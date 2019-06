Bei einem schweren Unfall auf der K8 kam ein Auto auf die Gegenfahrbahn und kollodierte mit zwei anderen Autos. (Peter von Döllen)

Lilienthal. Alle drei mussten ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe aber bei keiner der Frauen, berichtete die Polizei. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Beamten gehen von rund 45 000 Euro aus.

Gegen 10.15 Uhr, so die bisherigen Ermittlungen der Polizei, war eine 77-jährige Autofahrerin aus Gnarrenburg auf der Kreisstraße 8 in Richtung Dammstraße auf die Gegenfahrbahn geraten. Ob sie ein Auto überholen wollte oder gar einen Schwächeanfall erlitt, ist noch unklar. Aufgrund ihrer Verletzungen konnte die Fahrerin dazu bislang nicht befragt werden.

Zeugen, die hinter der 77-Jährigen fuhren, war zuvor ihre unsicher wirkende Fahrweise aufgefallen. Auf der Gegenfahrbahn touchierte die Gnarrenburgerin mit ihrem Pkw zunächst den entgegenkommenden Wagen einer 70-jährigen Ritterhuderin und prallte dann frontal mit dem Auto einer 45-Jährigen aus Bremen zusammen. Der Zusammenstoß war so heftig, dass in allen drei Fahrzeugen die Airbags auslösten. Meldungen, dass auch zwei Reisebusse an dem Unfall beteiligt waren, bestätigten sich nicht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Kreisstraße 8 für rund zwei Stunden voll gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.