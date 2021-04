Im Tarmstedter Doktorhaus ist der Jugendtreff untergebracht. Nach den derzeitigen Plänen der Samtgemeinde soll das Gebäude abgerissen werden. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Die Gemeinde Tarmstedt schenkt der Samtgemeinde das Doktorhaus samt Grundstück, damit an der Stelle die dringend benötigte Mensa für die benachbarte Grundschule gebaut werden kann. Das war der Deal, auf den sich der Gemeinderat vor Weihnachten eingelassen hat, um die Schulentwicklung zu unterstützen. Doch gilt dieser Deal noch, wo sich abzeichnet, dass das Doktorhaus nicht einer Mensa weichen muss, sondern einem Parkplatz?

Bernd Sievert mag sich mit den neuen Plänen, die jüngst im Schulausschuss vorgestellt wurden, nicht so recht anfreunden. „Ich würde das Doktorhaus nur ungern für einen Parkplatz opfern“, sagt er auf Anfrage. Erstmals lagen den Politikern in der nicht öffentlichen Sitzung Zeichnungen vor, auf denen die Mensa nicht auf dem Doktorhausgrundstück geplant wird, sondern auf der anderen Seite der Schule in Richtung Gartenstraße auf dem jetzigen Parkplatz. Dieser würde demnach zum Doktorhaus verlegt werden, das dafür abgerissen würde. Zwar befinden sich die Pläne noch in einem frühen Stadium, es sind Skizzen aus dem Bauamt, entstanden nach den Raumwünschen der Schule. Doch sind wohl nicht wenige Politiker der Meinung, dass das Konzept Hand und Fuß hat und deshalb weiterverfolgt werden sollte.

Heizwerk-Umzug käme teuer

Hartmut Otten, Vorsitzender des Schulausschusses, sagte noch vor der Sitzung des Gremiums: „Ich gehe davon aus, dass sich daran nicht viel ändern wird.“ Was unter anderem daran liegt, dass die Versetzung des Blockheizkraftwerks, das zwischen Grundschule und Doktorhaus errichtet wurde und ebenfalls weichen müsste, gute 100.000 Euro kosten könnte, wie es im Rathaus heißt.

Sievert findet die vorliegenden Pläne auch gut, hat aber Bauchschmerzen damit, dass „das Doktorhaus für einen Parkplatz plattgemacht würde“. Er sei schon von etlichen Bürgern angesprochen worden, die ihm gegenüber Bedenken wegen des geplantes Abrisses geäußert hätten. Der SPD-Fraktionschef im Gemeinderat schlägt vor, das Doktorhaus als ortsbildprägendes Gebäude zu erhalten, es schrittweise zu sanieren und weiterhin als Jugendzentrum zu nutzen. Den Parkplatz würde er auf der jetzigen Obstwiese anlegen, die über die Schulstraße zu erreichen sei. Die Fläche gehört zu dem Bereich, den die Gemeinde mit einem neuen Bebauungsplan überplanen will. Schon jetzt unterliegt sie einer Veränderungssperre.

Mehr Informationen erwartet

CDU-Fraktionschef Joachim Müller fühlt sich noch zu wenig informiert, um eine fundierte Meinung zu dem Thema äußern zu können. Ebenso wie Sievert war er „überrascht, dass die Mensa jetzt auf die andere Seite der Schule soll“. Müller: „Es wird wohl Gründe geben, warum jetzt so geplant wird.“ Er geht davon aus, dass es in der nächsten Fraktionssitzung und erst recht in der nächsten Sitzung des Samtgemeindeausschusses ausführliche Informationen dazu geben wird.

Bürgermeister Wolf Vogel scheint bereits seinen Frieden mit dem Abriss des Doktorhauses gemacht zu haben. „Wir als Gemeinde wollen das Grundstück abgeben, damit die Samtgemeinde es für die Entwicklung der Grundschule nutzen kann. Ein Parkplatz wäre zwar nicht schön, würde diesem Zweck aber auch dienen.“ Vogel fügt gleich hinzu: „Natürlich täte es in der Seele weh, wenn dieses alte Gebäude verschwinden würde.“ Aber er glaube nicht, dass das stark sanierungsbedürftige Haus zu retten sei. 2019 waren die Sanierungskosten auf 446.000 Euro geschätzt worden, ein Antrag auf Bezuschussung wurde später abgelehnt. „Ich sehe auch nicht, dass der Gemeinderat bereit ist, darüber erneut zu diskutieren und mit der Samtgemeinde zu verhandeln.“ Das sei zumindest seine persönliche Einschätzung.

Zur Sache

Idee für Dorfmittelpunkt

Sein Herz fürs Doktorhaus entdeckt hat neuerdings Manfred Steiner, der von 1979 bis 2017 als Hausarzt in Tarmstedt praktizierte. Er war es, der den Denkmalschutz auf den Plan gerufen hat, um mit einer Unterschutzstellung den geplanten Abriss des Gebäudes zu verhindern. Tatsächlich waren Vertreter der Lüneburger Behörde vor Ostern vor Ort, um sich das Doktorhaus anzusehen, ihr Urteil wird für Mitte April erwartet. „Das Haus hat Geschichte“, so Steiner, und es präge das Ortsbild. Es seien schon zu viele historische Gebäude gesichtslosen Neubauten zum Opfer gefallen, das sei sehr schade, so der Bremer. „Als ich gehört habe, dass das Doktorhaus einem Parkplatz geopfert werden soll, haben sich mir die Nackenhaare gesträubt“, sagt er.

Steiner hält das Haus für sanierungsfähig. Sein Vorschlag lautet: „Die Gemeinde verkauft das Doktorhaus an jemanden, der es behutsam saniert. Parallel dazu kauft sie den ehemaligen Spar-Markt nebenan, reißt ihn ab und schlägt das Grundstück dem benachbarten Kindergarten zu. Zusammen mit dem Haus, wo ein Pizzadienst sitzt, könnte ein Ensemble hübscher Gebäude entstehen, das die Gemeinde zu einem attraktiven Dorfmittelpunkt entwickeln könnte.“ Ein solchen habe Tarmstedt nämlich bislang nicht.