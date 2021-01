Für die Bergungsarbeiten war die Falkenberger Landstraße kurzzeitig auch für die Straßenbahn gesperrt. (Feuerwehr Lilienthal)

Lilienthal. Drei Männer sind bei einem Verkehrsunfall in Lilienthal zum Teil schwer verletzt worden. Zwei Autos waren am Sonnabend kurz vor 12 Uhr auf der Falkenberger Landstraße in Höhe der Einmündung Kutscherweg zusammengeprallt. Ein 57-jähriger Lilienthaler war zuvor mit seinem Wagen auf der schneematschigen Fahrbahn ins Rutschen geraten. Sein Auto stellte sich daraufhin quer und rutschte in den Gegenverkehr, wo es mit dem Pkw eines 21-jährigen Lilienthalers zusammenstieß. Zu dem Zeitpunkt befanden sich zwei Mitglieder der Lilienthaler Feuerwehr zufällig in der Nähe. Sie setzten den Notruf ab und leisteten Erste Hilfe, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Beim Eintreffen seiner Kameraden hatten die beiden Fahrer die Pkw bereits verlassen, ein Beifahrer konnte sich aber offenbar wegen seiner schweren Verletzungen und der beschädigten Tür nicht selbst aus dem Wagen befreien. Um den Mann bergen zu können, entfernte die Feuerwehr mit einem hydraulischen Spreizer die Seitentür. Den Beifahrer und den ebenfalls schwer verletzten 57-Jährigen brachten Rettungswagen in ein Bremer Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr klemmte die Batterien beider Autos ab, reinigten die Fahrbahn von Trümmerteilen und holten die beschädigten Wagen aus dem Gleisbereich, damit die Straßenbahn wieder fahren konnte. Die Falkenberger Landstraße war für die Bergungsarbeiten voll gesperrt. 22 Feuerwehrleute waren im Einsatz, der gegen 13.15 Uhr endete. Den Blechschaden beziffert die Polizei mit rund 6000 Euro.