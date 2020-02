Die beiden Worpsweder Gästeführerinnen Kathrin Widhalm und Daniela Platz feilen ständig an neuen Angeboten. (JASPERSEN)

Worpswede. Wenn man nach fast 1000 Spaziergängen durch Worpswede noch immer sagen kann, es werde nie langweilig, dann spricht das vor allem für die eigene Arbeit. Jedenfalls wenn man Gästeführerin ist. Kathrin Widhalm und Daniela Platz geht es genauso. Allerdings sind die beiden auch nicht alleine, sie haben ein Team mit einem Dutzend weiterer Führerinnen und auch fünf männlichen Kollegen hinter sich. Gemeinsam kommt der Gästeführerverein Worpswede-Teufelsmoor auf die imposante Zahl von 990 Führungen im vergangenen Jahr.

Einen Großteil der Führungen machen geschlossene Gruppen aus, die sich für ihren Besuch aus einem Programm von über 40 verschiedenen Angeboten etwas Passendes auswählen. Darüber hinaus gibt es jedes Wochenende öffentliche Führungen, für die sich Interessierte über die Tourist-Information anmelden können. Das haben 2019 rund 2200 Menschen gemacht. Übrigens nicht nur Touristen, sondern zuweilen auch Einheimische, die so ihnen noch unbekannte Seiten „ihres“ Orts für sich entdeckten.

Die meisten Besucher kommen aus einem rund 120 Kilometer großen Radius, sagen die Statistiken, die Daniela Platz führt. Und oft seien sie relativ spontan, was Platz mit norddeutschen Wetterumschwüngen erklärt: „Ein, zwei Tage weit vertraut man der Vorhersage. Wenn es am Wochenende schön werden soll, dann fragen sich die Leute, wo wollen wir hin?“ Tatsächlich sind die Gästezahlen wetterabhängig, es gibt keinen grundsätzlichen Trend, sondern immer mal Schwankungen. Jahre mit großen Sonderausstellungen machen sich bemerkbar, solche mit miesen Sommern eher weniger. Zumal die Hochsaison der Gästeführer das Frühjahr und der Herbst sind. Im Sommer sind eher Fernreisen angesagt, außerdem machen Kunstvereine oder Volkshochschulen, die zur Kernklientel zählen, dann ebenfalls Ferien.

Die Gästeführer arbeiten das ganze Jahr, und sie gehen auch los, wenn nur ein Teilnehmer da ist. Das komme immer mal wieder vor, berichtet Kathrin Widhalm, die Vereinsvorsitzende. „Wie betrachten das dann als Werbung für uns“, sagt sie und hat festgestellt, dass so eine Führung als Zwiegespräch durchaus auch für sie spannend sein kann. Sie ausfallen zu lassen ist jedenfalls keine Option, die Besucher sollen Planungssicherheit haben. So wird auch bei Überbuchung verfahren: Ab 20 Teilnehmer werden die Gruppen geteilt, dann gehen eben zwei oder mehr Gästeführer gleichzeitig los. Außer Hochdeutsch sprechen sie auch Platt, Englisch, Französisch oder Italienisch.

Am beliebtesten sind Kombiführungen: 55 Prozent der Gäste lassen sich den Ort und ein Museum zeigen, rund 29 Prozent machen reine Spaziergänge aus und 16 Prozent sind lediglich auf eine Ausstellung beschränkt. Gerade dieser Aspekt sorgt dafür, dass die Inhalte und damit auch die Herausforderungen an die Führer ständig wechseln. Zu jeder der Sonderausstellungen der großen Museen müssen sie sich neue Themen erarbeiten, aktuell bereiten sie sich auf das Fotofestival Raw ab 21. März vor.

Aber auch darüber hinaus entwickelt das Team ständig neue Konzepte, seien es Kostümführungen oder die „Gruselkabinettstückchen“ in der Dämmerung, Angebote mit kreativem Anteil, für Familien, Kinder oder für Menschen mit Beeinträchtigungen oder Themenschwerpunkte wie Künstler in der NS-Zeit, Worpsweder Malerinnen oder natur- und landschaftskundliche Aspekte. Auch zum diesjährigen Findorff-Geburtstag gibt es informative Rundgänge, ebenso werden geführte Fahrradtouren oder eine Busexkursion ins Teufelsmoor angeboten.

Die Gästeführer beschränken sich nicht nur auf den Kernort, sie verknüpfen Worpswede auch mit der Umgebung, sind auch mal in Fischerhude unterwegs und bieten Kooperationen mit ihren Bremer Kollegen an. Und sie räumen mit dem Vorurteil auf, die typischen Worpsweder Besucher seien alle im Rentenalter. Widhalm: „Das mag für bestimmte Reisegruppen gelten, die eher ein älteres, oft sehr kulturell gebildetes Publikum ansprechen. Bei den öffentlichen Führungen sind aber viele junge Menschen dabei.“ Auch für Schulklassen oder Gruppen in der Jugendherberge gibt es spezielle Führungen.

Auch auf nur eingeschränkt mobile Gäste können sich die Worpsweder-Erklärer einstellen, allerdings setzen die nicht befestigten und teilweise auch steilen Wege hier Grenzen. Nachdem der letzte Kutscher in Worpswede seinen Betrieb eingestellt hat, fehle aber ein Baustein, beklagen die beiden Gästeführerinnen. „Kutschfahrten entschleunigen ungemein“, findet Platz. Und als Transfer zur Torfkahnfahrt ab Hammehafen seien die Gespanne eine ideale Ergänzung gewesen.

Stattdessen plant der Verein nun weitere Ergänzungen seines Programms: Zu dem bereits bestehenden Angebot, auch mehrtägige Aufenthalte mit verschiedenen Führungen zu begleiten, soll eine Kunstreise kommen: Für fünf Tage geht es bei „Paula in Paris“ in die französische Metropole, das allerdings zunächst nur einmal mit der Option auf Wiederholung in mehreren Jahren. Schließlich kam ja auch die berühmte Malerin immer wieder nach Worpswede zurück. Und dort, so versichern die beiden Gästeführerinnen, gibt es immer noch viel zu entdecken.

Zur Sache

Spaziergänge mit Informationsgehalt

Regelmäßig bieten die Gästeführer Worpswede-Teufelsmoor den Rundgang „Worpswede erleben“ an, der immer sonnabends um 11 Uhr beginnt. Neben einem Spaziergang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Künstlerkolonie wird die Jubiläumsausstellung in der Worpsweder Kunsthalle besucht. Der nächste Termin ist am 8. Februar.

Am selben Tag ab 13 Uhr gibt es einen Sonderführung zu Paula Modersohn-Becker. Auf den Spuren der Malerin geht es zu ihrem Atelier, ihrer Grabstätte und ihrem ehemaliges Wohnhaus, das heute ein Museum ist.

Alle Führungen beginnen an der Tourist-Information an der Bergstraße 13 und dauern rund zwei Stunden. Die Kosten liegen zwischen zwölf und 18 Euro. Ohne Anmeldung unter 04792/ 93 58 20 oder info@worpswede-touristik.de kann eine Teilnahme nicht garantiert werden. Nähere Infos unter www.worpswede-fuehrung.de.