Thomas Warncke, Spielleiter und Online-Skat-Organisator der Skatfreunde Fischerhude-Quelkhorn, lässt sich beim digitalen Skat in die Karten schauen. (FR)

Fischerhude. Die Corona-Pandemie hat die Skatfreunde Fischerhude-Quelkhorn zu einer neuen Idee beflügelt. Die Kartenfreunde um Karl Hartwig gehen ab sofort mit einem Online-Spielbetrieb an den Start. „Weil das Skatspielen in Vereinslokalen wegen der aktuellen Corona-Krise noch immer nicht möglich ist, gibt es nun den digitalen Vereinsskat über die Wohnungen der Vereinsmitglieder“, erklärt der Vorsitzende der Skatfreunde, die im September vergangenen Jahres in die Verbandsliga aufgestiegen sind.

Um die Idee zu verwirklichen, haben sich die Fischerhuder Skatfreunde bei einem großen Online-Anbieter für Skat eine eigene Vereinsplattform eingerichtet, auf der die Mitglieder ihr gewohntes Vereinsspiel trotz Corona-Beschränkungen spielen können. „Der Spieltisch aus dem Vereinslokal wird gegen den Computerbildschirm ausgetauscht“, berichtet Hartwig. Ansonsten laufe fast alles genauso wie im Vereinslokal. Der Spielleiter teilt die Spieltische ein, und gespielt wird nach den gleichen Regeln – mit wenigen digital bedingten Änderungen – aus den Wohnungen der Mitglieder.

Die Geselligkeit muss bei dem Online-Skat trotzdem nicht zu kurz kommen, wie Karl Hartwig erfreut festgestellt hat. „Der Clou ist, dass wir uns durch eine gleichzeitig eingerichtete Telefonkonferenzschaltung freisprechend und locker kreuz und quer beim Skatspiel unterhalten können – so, als säßen wir alle an einem Tisch im Vereinslokal.“ Die Feuertaufe beim ersten digitalen Vereinsabend verlief schon mal vielversprechend. „Alle Teilnehmer waren begeistert“, resümiert Hartwig, der die Ergebnisse des Spielabends wie üblich in den gewohnten Spiellisten vereinsintern veröffentlichen wird.

Preise für die drei Besten

Zum Jahresende 2020 sollen die drei Besten mit einem besonderen Online-Skat-Pokal des Vereins geehrt werden. „Natürlich kann digitales Vereins-Skatspiel nicht die direkten persönlichen Kontakte und die schöne Atmosphäre eines Skatabends im Vereinslokal ersetzen, aber es ist eine wunderbare Sache zur Überbrückung des Vereinsspielverbotes in Corona-Zeiten im Vereinslokal“, schwärmt Karl Hartwig. Er war im August 2012 Mitbegründer der Skatfreunde Fischerhude-Quelkhorn und wurde für sein Engagement rund um das Skatspiel im November 2017 mit der Ehrenurkunde des Deutschen Skatverbandes ausgezeichnet. „Seitdem ich nicht mehr berufstätig bin, habe ich weitaus mehr Zeit für mein geliebtes Hobby. Ich finde, es ist ein wichtiger Schritt für Skatfreunde in Fischerhude und umzu, dass wir jetzt einen solchen Verein auch bei uns im Ort haben“, betonte Karl Hartwig damals beim Gründungstreffen, zu dem sich auch Klaus Ritz, Ralf Keiner und Johannes Czaja als Mitglieder der ersten Stunde an den Spieltisch setzten.

Mittlerweile verzeichnen die Skatfreunde Fischerhude-Quelkhorn eine stetige Weiterentwicklung, was die Mitgliederzahlen und auch die sportlichen Erfolge betrifft. Spezielle Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Osterhasen-Skat, haben sich etabliert und sind aus dem Veranstaltungskalender der Kartenspieler nicht mehr wegzudenken. Selbst Hans Braun, Präsident des Deutschen und Internationalen Skatgerichts, hat den Skatfreunden von der Wümme bereits einen Besuch abgestattet. „Unser erklärtes Ziel ist es, in unserem Dorf und umzu den Menschen einen Ort zu bieten, wo sie Skat spielen können und unabhängig von ihren Spielkenntnissen geschätzt werden, jederzeit herzlich willkommen sind und keinesfalls wegen Spielfehlern kritisiert werden“, nennt Karl Hartwig die Philosophie des Vereins. Weitere Informationen über den Online-Skat und weitere Aktivitäten der Skatfreunde Fischerhude-Quelkhorn gibt es im Internet unter www.skatfreunde-fischerhude.de. Telefonische Auskünfte erteilt Karl Hartwig unter 04293/ 91 90 80.