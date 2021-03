Landrat Hermann Luttmann (2. von links) mit den neuen Amtsleitern Frank Thies, Marcus Oberstedt und Christoph Kundler. (LK Row)

Landkreis Rotenburg. Drei Ämter der Landkreisverwaltung haben eine neue Leitung bekommen. Dem Schulverwaltungs- und Kulturamt steht Marcus Oberstedt vor, der schon länger beim Landkreis arbeitet. Nach dem Jura-Studium in Bremen und dem anschließenden Referendariat startete er 2013 im Jobcenter, wo er 2016 Sachgebietsleiter für die Arbeitsvermittlung im Südkreis wurde. Nach dem Weggang seines Vorgängers Stefan Raatz übernahm Marcus Oberstedt zum 1. Januar 2021 die Leitung des Schulverwaltungs- und Kulturamtes des Landkreises mit 67 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie es in einer Mitteilung heißt.



Zu den Aufgaben seines Amtes zählt die Verwaltung der neun kreiseigenen Schulen - Gymnasien, Förderschulen und Berufsbildenden Schulen in Rotenburg, Bremervörde und Zeven. Außerdem ist sein Amt für die Schülerbeförderung und die Ahndung der Schulverweigerung im Landkreis zuständig, außerdem für den ÖPNV, das Kreisarchiv, die Kreisarchäologie, die Medienzentren in Bremervörde und Rotenburg, die Kreismusikschule sowie die Förderung von Sport-, Kultur- und Heimatvereinen. Als nächstes großes Vorhaben stehe die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse an.

Auch der neue Leiter des Amtes für Naturschutz und Landschaftspflege, Christoph Kundler, ist schon länger beim Landkreis im Einsatz. Er studierte nach dem Abitur beim Landkreis und sammelte Erfahrungen innerhalb verschiedener Ämter. Seit 2015 ist er stellvertretender Amtsleiter des Amtes für Naturschutz und Landschaftspflege und seit dem 1. Mai 2020 auch kommissarischer Leiter des Amtes. Zum 15. Oktober 2020 trat er dann offiziell seine Stelle als Amtsleiter an. Die Aufgaben des Amtes umfassen unter anderem die Pflege kreiseigener Flächen, Ausweisung und Kontrolle von Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten und die Berücksichtigung des Natur- und Artenschutzes in Genehmigungsverfahren, zum Beispiel bei Baugenehmigungen, Windkraftanlagen oder beim Straßenbau. Der Schwerpunkt der Arbeit liege aktuell auf der Erstellung von Managementplänen für die Naturschutzgebiete, die Umsetzung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen auf kreiseigenen und anderen Flächen in FFH-Gebieten und die aktive Umsetzung und Begleitung des Niedersächsischen Weges. Zudem wolle er sich um die Digitalisierung vorhandener Daten kümmern, die dann auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden sollen. Naturschutz sei ein wichtiges Thema, das im Zuge von Klimawandel und Energiewende weiter an Bedeutung gewinnen werde.

Frank Thies ist seit dem 1. März der neue Chef des Ordnungsamtes. Er begann seinen beruflichen Werdegang mit einer Ausbildung beim Landkreis und arbeitete danach einige Jahre bei der Gemeinde Scheeßel. Das Ordnungsamt des Landkreises ist unter anderem für Feuerwehr und Katastrophenschutz zuständig, für Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht, fürs Ausländerrecht und die Einsatzleitstelle. In der Verwaltung sind 23 Personen beschäftigt, hinzu kommen noch die technischen Mitarbeiter in der FTZ und der Einsatzleitstelle. Zurzeit liegt der Schwerpunkt der Arbeit im Bereich der Pandemiebewältigung.



Demnächst stehe die Digitalisierung der Verwaltungsleistungen an, und kurzfristig müsse noch eine andere Aufgabe bewältigt werden: Das Ordnungsamt ist in Rotenburg in der sogenannten Remise untergebracht, die baufällig ist und renoviert werden soll. Die Planungen und der kurzfristigen Umzug in ein Übergangsquartier gehört auch zu seinen Aufgaben.