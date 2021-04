Schüler können am Zukunftstag wieder die Arbeit im Niedersächsischen Landtag erleben - dieses mal digital. (Hauke-Christian Dittrich)

Landkreis Osterholz. Die niedersächsische SPD-Landtagsfraktion beteiligt sich wieder am Zukunftstag – dieses Mal digital. „Natürlich ist es noch mal was anderes, tatsächlich selbst und live Parlamentsluft in Hannover zu schnuppern. Aber auch digital können junge Menschen an diesem Tag Politik hautnah erleben“, verspricht der SPD-Landtagsabgeordnete Oliver Lottke aus Loxstedt. Am 22. April können auf Einladung von Lottke zwei Schüler zwischen zwölf und 18 Jahren mit dabei sein.



„Ich freue mich, dass wir dieses digitale Erlebnisformat anbieten können, denn trotz Corona-Pandemie wollen wir auch in diesem Jahr unsere Tür für junge Menschen öffnen und zeigen, wie Landespolitik funktioniert. Interessierte Schülerinnen und Schüler bekommen am Zukunftstag per Video-Konferenz einen Eindruck davon, wie der Arbeitsalltag rund um den Landtag aussieht und können vielleicht miterleben, welche besonderen Herausforderungen sich durch das Digitale für die demokratischen Prozesse ergeben“, ergänzt der SPD-Politiker. Voraussetzung für die Teilnahme am digitalen Zukunftstag der SPD-Landtagsfraktion ist ein PC/Laptop oder Smartphone mit Zugang zum Internet. Die Plätze der SPD-Fraktion sind begrenzt. Interessierte Schüler können sich im Büro von Oliver Lottke per Mail an buero@oliver-lottke.de anmelden.