Die Worpsweder Feuerwehr rückte am Freitagmorgen aus, weil in der Straße im Rusch ein Wohnhaus brannte. (BRITTA PEDERSEN/DPA)

Worpswede. In Worpswede ist am Freitagmorgen in der Straße Im Rusch ein Wohnhaus in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll das Feuer von einem Carport auf das Wohnhaus übergegriffen haben. Drei Personen sind nach Angaben einer Polizeisprecherin dabei leicht verletzt worden. Die Löscharbeiten dauerten am Vormittag noch an; Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort.