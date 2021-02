Die Wasserspitzmaus kommt auch in der Hammeniederung vor. (Dieter Köhler)

Landkreis Osterholz. Zugegeben, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass Ausflüglern im Naturschutzgebiet Hammeniederung die Wasserspitzmaus direkt vor die Füße läuft. Tatsache ist aber, dass das seltene Säugetier dort lebt. Auch wenn uns aus der Hammeniederung nur sehr wenige Sichtbeobachtungen aus Sumpfbereichen sowie Lebendfunde anlässlich von Grabenräumungen vorliegen. Andere Nachweise stammen aus Lebendfallen, die in den Truper Blänken bei Lilienthal und in der Fischerhuder Wümmeniederung aufgestellt wurden. Als Spitzmaus gehört sie in die Familie der Insektenfresser. Sie ist also eher mit dem Igel als mit den Wühl- oder echten Mäusen verwandt. Letztgenannte gehören bekanntlich zu den Nagetieren. Auf der Geest kommen außerdem die Wald- und die Zwergspitzmaus vor, in Gärten auch die Hausspitzmaus.

Die Wasserspitzmaus lebt jedoch, angepasst an naturnahe Gewässerlebensräume, in Sümpfen sowie an Ufern von Flüssen, Bächen, Seen und Teichen. An ausgebauten naturfernen Gewässern oder solchen mit intensiver Fischzucht sucht man sie vergebens. Nicht zuletzt deswegen wird sie auch auf der landesweiten Roten Liste der im Bestand gefährdeten Säugetierarten geführt. Ein Hinweis auf ihr Vorkommen in einem Gewässer geben am Ufer gehäuft abgelagerte und an der Spitze aufgebissene Schneckenhäuser. Man kann sie auch über Schädelknochen in den Gewöllen der Schleiereule nachweisen. Das bedarf aber einer aufwendigen Puzzlearbeit und gleicht der Suche nach der Nadel im vielberufenen Heuhaufen. Umso mehr ist jeder Fund dieser seltenen Kleinsäugerart bedeutsam zur Beurteilung der Lebensraumqualität feuchtgebietstypischer Tierarten.