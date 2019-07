Vier Monate muss der Angeklagte jetzt hinter Gittern verbringen, weil er Tabak im Wert von 60 Euro gestohlen hatte. (Peter Steffen/DPA)

Osterholz-Scharmbeck. In einem Schwaneweder Verbrauchermarkt ließ Ende August 2018 vormittags ein Nordbremer Tabak im Wert von rund 60 Euro mitgehen. Die Tat verübte der 40-Jährige gemeinsam mit einem Kumpel, der im Rollstuhl saß. Der Tabak landete im Rollstuhl, der Bremer jetzt vor dem Richter. Die Tat war sofort aufgeflogen. Wegen einfachen Diebstahls hatte er sich deshalb zu verantworten.

Einerseits räumte der Angeklagte den Diebstahl ein: „Es ist passiert.“ Andererseits versuchte er im Verlaufe der Beweisaufnahme, Verantwortung abzuschieben. „Wenn ich alkoholisiert bin, mache ich so einen Mist.“ Auch wollte er eigentlich nur „mitgemacht“ haben. Laut Strafrichterin Johanna Kopischke stellte die Polizei bei dem 40-Jährigen am Tag des Vorfalls einen Atemalkoholgehalt von 2,69 Promille fest. Er versuche aber derzeit, sein Leben in den Griff zu bekommen, sagte der Hartz-IV-Empfänger, der nach eigener Aussage auch noch an Schulden zu knapsen habe. Er räumte weiter ein, Alkoholiker zu sein. Darum wolle er nun auch eine Therapie machen. „Ich suche nur noch einen Platz“, so der Angeklagte.

Zwei Therapieversuche hat der 40-Jährige nach eigenen Angaben schon hinter sich. Aber wegen der Trennung von seiner Partnerin sei er wieder eingeknickt und in ein Loch gefallen, gab er dem Gericht zu verstehen. „Jetzt muss ich ja etwas tun“, beteuerte er. Das seien in der Vergangenheit alles nur alkoholbedingte Verzweiflungstaten gewesen, begründete der Nordbremer sein Verhalten. „Ich will nicht mehr kriminell sein.“

Spätestens als Strafrichterin Kopischke einen Teil der Eintragungen aus dem Bundeszentralregister verlas, wurde deutlich, weshalb der 40-Jährige versuchte, sich irgendwie aus der Affäre zu ziehen. 16 Eintragungen schlagen da zu Buche. Handel und unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln, Diebstahl und Betrug, Erschleichen von Leistungen, Sachbeschädigung sowie Diebstahl mit Waffen hat er vorzuweisen.

Die letzte Verurteilung hatte das Amtsgericht Blumenthal im vergangenen Jahr als Bewährungsstrafe vorgenommen. Gegen das Urteil hatte der Angeklagte Berufung eingelegt. Doch ausgerechnet in der Zeit des Berufungsverfahrens, als das Urteil noch nicht rechtskräftig war, stahl er den Tabak.

Das eben warf ihm auch die Vertreterin der Staatsanwaltschaft vor. Er habe wissen müssen, dass ihm noch eine Bewährungsstrafe ins Haus stehe, sagte sie. „Ich sehe da keine günstige Sozialprognose.“ Sie beantragte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden sollte. „Irgendwann ist Schluss.“

Strafrichterin Kopischke sagte, dass sie sich ebenfalls mit einer günstigen Sozialprognose schwer tue. Sie verurteilte den Nordbremer zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten und setzte die Strafe nicht zur Bewährung aus.