Freuen sich über die neue Buslinie 800, die seit 1. August Bremervörde, Zeven und Rotenburg ohne Umsteigen verbindet (von links): Torsten Lühring (Landkreis), Andreas Freund (EVB), Karsten Leist (VNO) und Andrea Stein (EVB). (Johannes Heeg)

Landkreis Rotenburg. Als Busfahrer muss Jonas Schnakenberg ziemlich oft ziemlich früh aufstehen. Das war auch am Donnerstag der Fall, allerdings gab es da eine Besonderheit: Mit dem Fahrplanwechsel zum 1. August ging eine direkte Busverbindung von Bremervörde über Zeven nach Rotenburg in Betrieb, und Schnakenberg war der erste Fahrer eines Busses dieser Linie 800. Um 5.40 Uhr stieg er in Zeven in seinen blauen Bus und fuhr damit nach Rotenburg, um von der Kreisstadt aus um 6.58 Uhr in die ehemalige Kreisstadt zu fahren. Um 8.20 Uhr sei er dort angekommen, „pünktlich“, wie er betont. Die Rückfahrt endete um 9.50 Uhr am Rotenburger Busbahnhof – gleichfalls pünktlich, wie sich Andrea Stein freute.

Die Sprecherin der in Zeven ansässigen Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe Weser, kurz EVB, wohnte in Rotenburg einem Pressetermin bei. Torsten Lühring, der zweite Mann in der Rotenburger Kreisverwaltung, hatte dazu eingeladen. Denn nach zehn Jahren sei das Linienbusnetz im Landkreis gründlich überarbeitet worden. Der Landkreis habe die Neuvergabe der Konzessionen an die Busunternehmen mit der Optimierung der Strecken verbunden, so seine Botschaft. „Wir haben viele Linienäste neu zusammengesetzt“, sagte er, außerdem seien viele ehemalige reine Schülerverkehre in den allgemeinen Fahrplan integriert worden, so dass sie nun von jedermann zum Tarif des Verkehrsverbunds Bremen-Niedersachsen (VBN) genutzt werden könnten.

An Schultagen acht Fahrten

Seit dem 1. August fahren die Busse mit teilweise geänderten Fahrplänen, erläuterte Lühring. Die neue Linie 800 verbinde nun mindestens alle zwei Stunden Bremervörde, Zeven und Rotenburg durchgehend miteinander, also ohne Umsteigen. An jedem Werktag gebe es sieben Direktverbindungen in beide Richtungen, an Schultagen sind es sogar acht Fahrten – zu bestimmten Zeiten fahren die Busse zum Rotenburger Berufsschulzentrum oder von dort ab. Sonnabends sind es jeweils vier Fahrten, an Sonntagen fahren die 800er Busse gar nicht. „Wir sehen den Bedarf nicht“, so Andrea Stein. Nahezu alle Fahrten der alten Linie 820 (Bremervörde – Selsingen – Zeven) seien integriert und zusätzliche Fahrten an Sonnabenden eingerichtet worden. Damit besteht in den Hauptverkehrszeiten ein stündliches Angebot zwischen Bremervörde und Zeven sowie zwischen Zeven und Rotenburg.

Von Zeven wird die Linie 800 an den Berufsbildenden Schulen Kivinan vorbei und durch das Gewerbegebiet „Zum Hochkamp“ geführt. Insgesamt werden in Zeven vier neue Haltestellen „Kivinan“, „Gustav-Adolf-Straße“, „Südring/Zur Reege“ und „Zum Hochkamp“ eingerichtet. Anschließend verläuft die Linie über Elsdorf nach Gyhum (einschließlich Reha-Zentrum) nach Mulmshorn. Das Fahrtenangebot für den Ort Hesedorf bei Gyhum findet sich künftig in der Linie 832 (Wehldorf – Gyhum – Hesedorf – Elsdorf – Frankenbostel – Zeven). Aufgrund der zum Teil schwachen Nachfrage müssen Fahrgäste dann ihre Fahrtwünsche zwischen Hesedorf und Gyhum allerdings spätestens 60 Minuten vorher telefonisch (04281/ 99 415) anmelden.

Zwischen Mulmshorn und Rotenburg wird die Linie immer direkt über die B 71 geführt und somit um bis zu 13 Minuten beschleunigt. Die Orte Höperhöfen und Bötersen werden durch die verschwenkte Linie 851 (Rotenburg – Bötersen – Sottrum – Ottersberg) bedient. Die Fahrzeit beträgt künftig etwa 85 bis 90 Minuten. Durch die direkte Linienführung zwischen Mulmshorn und Rotenburg und die entfallende Umsteigezeit werde im Durchschnitt die Fahrzeit um etwa 20 Minuten verkürzt. Besonders zwischen Zeven und Rotenburg verbessere sich das Angebot insgesamt um zwei bis drei Fahrten pro Tag und Richtung. An Ferientagen seien es acht und an Schultagen zehn Fahrten pro Richtung.

In Bremervörde, so Lühring, bleiben gute Bahnanschlüsse zur Regionalbahn Richtung Buxtehude und Bremerhaven erhalten. In Zeven würden gute Anschlüsse zu den Buslinien 630 (Zeven – Bremen) und 3860 (Zeven – Tostedt) angeboten, wobei dies nicht für jeden Anschluss gelte. In Rotenburg würden bis zum Mittag gute Bahnanschlüsse zu den Zügen Richtung Bremen, Hamburg und Verden erreicht. In Richtung Norden stelle die neue Linie 800 in der Regel gute Verbindungen von den Bahnlinien her. Dies gelte auch für den Sonnabend.

Schon lange gefordert

Lühring zeigt sich mit dem neuen Angebot sehr zufrieden. „Wir können mit der von Bevölkerung und Politik schon lange geforderten Linie 800 eine Alternative zum Auto anbieten, die hoffentlich auch gut angenommen wird.“ Bei der Entwicklung des neuen Busnetzes ist der Landkreis von der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen (VNO) beraten worden. VNO-Geschäftsführer Karsten Leist: „Wir haben versucht, die Umstiegspunkte gut anzubinden.“ Das sei in einem Flächenlandkreis wie Rotenburg nicht zu allen Zeiten optimal möglich. Er setze auf einen Mobilitäts-Mix mit guter Anbindung zwischen Bus und Schiene, wobei Bürgerbusse und das in Bothel gestartete Anrufsammeltaxi-System ihren Beitrag leisteten. Sämtliche Buslinien im Landkreis Rotenburg sind in der Fahrplaner-App des VBN abrufbar. Derzeit noch nicht möglich ist es, per VBN-App ein Anrufsammeltaxi zu bestellen. Dies geht bislang nur telefonisch unter 04261/ 983 11 11.

Zur Sache

2020 Anrufsammeltaxi für Tarmstedt geplant

Als Ergänzung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im ländlichen Raum hat der Landkreis Rotenburg zum 1. November 2018 ein Anrufsammeltaxi (genannt ASTROW) in der Samtgemeinde Bothel eingeführt. Derzeit arbeitet der Landkreis daran, dieses flexible Verkehrsangebot 2020 auch in den Samtgemeinden Tarmstedt, Zeven und Sittensen anzubieten. Zwischen Bothel und Rotenburg, wo die Klinik und der Bahnhof angesteuert werden, verkehren die Taxis Montag bis Freitag zwischen 7 und 18 Uhr, sonnabends zwischen 8 und 1 Uhr nachts. Eine Fahrt kostet sechs Euro (ermäßigt fünf Euro) und damit ein wenig mehr als ein Bus-Ticket, jedoch deutlich weniger als ein klassisches Taxi, heißt es vom Landkreis.

Der Fahrgast meldet sich verbindlich unter der zentralen Rufnummer 04261/ 983 11 11 bis spätestens eine Stunde vor Fahrtbeginn an. Der Fahrgast wird dann an seiner ASTROW-Bushaltestelle abgeholt und zum gewünschten Ziel in Rotenburg oder Bothel gebracht. Der Rückweg beginnt ebenfalls an einer der ausgewiesenen Ausstiegs-Haltestellen, die Gäste werden dann aber zu Hause direkt vor der eigenen Haustür abgesetzt.

ASTROW fährt auf zwei Routen im Zwei-Stunden-Takt zusätzlich zu den bestehenden Buslinien aus den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde nach Bothel oder Rotenburg, auch in den Schulferien und am Wochenende. Nach einem abendlichen Besuch in Bremen oder Hamburg steht das ASTROW zum späten Regionalzug für die Fahrt nach Hause zur Verfügung, ist auf der Homepage des Landkreises nachzulesen.