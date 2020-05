Bhima und Philine Griem sind Anfang Mai aus Berlin nach Worpswede umgezogen, um sich ihrer neuen Aufgabe zu widmen. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Mit Philine und Bhima Griem haben die Worpsweder Künstlerhäuser seit Anfang Mai eine neue Leitung. Erstmals hat die Einrichtung, die die Martin-Kausche-Ateliers an der Straße Vor den Pferdeweiden betreibt, damit eine Doppelspitze. Auf den ersten Blick könnte man denken, die Rollenverteilung bei dem jungen Ehepaar wäre eindeutig: Sie, die Geisteswissenschaftlerin, steht für das strukturelle Denken, er, der Künstler, für den kreativen Input. So einfach und eindimensional sei es aber nicht, betonen sie.

Der Umzug nach Worpswede kommt für die beiden und ihre gemeinsame, dreijährige Tochter überraschend – und auch wieder nicht. Bereits 2018 waren sie in den Künstlerhäusern im Rahmen des Projekts „Ausnahmezustand“ mit ihrer „Berliner Kolonie“ aktiv und hatten sich auch schon im vergangenen Jahr auf die Leitungsstelle beworben. Damals bekam aber Katharina Ritter den Zuschlag und die Griems wollten 2020 dann für ein Familienpraktikum, einem neuen aufgelegten Förder-Format des Vereins, zurück ins Künstlerdorf kommen. Nachdem Ritter nun aber unerwartet nach nur einem Jahr die Leitung der Einrichtung wieder abgegeben hat, haben sich die Pläne ein weiteres Mal geändert.

Damit sind Philine und Bhima Griem nach Tim Voss, Katharina Groth und Katharina Ritter bereits die vierte Leitung seit 2017, die der Verein präsentiert. Die zuletzt hohe Fluktuation macht Philine Griem dabei keine Sorgen, sie sieht darin auch ein belebendes Element. „Sicher hat die Stelle etwas Prekäres“, sagt sie, „aber sie hat auch viel Potenzial.“ Es sei reizvoll, weil etwas wachsen könne. Dass dabei Anstöße ihrer Vorgänger weiter geführt werden, etwa, was die anstehende Sanierung der Ateliers betrifft, sei selbstverständlich. „Wir wollen die Künstlerhäuser nicht neu erfinden, sondern sie weiter entfalten“, sagen die neuen Leiter.

Räume für Studierende

Da alle Pläne zurzeit vage sind und wenig von dem, was für die kommenden Monate geplant war, sicher scheint, setzen die beiden erst mal auf konkrete Soforthilfe. Sie wollen Kunststudenten aus Niedersachsen, die kurz vor dem Abschluss stehen und Abgabetermine dafür einhalten müssen, aber nicht in ihren Ateliers an den Hochschulen und Universitäten wie gewohnt arbeiten können, unbürokratisch Räume zur Verfügung stellen. Auch das Stipendium für die Bremer Künstlergruppe Zefak, dessen Beginn sich ebenfalls coronabedingt verschoben hat, soll Anfang Juni starten.

Zumindest den zeitlichen Ablauf für die Sanierung, die ebenfalls als Projekt mit Studenten bewerkstelligt werden soll, wollen die Griems auch in diesem Jahr noch festzurren. Dem stehen aber auch noch inhaltliche Auseinandersetzungen bevor. Die Fragestellung, was eine Stipendiaten-Stätte von morgen leisten soll, welche Bedürfnisse und Anforderungen an sie gestellt werden, gelte es auszuloten und dann in tragfähige und finanzierbare Lösungen umzusetzen. In solchen Prozessen sollen die unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergründe der zwei Partner zum Tragen kommen.

Philine Griem ist gebürtige Worpswederin und lebte dort bis zu ihrem zehnten Lebensjahr, als ihre Familie nach Zürich zog. Mit knapp 18 Jahren und nach Ende der Schule ist sie nach Bremen zurückgekehrt, hat verschiedene Praktika absolviert, unter anderem am Theater und dann in der Hansestadt Kulturwissenschaften und Gender Studies studiert, später in Berlin und Frankfurt/Oder kamen Philosophie, Ästhetik und Literatur dazu. Die 31-Jährige hat gerade ihren Master in Kunst gemacht und plante eigentlich ihre Promovation.

Ihr Ehemann Bhima stammt aus Hamburg und verdankt seinen indischen Vornamen, den er gerne spaßeshalber auch „Beamer“ buchstabiert, der Reiselust seiner Eltern. Er ist 1987 geboren und wuchs in Berlin auf. Für ihn ist der Umzug nach Worpswede der erste, der ihn aus Metropolen aufs Land führt. Aber für ihn als Maler sei das Interesse an dem Ort und besonders an der ersten Generation Worpsweder Künstler schon groß, berichtet er. Er will neben der Anstellung in den Künstlerhäusern weiterhin als Meisterschüler bei Olav Christopher Jenssen an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig studieren.

Kunst und Familie

Gemeinsam mit seiner Frau hat er in Kreuzberg in einem Kulturkollektiv gearbeitet. Beide waren kuratierend und konzeptionell tätig. Bhima Griem sagt: „Künstler von heute müssen gleichzeitg auch Organisatoren sein, um überhaupt überleben zu können.“ Er will auch weiterhin sein eigenes Werk und andere Projekte unabhängig von den Künstlerhäusern vorantreiben.

Möglicherweise befruchten sich die verschiedenen Arbeitsbereiche auch gegenseitig und liefern Ansätze, die Philine Griem dann wissenschaftlich weiter verfolgen wird. Eine Frage haben sie sich dabei allerdings auch schon gestellt: Wann machen sie Feierabend, lassen Kunst Kunst sein und sind einfach nur Familie? Wie auf viele Fragen die Zukunft der Worpsweder Künstlerhäuser betreffend, werden sie auch darauf Antworten finden müssen.