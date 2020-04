Tarmstedt. 50 Jahre SPD-Ortsverein Tarmstedt, das wollten die Mitglieder eigentlich am 12. Juni groß feiern. Generalsekretär Lars Klingbeil und Alexander Saipa, Mitglied des Landtages und Generalsekretär der Niedersachsen-SPD, hatten schon zugesagt, der Saal bei Willenbrock in Kirchtimke war schon gebucht, da krachte die Corona-Pandemie ins Land. „Wir verlegen unsere Feier auf den Spätherbst“, teilt die Vorsitzende Sylvia Best nun mit.

Nicht abgeblasen haben die Genossen hingegen die Herausgabe ihrer Chronik, die in Kürze mit einer Auflage von 1000 Exemplaren erscheinen soll. Die 80 Seiten umfassende Schrift enthält unter anderem einen Zeitungsartikel, der einige Tage nach der Gründung des SPD-Ortsvereins am 8. April 1970 erschienen ist. Darin heißt es: „In Knoops Gaststätte fand eine Gründungsversammlung statt, zu der der Kreisvorstand der SPD Bremervörde eingeladen hatte. Der Kreisvorsitzende, Bürgermeister Reitmann (Bremervörde) führte in seinen einleitenden Worten aus, daß durch diesen Schritt dem Wunsch nachgekommen werde, die im Raum Tarmstedt verstreut wohnenden Mitglieder der SPD organisatorisch zu stärken. Darüber hinaus soll eine so große Gemeinde wie Tarmstedt mit Sitz und Stimme in den Gremien der Partei vertreten sein.“

Zu lesen ist auch, dass der Tarmstedter Jürgen Dehn zum Vorsitzenden gewählt wurde. Eduard Ensslen aus Wilstedt wurde stellvertretender SPD-Chef und Schriftführer, und Diedrich Denker (Tarmstedt) wurde Kassenwart und Delegierter für die Kreiskonferenzen.

Nicht leicht gehabt

Zu dieser Zeit hatte es die SPD auf dem Land nicht leicht, heißt es in einer Mitteilung der Tarmstedter SPD. „Im ländlichen Raum wurde überwiegend konservativ gedacht und gewählt“, blickt Sylvia Best zurück, „die SPD war stark in den Ballungszentren und Städten vertreten.“ In der Weimarer Republik habe die SPD in Tarmstedt bei der Reichstagswahl 1930 mit 56 Stimmen ihr bestes Ergebnis bekommen. Nach der Hitlerdiktatur sei es für die Kandidaten der SPD sehr schwer gewesen, sich bei den Wahlen zu behaupten. Obwohl sich die Sozialdemokraten immer offen gegen die Machtergreifung der NSDAP zur Wehr gesetzt und in der Zeit von 1933 bis 1945 im Untergrund Widerstand geleistet hätten, Parteimitglieder verhaftet und in Gefängnissen und Konzentrationslagern gefangen gehalten wurden, sei die Zustimmung der ländlichen Bevölkerung bei den Wahlen nach dem Krieg gering gewesen. „Auf dem Land wählte man weiterhin konservative Parteien“, so Best.

Mit dem Zuzug junger Familien in die Speckgürtel der Großstädte habe sich auch das Wahlverhalten der Bevölkerung im ländlichen Raum verändert. Seien noch in den 50er- und 60er-Jahren SPD-Sympathisanten und Mitglieder ignoriert und gesellschaftlich ins Abseits gestellt worden, so hätten sie in den 70er -und 80er-Jahren zunehmend ihren Weg in die Kommunalparlamente gefunden. Mit der Gründung des SPD-Ortsvereins in Tarmstedt seien immer wieder politische Probleme auf Versammlungen diskutiert worden, SPD-Ratsmitglieder hätten die Belange der Bürger ernst genommen und diese in die Kommunalpolitik eingebracht. Die SPD sei maßgeblich an der Gründung der KGS in Tarmstedt beteiligt gewesen. Eine Zusammenarbeit von CDU, SPD und FDP mit Eltern und Lehrkräften sowie auch der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) habe zum „Tarmstedter Modell“ der Kooperativen Gesamtschule geführt.

Was in den 50er- und 60er-Jahren noch undenkbar gewesen sei, gehöre heute zum kommunalpolitischen Alltag. Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten der Samtgemeinde Tarmstedt sitzen und saßen in den Gemeinderäten, im Samtgemeinderat und im Kreistag. Sie stellten und stellen in Tarmstedt, Bülstedt und Wilstedt die Bürgermeister, und bei der letzten Samtgemeindebürgermeisterwahl habe der sozialdemokratische Kandidat Bernd Sievert nur knapp gegen den Amtsinhaber verloren. Heute zählt der SPD-Ortsverein Samtgemeinde Tarmstedt 52 Mitglieder, die seit der letzten Jahreshauptversammlung von einer Doppelspitze geführt werden: Sylvia Best und Dirk Gröffel. Die Genossinnen und Genossen des Ortsvereins der Samtgemeinde Tarmstedt wollten damit deutlich machen, dass für sie die Gleichstellung der Geschlechter nicht nur in der Theorie ein wichtiges politisches Ziel sei.