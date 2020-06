Es gibt viele Gründe, Worpswede zu besuchen, wie hier den Hammehafen. Wegen der Corona-Krise blieben die Touristen jedoch aus. Der Finanzausschuss hat darum empfohlen, in diesem Jahr die Fremdenverkehrsabgabe 2018 auszusetzen. (Christian Kosak)

Worpswede. Die Fremdenverkehrsabgabe, die alle Betriebe in Worpswede zahlen müssen, soll in diesem Jahr wegen der Corona-Krise ausgesetzt werden. Das empfahl der Finanzausschuss aufgrund eines gemeinsamen Antrags aller im Gemeinderat vertretenen Fraktionen und Gruppen. Die beiden SPD-Vertreter im Ausschuss stimmten allerdings gegen den Antrag, unter dem immerhin auch der Name ihres Fraktionschefs stand. Die Gemeindeverwaltung hätte es vorgezogen, nur in begründeten Einzelfällen Betriebe von der Zahlung zu befreien und den übrigen Betrieben eine Stundung zu gewähren.

Betroffen von dem Antrag ist die Fremdenverkehrsabgabe für 2018, denn die wird in diesem Jahr fällig. Sie sollte ersatzlos aufgehoben werden, hatten die Fraktionen von CDU, SPD, Unabhängiger Wählergemeinschaft (UWG) sowie die Gruppe Die Linke/FDP beantragt. Auch nach den Lockerungen der coronabedingten Einschränkungen könnten viele Betriebe ihre bisherigen Umsätze nicht wieder erreichen. Müssten sie auch noch Fremdenverkehrsabgaben zahlen, wären sie in ihrer Existenz gefährdet. Trotz ihrer Haushaltsnotlage habe die Gemeinde schon vor einigen Jahren wegen des Umbaus der Bergstraße die Fremdenverkehrsabgabe für ein Jahr ausgesetzt.

Kämmerer mahnt zur Sparsamkeit

Das solle sie diesmal nicht tun, meinte Kämmerer Dietmar Höhn. Der Hüter der mageren Gemeindefinanzen rechnete vor, dass der Gemeinde damit in diesem Jahr Einnahmen von 70 000 Euro entgehen würden. Die Einzelbeiträge lägen zwischen zehn und 5000 Euro je nach Umsatz; von den 400 Abgabepflichtigen seien etwa 100 ohnehin von der Zahlung befreit, da sie unter dem Schwellenwert lägen. Bei einigen großen Abgabenzahlern sei kein Umsatzeinbruch zu verzeichnen. Aber auch sie würden von einer generellen Aussetzung profitieren. Gerechter wäre es, auf Antrag die Zahlung zinslos bis Ende des nächsten Jahres zu stunden. In begründeten Einzelfällen könne die Abgabe nach Prüfung erlassen werden. „Damit würde denen geholfen, denen die Pandemie besonders zusetzt“, meinte Höhn. Aber für eine Aussetzung für alle sehe er keine Notwendigkeit – er habe auch die Verantwortung für die Finanzlage der Gemeinde.

Die Firmen, die jetzt keine Einnahmen hätten, könnten kaum in anderthalb Jahren die Beiträge nachzahlen, meinte Heiko Pankoke (CDU). Eine Stundung würde auch viel zu spät wirken. Eva Bunn (UWG) wies darauf hin, dass das Land Niedersachsen von allen Bundesländern bisher den geringsten Betrag pro Einwohner für die Linderung von Coronafolgen ausgegeben habe. Da solle sich wenigstens die Gemeinde solidarisch zeigen.

Frank Bohling (SPD) dagegen hatte Probleme mit einer allgemeinen Aussetzung. Davon würde ein großer Anteil von Betrieben profitieren, die es nicht nötig hätten, meinte er. „Es gibt keine Profiteure der Pandemie“, erwiderte Hubert Hahndrich (CDU); auch nicht den Einzelhandel. Der habe im März zwar höhere Umsätze erzielt, aber nur wegen Hamsterkäufen. Das werde sich jetzt in geringeren Umsätzen niederschlagen, denn die Leute besäßen jetzt ja Vorräte, die sie erst einmal aufbrauchen würden. Kleinbetriebe besäßen kaum Eigenkapital, dieses Jahr seien sie mit der Abgabe überfordert. Gesa Wetegrove (SPD) hielt es für besser, abzuwarten, wie viele Betriebe eine Stundung oder Aussetzung beantragen, und dann noch einmal zu beraten. Abgestimmt wurde dennoch: Gegen die beiden SPD-Vertreter stimmten die fünf Ausschussmitglieder von CDU und UWG dafür, in diesem Jahr die Fremdenverkehrsabgabe von 2018 auszusetzen. Das werde die Kommunalaufsicht des Landkreises Osterholz prüfen, kündigte Bürgermeister Stefan Schwenke an, weil Worpswede Bedarfszuweisungen des Landes Niedersachsen erhalte.