Lilienthal. Der Notarztwagen raste nach Butendiek, auch Rettungssanitäter und Feuerwehrleute eilten Ende Oktober zu einem Lilienthaler Einfamilienhaus. Es ging um Leben und Tod. Ein Mann klagte über Schwindel, Kopfschmerz, Übelkeit und Erbrechen und hatte per Notruf die Feuerwehr alarmiert. Der Kranke wurde in eine Klinik transportiert. Eine immense Gefahr lauerte in seinem Haus, Kohlenmonoxid, ausgetreten aus dem Kamin. Es ist ein Gas, das den Tod schleichend, geräuschlos, unbemerkt bringen kann. So war es auch in Bremerhaven vor ein paar Jahren. Für die Ermittler von der Polizei hatte es zunächst nach einem Selbstmord wegen Examensstresses ausgesehen. Dann stellte sich heraus: Die 27-jährige Studentin, die leblos in der Badewanne lag, starb wegen einer Elster an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Der Vogel hatte das Abluftrohr der Gas-Therme verstopft. Er hatte sich in einem engen Schornstein verfangen und kam nicht mehr heraus.

„Fälle von Kohlenmonoxid-Vergiftungen kommen häufiger vor als man denkt“, weiß Lilienthals Gemeindebrandmeister Andreas Hensel. Das Statistische Bundesamt verzeichnete für das Jahr 2018 insgesamt 629 registrierte Fälle. Damit waren Kohlenmonoxid-Vergiftungen nach Arzneimitteln und Drogen in Deutschland die Vergiftungsart mit den meisten Todesfällen. Die Zahl der nicht tödlich endenden Kohlenmonoxid-Vergiftungsfälle dürfte um ein Vielfaches höher liegen, zumal zahlreiche Zwischenfälle nicht bekannt werden, sagen Experten des Bundesamtes für Risikobewertung.

„Es ist ein recht gefährliches Gas“, sagt Hensel. Tückisch sei es, weil es geruchs- und farblos sei und sogar mühelos durch Fußböden und Wände dringe. Selbst Wohnungen oder Etagen, die weit von der Gefahrenquelle entfernt liegen, könnten betroffen sein. So könne eine einzige defekte Gastherme ein ganzes Mehrfamilienhaus in Gefahr bringen. Das Risiko einer Kohlenmonoxid-Vergiftung sei zwar vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern bewusst, doch werde die Situation häufig nicht richtig eingeschätzt, so das Bundesamt für Risikobewertung.

Kohlenmonoxid, fachsprachlich Kohlenstoffmonoxid, ist eine Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff mit der chemischen Formel CO. „Das Gas blockiert die Aufnahme von Sauerstoff im Blut“, berichtet Andreas Hensel. Atmet der Mensch zu viel des Giftes ein, binde sich das CO direkt an die roten Blutkörperchen (Hämoglobin), was schnell zu einem Sauerstoffmangel führe. Es kommt zunächst zu Kopfschmerz, Schwindel, flacher Atmung, schließlich zu Kreislaufkollaps und Bewusstlosigkeit. Ein Wettlauf mit der Zeit. Bereits eine CO-Konzentration von rund 1,3 Prozent in der Atemluft führt in ein bis drei Minuten zum Tod.

Deshalb führen Feuerwehrleute wie die Lilienthaler Brandschützer auch bei vermeintlich harmlosen Einsätzen ein kleines Warngerät mit, das die CO-Konzentration in der Luft misst. Potenzielle Gefahrenquellen sind verstopfte Abluftrohre und Schornsteine von Gasthermen, Ölheizungen oder Kamin- und Kachelöfen, berichtet der Seeberger Schornsteinfeger Burkhard Hein. Er warnt zudem vor der Lebensgefahr durch Vögel-Nester in den Essen. Außerdem könnten durch technische Defekte oder mangelnde Wartung insbesondere bei geschlossenen Fenstern lebensbedrohliche CO-Konzentrationen entweichen. Manchmal seien auch Manipulationen an der Verbrennungseinrichtung im Spiel, so Burkhard Hein und erinnert an einen Quelkhorner, der am Ölbrenner „gebastelt“ habe. Probleme träten erst dann auf, wenn die Verbrennung nicht sauber laufe, weil zu wenig Luft zur Verfügung stehe und die Verbrennung unvollständig ablaufe, wissen die Experten Burkhard Hein und Andreas Hensel. Vergiftungen durch Kohlenmonoxid sind aber auch möglich, wenn man gasbetriebene Heizpilze in geschlossenen Räumen verwendet. Auch in einer nur halb geschlossenen Garage könnte ein Grill zum Problem werden, betont Gemeindebrandmeister Hensel: Das Gas kann hier ebenfalls nicht ausreichend entweichen. Schornsteinfeger Hein warnt ebenfalls eindringlich davor, einen Holzkohlegrill oder ein offenes Feuer in geschlossenen Räumen aufzustellen. In Bremen verletzten sich acht Menschen beim Grillen in einem Keller lebensgefährlich, weil sie zu viel Kohlenmonoxid eingeatmet hatten. Auch mit Benzin betriebene Geräte wie Rasenmäher, Kettensägen oder Motoren sollten nicht in Innenräumen verwendet werden.

Im Verdachtsfall sollte man sofort alle Fenster öffnen, umgehend den Raum verlassen und die Feuerwehr verständigen, rät Gemeindebrandmeister Andreas Hensel. Als Maßnahme empfiehlt der Lilienthaler Schornsteinfeger Burkhard Hein allen Eigentümern von Öl- oder Gasheizungen sowie von Kaminen oder Kachelöfen, CO-Warnmelder zu installieren. „Sie bieten eine hervorragende Sicherheit und sind nicht teuer.“ Die kleinen Geräte funktionieren ähnlich wie übliche Rauchmelder und warnen rechtzeitig vor dem tödlichen Atemgift. „Wichtig dabei ist, auf die Qualität der Warnmelder sowie eine fachgerechte Montage zu achten. Wir empfehlen CO-Warnmelder, die von einem anerkannten Prüfinstitut nach EN 50291 zertifiziert worden sind“, sagt Anne Wentzel, Sprecherin der Initiative zur Prävention von Kohlenmonoxid-Vergiftungen. Die Geräte sollten an der Decke mit mindestens 30 Zentimetern Abstand zur Wand, jedoch nicht direkt über dem Kamin oder Ofen montiert werden.

Am Kamin selbst lag es in dem Butendieker Fall übrigens nicht, dass der Hausbewohner Ende Oktober Kohlenmonoxid einatmete und ins Krankenhaus musste. Eine Abdeckung auf dem Schornstein, von dem der Mann nichts wusste, hatte dazu geführt, dass das toxische Gas nicht nach draußen abziehen konnte, sondern sich im Haus verbreitete, weiß Gemeindebrandmeister Andreas Hensel zu berichten.

Zur Sache

Frist für alte Kaminöfen

Die Liebe der Deutschen zu ihren Kaminöfen ist ungebrochen. „Sie sind sehr beliebt, weil sie Gemütlichkeit verbreiten und wohlige Wärme abgeben“, sagt Gabi Krumbach vom Lilienthaler Kaminstudio Lutz Krumbach. Ihr Geschäft habe momentan sehr viel zu tun, jetzt sei die Hauptgeschäftszeit. „Und wegen Corona kommen noch mehr Kunden, weil mehr Menschen in ihr zu Hause investieren statt in den Urlaub zu fahren.“ Auf 41,1 Millionen deutsche Haushalte kommen laut Statistik des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks 11,1 Millionen offene Kamine, Kaminöfen und Kachelöfen, sogenannte Einzelraumfeuerungsanlagen. Die Kaminöfen, die jetzt auf dem Markt seien, entsprächen hinsichtlich der Abgaswerte den neuen Anforderungen, so Gabi Krumbach. „Da ist der Kunde auf der sicheren Seite, vorausgesetzt, er bedient den Kamin richtig.“ Für alte Kaminöfen, die vor 1995 eingebaut wurden, gelten ab 31. Dezember 2020 strengere Regeln, weil sie nicht nur wahre Feinstaub-Schleudern sein können, sondern auch meist einen bestimmten Kohlenmonoxidwert nicht mehr einhalten können. Sie müssen bis Ende des Jahres ausgetauscht, nachgerüstet oder außer Betrieb genommen werden.