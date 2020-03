Viele Veranstaltungen werden abgesagt. (FRANK MAY)

Das Gästehaus Peins in Lilienthal muss die Revival Party am Sonnabend, 14. März, ausfallen lassen.

Das Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag in Lilienthal, das 5. April stattfinden sollte, fällt aus.

Auf Anordnung des Landkreises Osterholz wird die Show „Mensch bleiben“ mit dem Kabarettisten Christoph Sieber abgesagt, teilt Hamme-Forum-Chefin Regine Schäfer mit. Die Veranstaltung war für den 12. März, 20 Uhr, im Hamme-Forum geplant.

Alle Konzerte der Music Hall in Worpswede, die für März geplant waren, fallen aus. Auch wird es keine Verlegung des Kyla-Brox Auftritts in den Schlachthof geben.

Die Stadthalle Osterholz-Scharmbeck sagt zwei Konzerte ab: Electric Light Orchestra Tribute by Phil Bates am 12. März sowie die Musical Highlights am 13. März.

Der Landkreis Osterholz teilte mit, dass er die für Dienstag, 17. März, geplante Sportlerehrung absagt.

Die Kulturinitiative Rotenburg teilt mit, dass die für Sonnabend, 14. März, geplante Tanzhaus-Veranstaltung mit Hannobal nicht stattfindet.

Die Veranstaltung „Dschungelbuch – das Musical“, die für den 21. März um 15 Uhr im Metropol-Theater geplant war, muss auf den 10. November, 16 Uhr, verlegt werden. Alle bereits erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit für den Ersatztermin.

Der landesweit am 26. März geplante Zukunftstag für Jungen und Mädchen in Niedersachsen wird verschoben. Das hat der Niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Mittwoch (11. März) entschieden. Ein neuer Termin – voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte - wird noch bekanntgegeben.

Der für Sonnabend, 14. März, geplante Tulpen-Verkaufsstand in der Klosterstraße für das Projekt Tulpen-Tage fällt aus.

Die Zumba-Workshops des TV Falkenberg, die am 14. März und am 21. März stattfinden sollten, fallen aus und werden voraussichtlich im Mai nachgeholt. Die neuen Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Aufgrund der sich weiterhin verbreitenden Ansteckungsgefahr mit SARS-CoV2 werden Termine für die Sprechtage der Landessozialverwaltung im Landkreis Osterholz am 17. April und am 19. Juni vorerst abgesagt. Das teilt der Landkreis Osterholz mit.

Das Gymnasium Lilienthal hat seinen Schnuppertag am 19. März verschoben. Er soll im Mai nachgeholt werden.

Das Kreiskrankenhaus Osterholz lässt sämtliche Vorträge bis Ende März ausfallen.

Das Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg verzichtet im März auf die Kreißsaalführungen.

Die Heeslinger Landmaschinenschau wird verschoben.

Die IGS Lilienthal verzichtet auf einen Schüleraustausch. Die spanische Schule hat ihren Besuch an der Wümme für nächste Woche abgesagt.

Die Veranstaltung „Frühling in Wilstedt“ am Sonntag, 29. März, fällt aus.

Der Reitverein Lilienthal sagt das Hallenabschlußreiten am 22. März sowie das Dressurturnier am 28. und 29. März ab.

Der Kunsthandwerkermarkt, der für kommenden Sonntag in Murkens Hof in Lilienthal geplant war, fällt aus.

Der geplante Äthopien-Tag am 14. März im Diakonissen-Mutterhaus Rotenburg muss abgesagt werden. Die Veranstaltung wird im Jahresverlauf nachgeholt werden.

Das Diakonissen-Mutterhaus Rotenburg sagt das Benefiz-Konzert mit Wildes Blech am 21. März ab. Ein neuer Termin steht bereits fest: Sonnabend, 5. September, um 20 Uhr.

Die Filmvorführung des Kommunalen Kinos in Lilienthal am Freitag, 13. März, fällt aus. Die Kommunalen Kinos gehen somit in die verfrühte Sommerpause.

Das Bilderbuchkino „Rufus, der kleine Osterwaschbär“ am Montag, den 16. März um 15.30 Uhr im Schroetersaal von Murkens Hof entfällt.

Der Frühlings-Basar des Schulvereins der Grundschule Falkenberg am Sonnabend, 21. März, um 14 Uhr ist abgesagt worden. Der nächste Basar findet am 12.September statt.

Das Plattdeutsche Theater „De Worphüser“ teilt mit, alle Veranstaltungen der Saison abzusagen. Das Stück „De Muusfall“ wird im nächsten Jahr nachgeholt.

Die Musikschule Ridder aus Borgfeld sagt das Kinderkonzert am Sonnabend, 14. März, in Ritterhude ab.

Der Schnuppertag der IGS Lilenthal am 20.März. fällt aus.

Die Autorenlesung zu „Ein Haus, ein Brief, ein Mord“ von Martha Bull am Freitag, 13. März, um 19 Uhr im Kulturforum Borgfeld entfällt.