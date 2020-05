Jörg van den Berg, Beate Arnold und Matthias Jäger (von links) präsentieren die Dokumentation zu Kaleidoskop Worpswede in der Rotunde der Großen Kunstschau. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Mit „Kaleidoskop Worpswede“ begann im Jahr 2018 ein neuer Abschnitt in der Geschichte der Worpsweder Museen. Das mutige und weitreichende Konzept war die erste Arbeit Jörg van den Bergs im Künstlerdorf, der damit den Ausstellungen seinen Stempel aufgedrückt hat. Ein starkes Signal, dessen Fortsetzung auch in den nachfolgenden Schauen echot. Gemeinsam mit Beate Arnold vom Barkenhoff und Matthias Jäger, Geschäftsführer des Museumsverbunds Worpswede, legt er jetzt eine Dokumentation des Projekts vor, deren Umsetzung ein ähnlich gewagtes Experiment war wie das Ereignis selber.

Die drei Beteiligten machen keinen Hehl daraus, dass sie gerne einen gedruckten Katalog zur Ausstellung gemacht hätten. Dies sei aber schon rein inhaltlich gar nicht möglich gewesen, weil ein zentraler Teil der Kaleidoskop-Idee der Dialog ist. Kunstwerke aus verschiedenen zeitlichen und stilistischen Epochen sollten in Kontakt zueinander treten. Zeitgenossen reagieren auf Alte Worpsweder und setzen deren Tradition – mehr oder weniger gebrochen – auf ihre Weise fort. Viele der Werke sind vor Ort und in Resonanz mit den Werken und den Räumen erst entstanden, sie hätten also im Vorfeld noch gar nicht für ein Buch verarbeitet werden können. Van den Berg spricht von einer Versuchsanordnung, einem „Work in progress“, dessen Fortgang am Anfang noch nicht feststeht.

Zwischen Herkünften und Zukünften

Aber auch im Nachhinein war die Finanzierung eines Buchs über die Ausstellungsfolgen aus den beiden Vorjahren nicht realisierbar. Die drei Herausgeber waren sich aber einig, dass das Ereignis so viel Relevanz hat, dass es dokumentiert und perspektivisch auch diskutiert gehöre. Sie fanden – analog zur gesamten Arbeitsweise – auch dafür eine unkonventionelle Lösung: Das 272 Seite starke Werk gibt es in einer nicht verkäuflichen, kleinen gedruckten Auflage für Sponsoren und Multiplikatoren; alle anderen Interessierten können es sich ab 15. Mai auf der Webseite www.worpswede-museen.blog kostenfrei herunterladen. So sind vor allem bei der aufwändigen Produktion und den Bildrechten die Kosten gesunken. Nach Wiedereröffnung der Museen soll es dann auch Veranstaltungen geben, in denen die Inhalte öffentlich diskutiert werden können.

Für Jörg van den Berg, der als Kurator für ahistorische Sichtweisen steht, bei denen Sinn- und nicht Stilzusammenhänge enstehen sollen, geht es darum, „Worpswede weiter zu denken“, wie er sagt. Das dokumentiert die Veröffentlichung schon auf dem Titel mit einem Zitat von Paula Modersohn-Becker, die 1899 schrieb: „Ich trete den Licht- und Schattenseiten meines jetzigen Lebens ein gut Teil bewusster gegenüber, innerlich und äußerlich. Und das ist ein Fortschritt.“ Folgerichtig – und ebenso dem Dialog verpflichtet – beginnt und endet das Buch, das keines ist, mit Gesprächen der drei Autoren. Zu Beginn geht es um „Herkünfte“, zum Schluss um „Zukünfte“, dazwischen ist das Ausstellungsgeschehen präsentiert.

Für Beate Arnold hat das Werk den Charakter eines Arbeitsbuchs für die Zukunft, in dem es eher darum gehe, Wünsche zu formulieren und Fragen zu stellen, als Antworten vorzugeben. So offen wie zu Beginn der Kaleidoskop-Zeit seien auch die „möglichen Zukünfte“ des Worpsweder Ausstellungsgeschehens. Eine Idee, die aus dem Projekt enstanden ist, sind etwa die jeweils auf ein Jahr angelegten Installationen, die seit 2018 in der Rotunde der Großen Kunstschau zu sehen sind und speziell für diesen Raum konzipiert werden.

Neben dem Blick nach vorne, der immer wieder in den Vordergrund rückt, zeigt die Dokumentation aber auch, mit welcher Fülle an Werken und Vielfalt an Ausdrucksformen die Ausstellungsserien der vergangenen zwei Jahre aufwarten konnten. Matthias Jäger muss selber eingestehen, dass manche Aspekte beinahe dabei untergegangen seien und dass auch für ihn als Beteiligtem so im Nachhinein Ansätze noch einmal wieder in Erinnerung gebracht werden.

Kaleidoskop Worpswede sei nur eine von unendlich vielen Deutungsmöglichkeiten des Orts, unterstreicht Jörg van den Berg und freut sich auch jetzt noch, dem Projekt diesen Namen verpasst zu haben. Denn das stete Drehen wirbelt die vorhandenen Versatzstücke durcheinander und lässt sie im ewig wechselnden Zusammenspiel immerzu neu wirken. Impulse – Bewegung und Licht – kommen von außen, alles andere ist im Mikrokosmos bereits angelegt.