Sie sind vom Grasberger Bündnis für Familie unterwegs, um Kindern, Senioren und Alleinerziehenden eine Weihnachtsfreude zu bereiten: Uta Eckhoff, Gisela Bruns, Evelin Meyer, Kerstin Tönjes (von links). (Undine Mader)

Grasberg. Gisela Bruns schmiedet fröhlich Weihnachtspläne. Schön einpacken will sie die Geschenke, mit Schleifen und einem Stern verzieren. Davor kommt das Einkaufen gemeinsam mit Uta Eckhoff. Die beiden Frauen strahlen übers ganze Gesicht und bestätigen: Schenken macht Freude. Als neue Mitglieder im Team der Grasberger Weihnachtssternaktion, organisiert vom Bündnis für Familie, wollen sie Bewohnern eines Grasberger Altenheims deren Wünsche erfüllen. Um die Wünsche junger Grasberger bis einschließlich 14 Jahren kümmern sich Diakonin Kerstin Tönjes und Gleichstellungsbeauftragte Evelin Meyer und all jene hilfs- und spendenbereiten Grasberger, die ab Sonntag, 1. Dezember, die Wunschsterne der Kinder vom Weihnachtsbaum pflücken und die Geschenke besorgen. Für Senioren hängen keine Sterne am Baum. Wünsche erfüllt bekommen sie vom Bündnis für Familie trotzdem.

Kinder sollen am Heiligabend den Weihnachtsbaum und anschießend Geschenke bestaunen können. Nicht in allen Familien reicht dafür das Geld. Zum 13. Mal organisiert das Grasberger Bündnis für Familie daher die Weihnachtsstern-Aktion für Kinder, deren Familien von Grundsicherung leben. 120 Wunschsterne verschickten die Organisatoren im ersten Jahr, so Evelin Meyer. Sie sagt: „Ich denke, dass inzwischen weniger von Grundsicherung betroffen sind.“ 67 Briefe gingen in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der Verwaltung raus. Bis Ende der Woche können die Kinder ihre Wünsche im Wert von 30 Euro zurückschicken. Alles läuft anonym. Der Stern verrät lediglich das Alter und ob Mädchen oder Junge. Auf einem klebt ein Bild von einem Playmobil-Polizeiwagen, auf einem anderen das von einem Laster. Meyer lächelt. So ist es gedacht. Den Trend zum Gutschein könne sie jedoch nur bei älteren Kindern nachvollziehen. Anders bei den Senioren, sie erhalten ausschließlich Gutscheine. Nach dem erfolgreichen Start der Weihnachtsstern-Aktion hatten die Grasberger diese einige Jahre später auf Seniorinnen und Senioren ausgeweitet. Das Stichwort dazu: Altersarmut. Zum siebten Mal können Frauen und Männer, deren Budget knapp ist, inzwischen auf einer Liste zwischen Vorschlägen von Friseurgutschein bis Frühstücksgutschein auswählen. Und wenn nichts passt, kann der ganz individuelle Herzenswunsch aufgeschrieben werden. Auf vielen dieser gelben Blätter steht: „Danke.“ Für die Erfüllung dieser Wünsche zeichnen Chris Haake und Bettina Miesner vom Sternen-Team das Bündnisses für Familie verantwortlich. Bezahlt wird aus Spenden. Das Bankkonto findet sich auf den Flyern mit dem goldenen Stern auf dem Deckblatt, die derzeit überall in Grasberg ausliegen.

Die Wunschsterne der Kinder können am Sonntag, 1. Dezember, ab 10 Uhr in der Findorffkirche beim Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden gepflückt werden sowie beim Adventssingen ab 17 Uhr. Danach wandert der Tannenbaum für die Zeit vom 2. bis 6. Dezember ins Rathaus und während des Grasberger Weihnachtsmarktes ist er im Gemeindehaus der Kirchengemeinde zu finden. Bis 16. Dezember können anschließend die Geschenke im Rathaus abgegeben werden. Fragen zur Aktion beantworten Kerstin Tönjes (04208/ 35 08) und Evelin Meyer (04208/ 39 66).

Eingebettet in die Weihnachtsaktion verschenkt die Kirchengemeinde Grasberg Zeit an Alleinerziehende bei der dritten Ausgabe von „Ein Tag für Dich“. Der Auftakt im vergangenen Jahr sei bei Müttern und Kindern gut angekommen sei, so Kerstin Tönjes. Am 25. Januar steht die nächste 24-stündige Auszeit für Alleinerziehende an. Anmeldungen nimmt Tönjes bis 24. Dezember per E-Mail unter ostfriesenliese@gmx.de oder telefonisch entgegen.