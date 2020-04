Ab Mitte Mai soll auch die Haltestelle "Klinik" in Lilienthal mit einer digitalen Anzeigetafel ausgestattet werden. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal/Worpswede. Das digitale Zeitalter erreicht die Bushaltestellen auf dem Land. Ab Mitte Mai werden an insgesamt zwölf Haltepunkten im Landkreis Osterholz neue elektronische Anzeigetafeln installiert, je drei in Lilienthal und Worpswede sowie je zwei in Ritterhude, Schwanewede und Osterholz-Scharmbeck. Insgesamt werden 50 der sogenannten On-Time-Tafeln im Bremer Umland künftig übermitteln, in wie viel Minuten der nächste Bus fährt. Weitere 200 Tafeln werden im Bremer Stadtgebiet zum Einsatz kommen. Damit wäre dann jede vierte Haltestalle mit der modernen Information versehen. Fahrgäste kennen die dynamische Fahrgastinformation von den Straßenbahnhaltestellen wie etwa in Lilienthal an der Linie 4.

„Das ist ein echter Fortschritt und macht den Öffentlichen Personennahverkehr bei uns auf dem Land attraktiver“, meint der CDU-Landtagsabgeordnete aus Lilienthal, Axel Miesner, der sich beim Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) für die Digitalisierung der Haltestellen im Landkreis Osterholz eingesetzt hat. Der ZVBN kooperiert für das Projekt mit der Bremer Straßenbahn AG und hat Fördermittel des Bundes eingeworben. Die BSAG schätzt die Kosten für die insgesamt 250 digitalen Anzeigetafeln in Bremen und umzu auf rund 750 000 Euro.

„Wenn man weiß, wie lange es noch dauert, bis der nächste Bus kommt, ist man irgendwie beruhigter“, meint Miesner. Die Verspätungsanzeige gebe den Menschen damit auch ein gewisses Sicherheitsgefühl, wenn sie an einer Landstraße auf den Bus warteten. Die neuen Tafeln brauchen übrigens keine Stromkabel. Sie werden mit Akkus betrieben, die einige Jahre halten sollen. Die Daten für die Anzeige erreichen die Tafeln ebenfalls kabellos über das Mobilfunknetz. Wie bei den Straßenbahnen basieren die Minuten-Prognosen für die Ankunft auf den von der Leitzentrale kontinuierlich verfolgten Standortdaten für die Bahnen und Busse. Sehbehinderte können sich die Informationen auf Knopfdruck vorlesen lassen.

„Der öffentliche Personennahverkehr liegt mir am Herzen“, betont Miesener. Er will sich auch weiterhin für eine bessere Ausstattung von Bussen und Bushaltestellen in der Region einsetzen. Der Landtagsabgeordnete geht fest davon aus, dass die digitalen Anzeigetafeln in Zukunft an allen Bushaltestellen zu finden sind. „Vorerst werden nur die stark frequentierten Strecken mit der neuen Technik ausgestattet. Künftig aber sollen weitere Haltepunkte folgen“, erklärt er gegenüber der Redaktion. „Gerade die Linien 630 und 670 sind die stärksten Linien im Netz und sollten berücksichtigt werden“, meint Miesner.

Folgende Bushaltestellen im Landkreis Osterholz werden ab Mitte Mai mit den neuen digitalen Anzeigetafeln ausgestattet: die Haltestelle „Klinik“ in Lilienthal, in beide Richtungen, die Haltestelle „Dr. Sasse-Straße“ in Lilienthal in Richtung Bremen, die Haltestelle „Hemberg“ in Worpswede in Richtung Bremen, die Haltestelle „Insel“ in Worpswede in beide Richtungen, die Haltestelle „Loger Straße“ in Osterholz-Scharmbeck in beide Richtungen, die Haltestelle „Rathaus“ in Ritterhude in beide Richtungen, die Haltestelle „Heidstraße“ in Schwanewede in Richtung Bremen sowie die Haltestelle „Insterburger Weg“ in Schwanewede in Richtung Bremen.

Zur Sache

Erneuerung von Haltestellen

Mit finanzieller Hilfe des Landes sollen bis Ende des Jahres vier Bushaltestellen in Lilienthal auf Vordermann gebracht werden. Es handelt sich um die Haltepunkte Alter Postweg (Linie 633/632) sowie Auf dem Moorlande (Linie 633) in beiden Richtungen. Derzeit bereitet die Gemeinde Lilienthal die Ausschreibung vor. Das Rathaus hat auch die Haltestelle am Niels-Stensen-Haus in Richtung Worpswede im Blick, wo es bisher kein Wartehäuschen gibt und die ÖPNV-Nutzer bei schlechtem Wetter nicht nur sprichwörtlich im Regen stehen. In Gesprächen mit der Landesstraßenbaubehörde soll geklärt werden, ob die Haltestelle nicht mit hergerichtet werden kann, wenn im Sommer ohnehin Sanierungsarbeiten an der L 153 anstehen.