Landkreise Osterholz/Rotenburg. Das teilte eine Sprecherin der Kreisbehörde mit. Die Personen stammen aus Grasberg, Ritterhude und Osterholz-Scharmbeck. Alle drei sind Kontaktpersonen. Die Fallzahl im Landkreis Osterholz beläuft sich damit insgesamt auf 87. Davon sind bereits 79 Personen wieder gesund, acht befinden sich noch in Quarantäne. Drei Personen müssen zurzeit in Krankenhäusern in Bremen behandelt werden. Im Landkreis Rotenburg gibt es keinen neuen Coronafall. Von den insgesamt 107 Infizierten sind 99 wieder genesen, eine Person ist verstorben (Stand 12. Mai).