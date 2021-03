Für die Feuerwehr war nichts mehr zu retten: In der Tilsiter Straße sind auf einem Parkplatz drei Autos ausgebrannt. (Feuerwehr Lilienthal)

Lilienthal. Auf einem Parkplatz in der Tilsiter Straße in Lilienthal sind in der Nacht zu Mittwoch drei Autos ausgebrannt. Gegen 0.50 Uhr war zunächst ein Fahrzeug in Brand geraten, schnell jedoch schlugen die Flammen auf zwei weitere Autos über. Ein Großaufgebot der Lilienthaler Ortsfeuerwehr rückte für die Löscharbeiten an, konnte aber nicht verhindern, dass die Autos komplett zerstört wurden. Ein viertes Auto wurde durch die enorme Hitzeentwicklung beschädigt. Unterm Strich summiert sich der Schaden nach erster Einschätzung der Polizei auf 35.000 Euro. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Brandermittler sind dabei, den Brandort nach Hinweisen zu untersuchen. Gefahr für benachbarte Gebäude bestand laut Polizei nicht, es gab jedoch eine starke Rauchentwicklung. Personen wurden bei dem nächtlichen Feuer nicht verletzt.