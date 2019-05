15.03.2019, Bayern, Kempten: ILLUSTRATION - Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Nach einem Polizeiskandal in München wurden Beamte vom Dienst suspendiert oder versetzt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (Karl-Josef Hildenbrand)

Worpswede. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf dem Firmengelände eines Autohauses an der Jan-Weber-Straße in Worpswede einen Transporter aufgebrochen. Das berichtet die Polizei am Wochenende. Die Einbrecher wurden in dem Fahrzeug fündig, entwendeten mehrere Arbeitsgeräte und verschwanden wieder. Zur Aufklärung der Aufbruchs ist die Polizei nun auf die Mitarbeit von Zeugen angewiesen. Wer Hinweise zu der Tat oder auch zu möglichen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791/ 3070 in Verbindung zu setzen.