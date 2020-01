Fotografin Maren Arndt schaut sich ihre Infrarotfotografie "Die uralte Mackensen-Eiche in Worpswede" an. (CARMEN JASPERSEN)

Infrarot-Bilder lassen die Welt in einem anderen Licht erscheinen. Davon können sich nun Besucher des Osterholz-Scharmbecker Rathaus überzeugen. Eine Ausstellung zeigt dort Arbeiten der Garlstedterin Maren Arndt: allesamt Infrarot-Aufnahmen. Mit dieser Technik ermöglicht sie einen neuen Blick auf Motive in der Region wie die Gut Sandbeck, die Mühle von Rönn, Melchers Hütte, die Hamme, den Moorexpress oder auch die Meierei im Bürgerpark.Mit manchem Motiv verbindet die Fotografin eine persönliche Beziehung. So zum Beispiel mit der Mackensen-Eiche in Worpswede (Foto). „Das ist mein Traumbaum. Der wurde leider vom Orkan Xavier 2017 gefällt“, bedauert sie. Umso mehr freut sie sich, dass sie die Eiche noch im unversehrten Zustand ablichten konnte. Seit 2001 widmet sich die Garlstedterin der Infrarot-Fotografie. „Und vor drei Jahren habe ich mir noch einmal extra dafür eine Kamera umbauen lassen“, sagt sie. „Fotografieren hält mich fit“, ist ihre Erfahrung. Was auch damit zu tun habe, dass man sich immer wieder mit Veränderungen auseinandersetzen müsse.

Bei dieser Art der Fotografie hänge viel von der Wetterlage ab, sagt Maren Arndt. Der Sommer sei besser als der Winter. „Inzwischen weiß ich, was sich eignet. Ich bin gezielt losgegangen und kenne meine Motive.“ Die beste Zeit sei die Mittagszeit bei voller Sonne, hat sie festgestellt.

Grundsätzlich sehen die Aufnahmen wie verschneit aus. Manche von ihnen hat die Fotografin bearbeitet, beispielsweise den Himmel in Blau gesetzt. Oder es ist ein Foto dabei, das einmal im bearbeiteten und einmal im Original gezeigt wird. Er freue sich sehr, dass die Fotografin Maren Arndt wieder einmal im Rathaus der Stadt ausstelle, sagt Bürgermeister Torsten Rohde. „Ihre Infrarot-Fotografien zeigen nicht nur, dass sie einen besonderen Blick für die Stimmung und Schönheit unserer Umgebung hat. Sie beeindrucken auch durch die besondere Technik.“ Aus seiner Sicht hätten die Fotos, so Rohde, eine „faszinierende Wirkung“ und eröffneten auf die „bekannten Motive neue Sichtweisen“.