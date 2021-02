Gudrun Apel (rechts) mit ihrer Vorgängerin als Vorsitzende Edeltraud Oswald. Sechs Jahre ist es her, dass sie auf das 50-jährige Bestehen der Dorfgemeinschaft Klostermoor zurückblickten. Jetzt wird der Verein aufgelöst. (Undine Zeidler)

Lilienthal. Die Dorfgemeinschaft Klostermoor ist Geschichte. Der Verein, der 1965 gegründet wurde, um das dörfliche Brauchtum in der Gemeinde zu pflegen und zu fördern, ist aufgelöst worden. Schon im Oktober fiel während einer spärlich besuchten Jahreshauptversammlung die Entscheidung, dass es nicht weiter gehen soll. Jetzt wird die Dorfgemeinschaft abgewickelt, bis nach Ablauf der Frist von einem Jahr der Eintrag im Vereinsregister gelöscht wird.

Die Kinder aus den Tanzgruppen und deren Eltern wissen schon länger Bescheid. Mit Beginn der Corona-Pandemie im März war ihr Training abgesagt und das Vereinsleben lag weitgehend brach. Corona sei für das Aus jedoch nicht verantwortlich, die damit verbundenen Einschränkungen hätten es allenfalls beschleunigt, sagt die langjährige Vorsitzende Gudrun Apel. Das Ende zeichnete sich schon länger ab: Das Dörfliche sei dem Dorf abhandengekommen, und das Interesse der Menschen, sich für die Gemeinschaft einzusetzen, sei über die Jahre gesunken. Dorfgemeinschaft, dieser Begriff sei für manche negativ besetzt gewesen. „Das Dorf wollte kein Dorf mehr sein, da konnte man trommeln, wie man wollte“, fasst es Gudrun Apel zusammen. Die Auflösung sei nun die Konsequenz daraus. „Trotzdem ist die Entscheidung sehr schwergefallen“, versichert die ehemalige Vorsitzende, die die Liquidation in die Wege geleitet hat. Apel war als Zwölfjährige durch Mitschülerinnen zur Dorfgemeinschaft gekommen, tanzte dort mit und leitete später die verschiedenen Tanzgruppen für Kinder und Erwachsene.

Was bleibt, sind nun die Erinnerungen an gemeinsame Feste, bei denen das ganze Dorf auf den Beinen war. Die Auftritte der Tanzgruppen, Theateraufführungen, die Treffen der Klöppelgruppe oder die zahlreichen Osterfeuer, vor denen die Klostermoorer in früheren Jahren zusammenrückten. „Schade“ sagen viele ältere Mitglieder, wenn sie von der Auflösung der Dorfgemeinschaft hören. Die Erkenntnis ist aber auch: Nur das Festhalten an schönen Erinnerungen ist kein Konzept für die Zukunft, wenn es an Menschen fehlt, die den Verein gestalten wollen. Zuletzt gab es um die 50 Mitglieder.

Die Räume im Dachgeschoss der der alten Schule in Trupermoor wird die Dorfgemeinschaft an die Gemeinde Lilienthal zurückgeben. Einzelheiten müssen noch geklärt werden, heißt es.