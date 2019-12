Aufräumaktion im Landkreis Osterholz. Ein solches Miteinander steht für eine attraktive ländliche Region. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Mit dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ will das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gemeinsam mit Ländern und Verbänden ein Zeichen für das Ehrenamt und die ländlichen Räume setzen. Der Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt (CDU) hat nun zur Teilnahme an diesem Wettbewerb aufgerufen: „Ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele Dörfer und Dorfgemeinschaften aus meinem Wahlkreis Osterholz-Verden beim Bundeswettbewerb ,Unser Dorf hat Zukunft' teilnehmen und die bei der Teilnahme entstehenden tief greifenden Impulse für die Weiterentwicklung ihrer Dörfer nutzen würden.“

Alle drei Jahre werden im Rahmen des Wettbewerbs, der unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten steht, Dorfgemeinschaften mit bis zu 3000 Einwohnern ausgezeichnet, die sich für ein attraktives Leben in ihrem Ort einsetzen. Dabei sind Aktivitäten, die das Wohlbefinden und Zusammenleben fördern, ebenso gefragt wie zukunftsweisende Projekte für die Region. Bei allem Engagement zählt für die Jury immer in erster Linie der Gesamteindruck des Ortes. „Ob in Sportvereinen, Kirchengemeinden, Kultureinrichtungen oder anderen Initiativen, viele Menschen sind täglich aktiv für die oder in der Gemeinschaft im Ort„, so Mattfeldt. “Damit stärken sie nicht nur den Zusammenhalt, sondern machen die Dörfer mit ihrem persönlichen Einsatz auch lebenswerter.“

Seit Kurzem sind Dorfgemeinschaften und Gemeindevertretungen zum 27. Mal aufgerufen, sich bei dem Entscheid um die zukunftsfähigsten Dörfer Deutschlands zu bewerben. „Bürgerliches Engagement ist zwar unbezahlbar. Ein Preisgeld kann aber dennoch nicht schaden“, weist Andreas Mattfeldt auf die Siegprämien hin. Für die Auszeichnung vorbildlicher Projekte sind Sonderpreise von jeweils 3000 Euro ausgelobt. Die drei Siegertitel, Bronze, Silber und Gold sind schließlich mit 5000, 10 000 und 15 000 Euro dotiert. Beim jüngsten Wettbewerb war übrigens die Ortschaft Bötersen aus dem Landkreis Rotenburg unter den Siegerdörfern.

Weitere Informationen zum Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ finden sich im Internet unter www.bmel.de/dorfwettbewerb-27.