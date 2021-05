Drei Männer aus Bremen sind vom Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck für schuldig befunden worden, an Weihnachten 2018 in eine Wohnung in Lilienthal eingebrochen zu sein. (Christian Kosak)

Lilienthal. Drei Männer, inzwischen 31 Jahre, 26 Jahre und 25 Jahre alt, sind vom Schöffengericht in Osterholz-Scharmbeck zu Freiheitsstrafen verurteilt worden, die jeweils zur Bewährung ausgesetzt wurden. Die drei Bremer hatten sich für einen Wohnungs-Einbruch in Lilienthal zu verantworten. Geschnappt wurden sie schon kurz nach der Tat am zweiten Weihnachtstag 2018.

Am zweiten und letzten Verhandlungstag ging es auch um die Verbindungsdaten der Handys zwischen den Angeklagten am Tattag. Demnach gab es laut Strafrichterin Johanna Kopischke mehrfach Telefonate zwischen den drei Bremern vom Nachmittag bis zum frühen Abend. Als Zeuge hörte das Gericht zur Funkzellen-Auswertung einen damit befassten Kriminalhauptkommissar. Mit der Funkzellen-Auswertung könne eine Telekommunikation räumlich und zeitlich eingegrenzt werden. Demnach hielten sich die Bremer im Bereich des Tatortes auf.

Auch das von der Richterin verlesene Spuren-Gutachten zeigte einen Zusammenhang zwischen den Angeklagten und dem Einbruch auf. Dabei war unter anderem das in der Nähe des Tatortes gefundene Fahrzeug des 25-Jährigen genau unter die Lupe genommen worden. Der 31-Jährige war noch vor dem Haus der bestohlenen Familie erwischt worden. Er hatte sich auf der Flucht vor dem plötzlich heimgekehrten Wohnungsinhaber bei einem Sprung aus dem Fenster schwer verletzt und war am Boden liegen geblieben.

„Wir haben zum Einbruchsgeschehen vieles gehört“, sagte der Staatsanwalt. Aber vieles sei auch nicht mehr nachvollziehbar. Trotzdem ging er von einem gemeinsamen Tatplan und einer arbeitsteiligen Tatausführung aus. Er beantragte für den 31-Jährigen eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten, für die beiden weiteren Angeklagten eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Alle Freiheitsstrafen seien zur Bewährung auszusetzen, so der Staatsanwalt. Für den 31-Jährigen hielt er dazu eine Arbeitsauflage von 120 Stunden für angemessen. Eine Geldauflage von 2500 Euro regte er für den 25-Jährigen an, für den 26-Jährigen eine von 2000 Euro.

„Mein Mandant gehört nicht zu den Haupttätern“, betonte der Verteidiger des 31-Jährigen. Er sei dort angekommen, als die Tür schon geöffnet gewesen sei. Der Vorwurf eines Wohnungs-Einbruch-Diebstahls gehe zu weit, so der Anwalt. Ihm zufolge hat sich sein Mandant höchstens des Hausfriedensbruchs und des Diebstahls geringwertiger Sachen schuldig gemacht. „Das ist ein anderer Strafrahmen.“

Zu berücksichtigen sei weiter, dass sein Mandant nicht vorbestraft sei, er sich geständig gezeigt habe, den Hauseigentümer finanziell entschädigt habe und durch den missglückten Sprung aus dem Fenster lebenslange Schäden davontrage. Der Verteidiger beantragte einen Freispruch. Das forderte auch die Verteidigerin des 25-Jährigen für ihren Mandanten. „Es ist nicht so viel Greifbares dabei.“ Unter anderem mit Blick auf die Funkzellen-Auswertung gebe es noch „Ermittlungsbedarf“. Auch der Anwalt des dritten Angeklagten sprach sich auch für einen Freispruch aus. Er verwies darauf, dass selbst im Nahbereich kein Diebesgut gefunden worden sei. Nach seinen Worten sei eine Tatbeteiligung seines Mandanten spekulativ und nicht nachweisbar.

Dem aber folgte das Schöffengericht nicht. Es verurteilte den 31-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten. Dazu kam eine Geldauflage von 500 Euro für die Stiftung Opferhilfe Niedersachsen. Dem 25- und dem 26-Jährigen brummte das Gericht eine Freiheitsstrafe von jeweils einem Jahr und sechs Monaten auf. Außerdem sollen die beiden Männer eine Geldauflage von je 800 Euro zahlen, einmal für die Deutsche Knochenmark-Spender-Datei und einmal zugunsten des Weißen Ringes. Die Freiheitsstrafen setzte das Gericht für drei Jahre zur Bewährung aus.

„Sie haben das gewusst und abgesprochen“, sagte Strafrichterin Kopischke in Richtung des 31-Jährigen in der Urteilsbegründung. Es gebe zu viele Punkte, die „nichts mit Zufall“ zu tun hätten, war sich die Richterin bei dem 25-Jährigen sicher. „Sie waren alle gleichberechtigt.“ Das Gericht sei auch „überzeugt“, dass der 26-Jährige an der Tat beteiligt gewesen sei, so die Richterin. Das belegten die Verbindungsanalyse, die Funkzellen-Auswertung und gefundene DNA-Spuren.