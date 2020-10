Worpswede/Landkreis Rotenburg. Wer für den Deutschen Engagementpreis nominiert ist, hat bereits gewonnen. Der Dachpreis für freiwilliges Engagement wird unter anderem vom Bundesfamilienministerium getragen und in sechs Kategorien vergeben. Daran teilnehmen kann nur, wer bereits Preisträger bei einem der rund 700 Wettbewerbe für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland ist. Dazu gehören neben acht Vertretern aus dem Bundesland Bremen und drei aus dem Landkreis Rotenburg nur einer aus dem Kreis Osterholz; die Worpsweder DLRG-Ortsgruppe hat sich durch den Gewinn des Nivea-Preises im Vorjahr für den mit 10 000 Euro dotierten Publikumspreis qualifiziert. Und weil sportlicher Wettkampf ein wichtiger Bestandteil im Vereinsleben der Lebensretter ist, legen sie großen Ehrgeiz an den Tag, um auch diesen Preis zu gewinnen.

Bislang liegen die Worpsweder gut im Rennen: Unter den 383 Nominierten stehen sie im Moment auf dem vierten Platz. „Aktuell fehlen aber noch 1000 Stimmen zum Sieg“, berichtet die zweite Vorsitzende Nora Gehlken. Damit haben sie auch in der Region die Nase vorn. Ihre nächsten Mitbewerber sind ihnen zumindest inhaltlich aber nicht besonders fern. Die Organisation Simbav aus Rotenburg bietet Schwimmtraining für Kinder an, um diesen schon vor der Einschulung das Schwimmenlernen zu ermöglichen. Ebenfalls nominiert sind die Kollegen der DLRG-Ortsgruppe Bremervörde mit einem Programm, das Kindern mit Handicap das Medium Wasser näher bringen soll. Dritter Rotenburger Bewerber ist die Theater AG Hipstedt mit einem unabhängigen Spielfilmprojekt zum Thema Künstliche Intelligenz. Die Online-Abstimmung unter www.deutscher-engagementpreis.de läuft noch bis zum 27. Oktober.

Die Worpsweder DLRG würde mit dem Preisgeld gerne die lokale Jugendarbeit und Schwimmausbildung fördern. Wie berichtet plant der Ortsverband dazu auch den Bau eines eigenen Zentrums am Worpsweder Hallenbad. Die DLRG hat zudem auf Bundesebene eine Petition gestartet, um den Erhalt der Bäder – und damit die flächendeckende Schwimmausbildung für Kinder – zu sichern. Auch das Worpsweder Bad ist durch enormen Sanierungsbedarf bedroht, Gemeindeverwaltung und Politik loten zurzeit aus, ob ein wirtschaftlich sinnvoller Neubau überhaupt finanzierbar ist. Auch vor diesem Hintergrund betont Gehlken, der Preis wäre „ein Aushängeschild für die ehrenamtliche Arbeit in der gesamten Region und würde bundesweit Beachtung finden“.