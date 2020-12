Weitere drei Personen, die an Covid-19 erkrankt waren, sind am Mittwoch im Diakonieklinikum Rotenburg gestorben. (Andreas Becker)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Weitere drei Personen aus dem Landkreis Rotenburg, die an Covid-19 erkrankt waren, sind im Diakonieklinikum der Kreisstadt am Mittwoch gestorben. Laut Kreissprecherin Christine Huchzermeier handelt es sich um einen 86-jähriger Mann aus Visselhövede, eine 77-jährige Frau aus der Samtgemeinde Bothel und eine 92-jährige Sottrumerin. Zwei der Verstorbenen seien Bewohner aus Senioren- und Pflegeheimen gewesen. Insgesamt lassen sich laut Kreis 38 von 62 neuen Corona-Fällen, die bis Donnerstagmorgen vermeldet wurden, auf den Ausbruch in einer solchen Einrichtung zurückführen. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter angestiegen, von 97 am Dienstagabend auf 107 Neuinfektionen in Bezug auf 100 000 Einwohner am Mittwoch, Stand 24 Uhr.

Weniger stark ist der Anstieg im Landkreis Osterholz, aber auch dort kletterte der Inzidenzwert von 78,1 am Vortag auf 81,6.