Auf der Wörpedorfer Straße hat sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet (Symbolfoto). (Stefan Puchner/dpa)

Grasberg. Drei Verletzte hat ein Verkehrsunfall auf der Wörpedorfer Straße (L133) in Grasberg nach sich gezogen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 21-jähriger Autofahrer am Montag gegen 17 Uhr auf die Landesstraße einbiegen, missachtete dabei aber die Vorfahrt einer 34-jährigen Autofahrerin. Die Fahrzeuge stießen zusammen, dabei wurden beide Autofahrer sowie ein vierjähriger Junge im Auto der Frau leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. An den Autos entstand beträchtlicher Sachschaden, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, berichtet die Polizei. Gegen den Unfallverursacher leitete sie ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.