Die Bühnen stehen, die letzten Zäune kommen noch an ihre Plätze, damit am Sonntag das Worpsweder Open Air steigen kann. (von Lachner)

Worpswede. Die Schlagzahl deutlich erhöhen, das ist das Ziel von Andreas Griebe und seinem Team. Immerhin steht ein runder Geburtstag gar nicht mehr so weit vor der Tür: Im Jahr 2021 gibt es das Musikfestival des Worpsweder Jugendzentrums Die Scheune, das immer am Pfingstsonntag am Kirchberg steigt, seit einem halben Jahrhundert. Nicht mehr so lange hin, auch wenn aktuell andere Überlegungen im Vordergrund stehen. Etwa: Wie bekommt man auf der schmalen Zufahrt zwei Anhänger so in die richtige Reihenfolge rangiert, dass dann später auch die Zäune vom einen an der richtigen Stelle liegen, während die Tür vom anderen, dem Kassenwagen, zur passenden Seite aufgeht?

Aber ein wenig ist dieses Jahr auch schon so etwas wie die Vorpremiere für 2021. Das Gelände hat einen neuen Zuschnitt bekommen, es gibt eine zweite Bühne und einen etwas größeren Gastrobereich mit erweitertem Angebot. Zum runden Geburtstag soll dann an drei Tagen am Weyerberg gerockt werden. Für 2019 bleibt es aber beim gewohnten Programmablauf. Die Bühnen stehen bereits seit Mittwoch, die Technik wird dann erst am Spieltag installiert. Bis dahin muss der Zaun rund um das Gelände geschlossen werden und es gibt hinter den Kulissen reichlich zu tun. Griebe campiert schon seit Beginn der Woche in einem Wohnmobil vor Ort. Festival ist für ihn ein 24-Stunden-Job.

Elf Bands für knapp zehn Euro

Wie in den Vorjahren wird das Festival bereits an diesem Freitag mit Livemusik eröffnet. Gegen 19 Uhr wird das erste Fass angestochen, dessen Inhalt dann wie gewohnt als Freibier ausgeschenkt wird. Dazu spielen die Bands Nothing Left 2 Lose und Cato. Es gibt Cocktails und der Grillstand versorgt die Gäste mit kleinen Imbissen. Der Eintritt an diesem Abend ist frei. Das gilt auch für Sonnabend, 8. Juni, wenn es ab 9 Uhr wieder einen Flohmarkt auf dem Freigelände zwischen Jugendzentrum und Werkhaus geben soll.

Das eigentliche Festival beginnt dann am Pfingstsonntag, 9. Juni, gegen 15 Uhr. Elf Bands spielen auf den beiden Bühnen im steten Wechsel, sodass es keine Unterbrechungen geben soll. So passt mehr Musik ins Programm, denn die Umbaupausen kann man einfach vor der anderen Bühne verbringen. Zum Auftakt spielt die Band Widerlife ihren entspannten Poprock auf der Hauptbühne. Das etwas kleinere Podium gehört vor allem elektronischen Acts oder Singer/Songwritern, die etwas ruhigere Töne anschlagen. Den Beginn um 15.45 Uhr macht dort eine Lokalmatadorin mit einem Solo-Auftritt: Emma Olivia stammt aus Worpswede und gehört zu einer von mittlerweile vielen Generationen, die mit dem Jugendzentrum groß geworden sind. Auf der Hauptbühne geht es danach weiter mit Never Come Rain, einer Alternative Rock-Formation aus Lübeck um Sängerin Ariane Jahn. Neu ins Programm gekommen sind die Bremer Indierocker Lassen (ab 17.15 Uhr), die eine halbe Stunde später von der Band Meilentaucher abgelöst werden.

Mit Aleeza Lynn tritt eine weitere Singer-Songwriterin auf der neuen Zweitbühne auf, ehe Ötte ab 19 Uhr langsam das Hauptprogramm einläuten. Das Bremer Electro-Kollektiv Dare und die Band Kater beenden das Programm auf der kleinen Bühne, dazwischen liegt der Auftritt von SOAB, die Rap mit hartem Rock verbinden. Headliner sind in diesem Jahr dann Deine Cousine, die ab 22 Uhr rund 90 Minuten lang zu hören sein sollen.



Das Open-Air-Festival beginnt am Pfingstsonntag, 9. Juni, um 15 Uhr auf dem Gelände am Jugendzentrum Die Scheune, An der Kirche 9 in Worpswede. Eintritt: 9,99 Euro. Weitere Infos: www.openair-worpswede.de.