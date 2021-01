Diese rasterelektronenmikroskopische Aufnahme zeigt das Virus, das Covid-19 verursacht. (dpa)

Landkreis Rotenburg. Zwei weitere Corona-Todesfälle im Landkreis Rotenburg meldete das Gesundheitsamt am Dienstag. Ein 82-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Tarmstedt ist am 31. Dezember in der Klinik Lilienthal gestorben, am 4. Januar ist eine 81-jährige Frau aus Bremervörde in der Ostemed-Klinik Bremervörde gestorben. Beide waren Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen. Einen Corona-Todesfall hatte der Landkreis am Montag gemeldet, demnach ist ein 78-jähriger Mann aus Wilstedt am 1. Januar im Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg verstorben. Auch er war Bewohner eines Senioren- und Pflegeheimes. Die Zahl der Menschen aus dem Kreis Rotenburg, die an oder mit Corona gestorben sind, hat sich damit auf 41 erhöht.

Seit Montag seien im Landkreis Rotenburg 25 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Insgesamt wurden bisher 1890 Fälle gezählt – 939 Männer (+10) und 951 Frauen (+15). 1626 Infizierte seien mittlerweile wieder genesen. Damit gebe es aktuell 223 Infizierte, von denen sich 26 Personen in stationärer Behandlung befinden. Die so genannte „7-Tage-Inzidenz“ liegt für das gesamte Kreisgebiet somit bei 76 Neuinfektionen in Bezug auf 100.000 Einwohner (Stand 4. Januar, 24 Uhr). Rund 340 Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne.

Fragen zur Impfung beantwortet die Impfhotline des Landes montags bis sonnabends in der Zeit von 8 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 0800/ 99 88 665. Alle Fragen zum Thema Corona beantwortet das Bürgertelefon des Landkreises Rotenburg montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr unter 04261/ 983 983.

Allgemeine Informationen und die aktuellen Fallzahlen sind auf der Internetseite des Landkreises unter www.lk-row.de/corona abrufbar.