Arbeit im Vorstand und Heinz Münzelfeld als Platz- und Gerätewart.

„Man sieht gar keine Leute mehr“, war Münzelfeld zuletzt etwas traurig darüber, dass die Corona-Pandemie in den Vormonaten so viele Kontaktbeschränkungen mit sich brachte. 81 Jahre ist der Sportler, der die Anlage des TSV Borgfeld in Schuss hält, inzwischen. Der Wintereinbruch im Februar forderte vom Platz- und Gerätewart über etliche Tage einen zusätzlichen Arbeitseinsatz. Für Münzelfeld ging es dabei darum, den Weg zum Vereinsheim freizuschaufeln und rechtzeitig zu den Bürozeiten vom Schnee zu befreien. „Morgens ist meistens der erste Weg zum Sportplatz“, umschreibt der Vater zweier Kinder und Opa mit drei Enkelkindern seine Leidenschaft für den Verein.

Ehefrau Gudrun hatte sich im Klub über etliche Jahre hinweg der Gymnastik und dem Walken verschrieben. Der ehrenamtliche Diener selbst spielte langfristig Faustball. Die Coronakrise reduzierte zum Leidwesen von Heinz Münzelfeld die Verbindungen zu anderen Vereinsangehörigen auf ein Minimum. „Früher haben wir oft noch gemütlich zusammen gesessen. Der Verein ist wie eine Familie“, bemerkt der Handwerker. Der Rentner liebt die Natur und die Vögel. So verwundert es kaum, dass der gelernte Tischler Nistkästen für Mauersegler eingerichtet hat. Sogar am Vereinsheim an der Jacobswiese. „Die Vögel haben wir mit einem Trick angelockt. Mit einer Mauersegler-CD. Irgendwann kamen die Vögel“, erzählt Münzelfeld vom Erfolg der Stimmenimitation. Zudem begeistert sich der Borgfelder in seiner Freizeit für Radtouren. Mehrere ehemalige Fahrtstrecken dafür wurden in der Vergangenheit extra vom Ruheständler organisiert. Der Vereinshelfer erfährt beim 1948 gegründeten Klub eine Unterstützung durch Friedel Menken, der gleichfalls als Platz- und Gerätewart seinen Mann steht. Münzelfeld und Menken gelten als Handwerker und somit als Männer vom Fach als echter Gewinn für den Klub.

Heidi Bierstedt hat den Verein mit geprägt. Nach zehnjähriger Amtszeit als Zweite Vorsitzende bekleidete die Mutter einer Tochter und Großmutter dreier Enkel von 1997 bis 2017 den Posten der Klubchefin. „Wir sind hier gut aufgestellt“, verbreitet das ehemalige Vereinsoberhaupt positive Töne. Ein Rundgang durch das Klubdomizil unterstreicht dies. Der TSV Borgfeld, der seinen Vereinsangehörigen 15 Sportangebote von B wie Badminton bis W wie Wandern unterbreitet, verfügt über einen neuen vorzeigenswerten Trakt für die sportliche Betätigung. Unter der Federführung der langjährigen Vorturnerin erfuhr der Verein einen erheblichen Mitgliederzuwachs. 845 Klubangehörige waren es 1997. Aktuell zählt der Klub vom Hamfhofsweg rund 1800 Mitglieder. Infolge der Corona-Pandemie gab es einige Austritte. Die Neubaugebiete im Ort führten zuvor so manchen Bürger zur Jacobswiese. Zwischendurch durchbrach der Verein so die Schallmauer von 2000 Mitgliedern. Zwei Frauen füllen den Job auf der Geschäftsstelle aus. „Das kannst du ehrenamtlich nicht mehr bewältigen“, hebt Bierstedt hervor.

Die Wünsche wurden für die Ex-Vereinsvorsitzende während ihrer langen Amtsperiode weitgehend erfüllt. Ob Sportplatz, Vereinsheim, Beachvolleyballfeld oder die neuen Hallentrakte auf der Jacobswiese. „Mein zweites Standbein ist Burkhard Badura gewesen. Wir waren ein goldenes Team“, lobt die einstige Klubchefin ihren damaligen Stellvertreter. Der Vorstand konnte durch viel Engagement unter so manches Großprojekt einen Haken machen. Bierstedt darf es sich auch auf die Fahne schreiben, das Sportangebot von 1997 bis 2017 ausgedehnt zu haben. Die Beamtin stammt aus der Leichtathletik. Lange Zeit widmete sich die Borgfelderin voller Hingabe dem Fünfkampf. Nachhaltigkeit demonstriert die stolze Besitzerin eines Beagle-Hundes auch durch den Lauftreff im Klub, den sie im Verein seit 35 Jahren organisiert.

Für die Zukunft sehnen Heidi Bierstedt und Heinz Münzelfeld wieder der Normalität im Sportalltag herbei. Über den Sportbetrieb hinaus steht für die beiden ehrenamtlichen Botschafter vor allem das gesellige Beisammensein ganz hoch im Kurs. „Die jungen Mütter genießen es schon, hier zu sein“, ist Bierstedt felsenfest überzeugt davon, dass der TSV Borgfeld dank seiner Vielseitigkeit im Ort einen guten Ruf genießt.