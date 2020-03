Im einstigen Doktorhaus betreibt die Gemeinde Tarmstedt seit Jahren den Jugendtreff. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Es könnte sein, dass sich das Ortsbild um die Grundschule Tarmstedt herum in absehbarer Zeit ganz schön verändern wird. Im Moment gehen im Rathaus die Überlegungen dahin, das ehemalige Doktorhaus abzureißen und das benachbarte Blockheizkraftwerk zu versetzen, um Platz zu schaffen für eine Mensa. Die braucht die Grundschule nämlich, um künftig in den Ganztagsbetrieb zu gehen.

Samtgemeinde und Gemeinde Tarmstedt tüfteln schon lange an einer Lösung, wie die Schule für die Herausforderungen der Zukunft fit gemacht werden soll. Dazu gehört ein Ganztagsangebot, das wiederum den Bau einer Mensa erfordert. Für ein solches Gebäude ist auf dem vorhandenen Grundstück aber zu wenig Platz. Daher hat die Samtgemeinde als Schulträger schon vor Monaten die Fühler in die Nachbarschaft ausgestreckt, in der die Gemeinde Tarmstedt das Sagen hat. Ihr gehören die Nachbargrundstücke, auf denen das Doktorhaus und auch der Kindergarten Rasselbande stehen. Für beide Flächen ist ein Wertgutachten in Arbeit, das als Grundlage für substanzielle Verhandlungen zwischen Samtgemeinde und Gemeinde dienen soll.

Das Gutachten liegt noch nicht vor, sagt Samtgemeindebürgermeister Frank Holle, der als Gemeindedirektor auch für die Gemeinde Tarmstedt spricht. Dennoch habe er jetzt in einer interfraktionellen Sitzung den Tarmstedter Gemeinderatsmitgliedern vorgeschlagen, das Doktorhaus abzureißen. Die dabei frei werdende Fläche sei groß genug, um darauf eine Mensa unterzubringen. Vorausgesetzt, das zwischen Schule und Doktorhaus gelegene Blockheizkraftwerk bekäme einen neuen Standort. Dies sei nach Auskunft der Betreiber, so Holle, technisch mit vertretbarem Aufwand möglich.

Dass nun offenbar Bewegung in die Modernisierungspläne für die Grundschule kommt, freut die kommissarische Schulleitung. „Das ist ja schön, dass es vorangeht“, sagt Jan Holsten, Mitglied des Schulleitungsteams. Erst kürzlich habe das gesamte Kollegium im Rathaus mit Mitgliedern des Schulausschusses und Vertretern der Landesschulbehörde zusammengesessen. Der jetzt von Holle ins Spiel gebrachte Vorschlag habe unter anderem den Vorzug, „dass unser Schulhof größer wird“.

Auch über die Frage, was aus dem im Doktorhaus untergebrachten Jugendtreff wird, sollte das Gebäude verschwinden, sei schon gesprochen worden. Dass die von der Gemeinde Tarmstedt getragene Einrichtung erhalten werden solle, darüber seien sich „fraktionsübergreifend alle einig“, so Holle. Denkbar sei ein Umzug „in den Bereich der KGS“ – entweder in einen Neubau oder in die Schule. Denkbar sei auch, dass die Trägerschaft des Jugendtreffs zur Samtgemeinde übergeht. „Die zahlt bis jetzt einen Zuschuss an die Gemeinde, weil ja nicht nur Jugendliche aus Tarmstedt dort hingehen“, so Holle. Den sozialpädagogischen Verein Sofa, der die Betreuung im Jugendzentrum sicherstellt, kenne man schon von der KGS, wo ebenfalls sozialpädagogisches Personal von Sofa arbeitet.

Mit dem Zugriff aufs Doktorhaus ließe sich die dringend gewünschte Schulerweiterung und -modernisierung viel schneller umsetzen als mit dem benachbarten Kita-Grundstück. „Der Kindergarten an der Schulstraße soll erst einmal bestehen bleiben“, so Holle. Derzeit stehe gar kein anderes Grundstück für einen Kita-Neubau zur Verfügung. Das nicht unter Denkmalschutz stehende Doktorhaus ist stark sanierungsbedürftig. Der Gemeinde liegt ein Projektsteckbrief zur Neugestaltung und Sanierung des in den 1920er-Jahren als Arzthaus errichteten Gebäudes vor, in dem die Sanierungskosten auf 446 000 Euro geschätzt werden. Für die Sanierung hat die Gemeinde einen Förderantrag gestellt.

Zur Sache

Betreuung auch in den Ferien

Von den rund 300 Kindern, die normalerweise die Grundschule Tarmstedt besuchen, nutzten am Dienstag drei das Angebot der Notbetreuung. Diese wird auf Beschluss der Landesregierung auf die Osterferien ausgedehnt, so Jan Holsten von der Schulleitung.