Der Friseursalon von Michael Timm ist derzeit geschlossen. Aber Timm bleibt optimistisch. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal/Vorwerk. Michael Timm wollte am 7. April eigentlich den 95. Jubiläumstag seines Friseursalons in Lilienthal feiern. Eigentlich. Aber seit einigen Tagen ist der Laden geschlossen, im Schaufenster steht ein Schild mit dem Hinweis, dass vorerst alle Termine abgesagt sind. Und das, obwohl es vor etwa einer Woche noch hieß, dass Friseure trotz der Corona-Pandemie geöffnet haben dürfen. Das hat sich geändert. Alle nicht dringenden Dienstleistungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern von Mensch zu Mensch nicht möglich ist, sind verboten. So heißt es in einer offiziellen Verordnung des Landes Niedersachsen vom 27. März.

„Wir haben den zweiten Weltkrieg überstanden und die Wirtschaftskrise. Aber so einen Zustand wie jetzt gab es bei uns noch nie“, sagt Michael Timm. Für seine neun Mitarbeiter hat er Kurzarbeit angemeldet. Er habe die Schließung befürchtet, sagt Timm, schon als es hieß, dass die Schulen zumachen müssen. Dann habe er schon mit seiner Steuerberatung gesprochen und sei im Vorfeld zur Bank gegangen. Jetzt habe er die Zuschüsse beantragt, die Bund und Länder zahlen wollen. „Für mich ist das in Ordnung. Ich habe Verständnis für diese Entscheidung“, sagt der Friseur – trotz der Einbußen, die er jetzt habe. „Bei uns ist der direkte Kontakt zum Kunden nicht zu verhindern.“

Optimismus und Kreativität

Timm zeigt sich optimistisch. Zum 1. Mai und zum 1. Juni hat er neue Arbeitskräfte eingestellt, „und das wird auch so bleiben. Die Verträge sind unterschrieben“. Viele seiner Kunden meldeten sich bei Timm und wünschten ihm alles Gute und Durchhaltevermögen in der schwierigen Zeit. „Manche fragen, ob sie einen Gutschein bei mir kaufen können, den sie später einlösen wollen“, sagt Timm. Einige Kunden riefen an und erzählten, dass sie sich nun selbst eine Haarschneidemaschine gekauft hätten oder die Haare selbst färbten. „Wir werden genug mit den Reparaturen zu tun haben, wenn das hier vorbei ist“, sagt der Friseurmeister scherzhaft.

Optimistisch zeigt sich auch Schneiderin Sylvia Janßen-Lissek aus Vorwerk. Sie hat einen Weg gefunden, wie sie ihren Betrieb trotz der Kontaktsperren weiterführen kann. „Die Kunden legen ihre Sachen nach Absprache vor meine Tür und können sie dort auch wieder abholen“, sagt Janßen-Lissek. Dabei seien aber nur solche Aufträge möglich, bei denen nichts am Kunden selbst abgesteckt werden müsse. Viele Anfertigungen habe die Schneidermeisterin noch kurz vor der Krise abgesprochen. „Noch habe ich genug Arbeit“, sagt sie, auch wenn zum Beispiel die Arbeit an Brautkleidern im Zuge der Corona-Pandemie komplett weggefallen sei. Dafür sei sie kürzlich von einer Ärztin gefragt worden, ob sie für sie Schutzmasken nähen könne. „Ich habe das Glück, dass ich keine hohen laufenden Kosten habe, weil ich keine Mitarbeiter habe und mein Atelier im Haus selbst ist. Das heißt, ich muss weder zusätzlich Miete noch Lohn zahlen. Sonst würde ich Panik bekommen“, sagt Janßen-Lissek.

Sogenannte Solo-Selbstständige wie Janßen-Lissek berät Kathrin Wiellowicz, Referentin für Handel und Dienstleistung bei der IHK Stade, derzeit sehr viel, berichtet sie. Besonders Dienstleistungsunternehmen wie Friseure, Nagelstudios oder Kosmetikstudios hätten gerade hohen Beratungsbedarf, weil dort lange Zeit die Regelungen ungenau gewesen seien. Viele wüssten gar nicht, dass es auch für sie Zuschuss-Programme gebe. „Ich habe sehr emotionale Anrufe bekommen, manche waren in Tränen aufgelöst. Viele haben große Existenzängste. In dieser Zeit macht man nicht nur wirtschaftliche Beratung, sondern auch psychologische“, sagt Wiellowicz.

Weniger emotional

Bei Dienstleistern wie Immobilienmaklern oder Versicherungsbüros gehe es weniger emotional zu. „Bei denen ist es einfacher, Kontakte zu minimieren. Sie können noch telefonisch beraten“, so Wiellowicz. Was sie freut: "Die Dienstleister akzeptieren die Situation. Niemand hinterfragt die Regelungen. Auch die Wirtschaft erkennt die Lage.“

Bestellen, Liefern, Abholen – das alles ist noch erlaubt, und das nutzt auch Floristin Anja Behrens aus Lilienthal. Die Kunden bestellen die Blumen schriftlich oder telefonisch, und Behrens liefert sie dann frei Haus oder lässt sie an der Hintertür des Geschäfts abholen. „Es ist anstrengender, die Blumen unters Volk zu bringen und der Umsatz ist geringer“, berichtet sie. Es sei schwieriger geworden, Blumen zu beschaffen, denn gerade viele Frühlingsblumen kämen aus Italien, „wo ja jetzt alles dicht ist“. Dennoch freuten sich viele Kunden, dass sie ihren Liebsten Blumen nach Hause schicken könnten, als Frühlingsgruß oder Geburtstagsgeschenk. „Viele machen es sich auch gerne zu Hause schön, wenn sie gerade so viel Zeit dort verbringen“, sagt Behrens. Selbst ist Behrens jetzt aktiver in sozialen Medien und bewirbt ihre Angebote dort, denn: „Man muss ja irgendwie an die Leute herankommen.“