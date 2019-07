Der Unfall ereignete sich am Rande Bremens im Bereich der Wümme-Brücke (Symbolfoto). (Monika Skolimowska/dpa)

Lilienthal/Borgfeld. Bei einem Zusammenstoß dreier Fahrzeuge an der Landesgrenze zwischen Lilienthal und Borgfeld ist am Mittwochmittag ein Mensch leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr Lilienthal berichtet, wurde ihr ein Vorfall auf der Hauptstraße gemeldet, tatsächlich befand sich die Unfallstelle auf Bremer Gebiet in Bereich der Wümme-Brücke. Aber da die Einsatzkräfte schon mal vor Ort waren, machten sie sich auch gleich an die Lösung des Problems. Die Bindung auslaufender Betriebsstoffe dauerte knapp eine Stunde. Auto- und Straßenbahnverkehr wurden erheblich behindert.