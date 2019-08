Weil Regen angesagt sei, stellen die beiden Bühnenbauer Hermann Kopsch (von links) und Rainer Heyken gemeinsam mit Achim Ballhausen Überlegungen zur Wasserführung an der geplanten Markise an. (Sabine von der Decken)

Lilienthal. Die Zelte für das Catering stehen bereits. Und die Bühne, auf der das achte Amtsgartenkonzert „Sterne der Musik“ mit dem Musica Viva-Orchester unter der Leitung von Nicolas Hrudnik am 16. und 17. August stattfinden wird, wächst so langsam in die Höhe. Die Rasenfläche vor der Bühne aber ist noch unbestuhlt. Denn Donnerstag ist Tag der Vermessung. Verantwortlich für den Aufbau von 2400 Stühlen ist zum achten Mal Peter Geittner. Der ist seit 2005 von Anfang an ehrenamtlich dabei. Begonnen hätten sie damals mit 1800 Stühlen, erinnert er sich.

„Entscheidend ist die Bühne“, sagt das Mitglied des Amtsgartenvereins. Denn an deren Ausrichtung orientiert sich die gesamte Anordnung der drei „Blöcke“ mit den Klappstühlen. Begrenzend sind in der Planung die für die Atmosphäre sorgenden Bäume des Amtsgartens und die Cateringzone. Die Karten sind an beiden Tagen bereits ausverkauft, freut sich Achim Ballhausen. Für ihn ist es das dritte Konzert, bei dem er als Mitglied des Organisationsteams des Amtsgartenvereins bei der Bestuhlung der großen Rasenfläche mit anpackt. Geittner „lernte“ ihn an und hofft, dass Ballhausen irgendwann einmal diese Aufgabe komplett übernimmt. Zuhause am PC leistete Geittner schon Vorarbeit. Auf seiner Exceltabelle ist die genaue Anzahl der Stühle in jeder Reihe dokumentiert. Berücksichtigt hat er bei der Planung die Abstände zwischen den Reihen, Durchgänge in und zwischen den Blöcken und ausreichend große Fluchtwege.

Mit Augenmaß geht auf dem grünen Rasen nichts. Peter Geittner hat am Donnerstagvormittag Bänder, Zeltnägel und Messlatten dabei. Denn hier wird alles noch per Hand gemacht. Eine Ausmessung mit GPS sei allerdings überlegenswert, geben die Mitglieder des Organisationsteams zu.

Eigentlich müsste die Bestuhlung des Amtsgartens für diese Veranstaltung ja immer gleich sein. Trotzdem sei es jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung, so Ballhausen. Da die Bühne aber immer ein wenig anders ausgerichtet ist, verschiebt sich auch die Anordnung der Stuhlreihen. Einen Tag nach der Vermessung tritt dann die komplette „Stuhl-Gang“ mit etwa 20 Ehrenamtlichen an, um die Klappstühle in einer vierstündigen Aktion aufzustellen und zu sichern. Mit einer größeren Anzahl an Stühlen versucht das Organisationsteam des Amtsgartenvereins ein ganz besonderes Problem zu lösen. „Die Leute rücken nicht auf“, bedauern Geittner und Ballhausen. Dadurch entstehen Lücken in den Reihen.

Regencapes für alle Fälle

„Glauben Sie der?“, sagt Peter Geittner ironisch und beantwortet damit die Frage nach der Wettervorhersage. Auch wenn er nicht glaubt, was der Wetterbericht ankündigt, ist der Amtsgartenverein auf alles vorbereitet und mit 2000 Regencapes, die für einen geringen Betrag vergeben werden, gerüstet. Geittner und Ballhausen gehen allerdings von der Umsicht der Open-Air-Konzertbesucher aus, die sicherlich Wetterkapriolen einkalkulieren. Aufgespannte Regenschirme haben jedoch einen Verweis zur Folge, kündigen sie an. Auch für den Fall von schweren Gewittern hat der Amtsgartenverein vorgesorgt. Schroeterschule, Rathaus und Kirche stellen dann ihre Räumlichkeiten zur Verfügung.

Mit einer in Zusammenarbeit mit dem Bühnenbauer entwickelten Markisenkonstruktion trägt der Amtsgartenverein erstmals für den Schutz der teuren und empfindlichen Instrumente besonders Sorge. Von dem neuen Beleuchtungskonzept, das den Cateringbereich besser in Szene setzt, erhofft sich der Verein, dass sich der Amtsgarten im Anschluss an das Konzert nicht sofort leert, sondern zum gemütlichen Zusammensitzen einlädt.

Schon zwei Stunden vor Konzertbeginn öffnet der Amtsgarten seine Tore, damit sich die Konzertbesucher auf das musikalische Großereignis einstimmen können. Nach dem Konzert ist jedes Mal auch wieder vor dem Konzert. Schon während des Abbaus am Sonntag erfolgt die Manöverkritik. Aufgenommenen werden Eindrücke der Organisatoren und Meinungen von Konzertbesuchern. Dieser Kritik ist auch das veränderte Beleuchtungskonzept geschuldet.

Ohne Ehrenamtliche geht nichts, betonen die beiden Mitglieder der „Stuhl-Gang“. Die, das wissen sie mit Bestimmtheit, helfen freiwillig und gerne. Denn die mit der Hilfe einhergehende Konzertkarte und das sich anschließende Kohlessen sind definitiv nicht Beweggrund für deren ehrenamtliches Engagement.