Anka Böhne wirft ihre Wahlzettel gemeinsam mit ihrem Sohn Leo Böhne im Blocklander Ortsamt ein. Die Zettel verteilten hier Jara Gomaa und Birte Domeyer (von links). (fotos: Petra Scheller)

Blockland. Leo Böhne hat sich die Wahl ein bisschen anders vorgestellt. Geduldig hockt der knapp Zweijährige neben Erwachsenen in einer langen Schlange vor drei Wahlkabinen auf dem Fußboden im Blocklander Ortsamt. Leo spielt mit einem Plastik-Trecker und hat einen wertvollen Stein dabei. Seine Mutter Anka Böhne bekommt gerade einen dicken Packen Wahlzettel in die Hand gedrückt. Urnen-Wahlvorstand Fuat Kamcili hat am frühen Morgen extra noch eine Kabine mehr aufgebaut, „damit sich das nicht so staut“, sagt der Chef im Wahllokal 411-01. Jetzt stehen acht Leute im Ortsamt Schlange. Macht nichts. Es gibt viel zu erzählen.

Wahlen an der Wümme sind etwas Besonderes. Im Blockland ticken die Uhren anders. Hier kennt jeder jeden – Politik ist stets ein großes Thema. Die Wahlbeteiligung ist im Vergleich zu anderen Bremer Stadtteilen besonders hoch – 2015 waren sie hier Spitzenreiter. 76,8 Prozent gaben damals ihre Stimme ab, 327 von 419 Einwohnern durften wählen. In diesem Jahr seien 351 Wahlberechtigte dabei, zählt Kamcili nach. Das Verhältnis von Jungen und Alten sei relativ ausgeglichen. Das kam in der Ortspolitik bislang nicht zum Ausdruck, sagen die Jungwähler, die hier Schlange stehen. Doch im Ortsbeirat findet ein Generationswechsel statt – die älteren Politiker hätten das angeregt, und die jüngere Generation mache gern mit. Das sei in Zeiten, in denen sich alles so rasant verändere, besonders wichtig, sagen Wartende.

Luisa Gartelmann ist eine von ihnen. „Ich wähle eher junge Leute, damit die in den Beirat kommen“, sagt die Erstwählerin. Derzeit bestehe der Blocklander Beirat ausschließlich aus Männern. „Es geht ja auch um die Zukunft, dass da mal andere reinkommen“, unterstreicht die 18-Jährige. Es sei nicht schlecht, dass Politik von erfahrenen Leuten gemacht werde, aber „ich würde da auch gern ein paar Jüngere zwischen haben und dass die Alten sie nicht unterdrücken.“

Luisas ältere Schwester wünscht sich ebenfalls jüngere Beiratsmitglieder, „damit Politik auch mal aus einer anderen Perspektive erzählt wird“, sagt sie. Diese andere Perspektive könnte für das Blockland in den kommenden Jahren entscheidend sein. Denn immer weniger junge Menschen wollen hier die Höfe ihrer Eltern und Großeltern übernehmen. Andererseits würden sie gern an den dörflichen Strukturen festhalten. Sie schätzen die „Verbundenheit im Dorf“, den „guten Draht zu den Nachbarn“ und fühlen sich „heimatverbunden“, wie viele von ihnen sagen. „Wir wollen in unserem Dorf bleiben, aber weltweit vernetzt sein“, betont einer, der im Wahllokal in der Warteschlange steht.

Anka Böhne wohnt seit zwei Jahren im Blockland. Für die 33-Jährige ist der Verkehr ein großes Thema. Ihr Sohn Leo spielt am liebsten auf dem Deich. Doch das sei zu gefährlich. Anka Böhne hofft auf mehr Rücksichtnahme unter den Verkehrsteilnehmern. „Ich wünsche mir, dass sich alle den Deich teilen“, sagt die junge Mutter. Die Zukunft liege hier ganz klar in der nachhaltigen Landwirtschaft, ansonsten solle alles so idyllisch bleiben, wie es ist.

David Obiri ist vor vier Monaten ins Blockland gezogen. Er mag das Flair und die schöne Lage an der Wümme. Zuvor habe er in Blockdiek gewohnt. „Hier im Blockland soll alles so bleiben, wie es ist“, sagt auch er. Und dass die Jungen und die Älteren die Zukunft gemeinsam gestalten sollen.