Ein alter Wohnwagen (links im Bild) diente der DRK-Bereitschaft Tarmstedt viele Jahre als mobile Sanitätswachstation – in diesem Fall beim Wilstedter Abendlauf. (DRK Tarmstedt)

Tarmstedt. Das Rote Kreuz in Tarmstedt hat sich ein ehrgeiziges Projekt vorgenommen. „Wir brauchen eine neue mobile Sanitätswachstation“, sagt Kai Marx von der Leitungsgruppe der DRK-Bereitschaft. Seit 1993 diente ein Adria-Wohnwagen, den die Truppe gebraucht erworben und für ihre Zwecke hergerichtet hatte, als Büro, Rückzugsort, Wetterschutz und Schlafmöglichkeit für die Sanitäter. „Nach 27 ereignisreichen Jahren ist es nun leider so weit, dass der Tüv uns wegen technischer Mängel scheidet und wir schweren Herzens einen Ersatz anschaffen müssen“, so Marx. Für die neue mobile Einsatzzentrale veranschlagen die Sanitäter bis zu 85 000 Euro. Weil das die eigenen Möglichkeiten bei Weitem übersteigt, suchen sie Unterstützer.

Bereits angelaufen sei die Pfandbon-Spendensammlung im Hol-Ab-Getränkemarkt in Tarmstedt. Zudem seien schon Gewerbetreibende angesprochen worden, mit positivem Ergebnis. Weitere Firmen, Dienstleister und Veranstalter sollen noch gefragt werden. Auch die Bevölkerung wollen die Sanitäter „für unser Problem sensibilisieren“. Die DRK-Ortsvereine Tarmstedt, Wilstedt und Breddorf-Hepstedt hätten bereits ihre Unterstützung zugesagt, ebenso der DRK-Kreisverband Bremervörde. Die Höhe der Zuschüsse stehe noch nicht fest, so Marx. Der Eigenanteil der DRK-Bereitschaft Tarmstedt werde, wenn 2021 wieder Sanitätsdienste bei Veranstaltungen stattfinden können und auch wieder Einnahmen fließen, bei etwa 15 000 Euro liegen. Finanziell unter die Arme greifen sollen den Sanitätern auch die Gemeinden Tarmstedt, Hepstedt, Wilstedt und Kirchtimke. In den Schreiben an die vier Kommunen haben die DRK-Helfer allerdings keine Summen genannt. „Wir haben die Beträge bewusst offengelassen“, sagt Marx, man wolle das den Gemeinderäten überlassen.

Als erste Gemeinde befasst sich Wilstedt mit dem Thema, das für kommenden Montag, 28. September, 20 Uhr, auf der Tagesordnung des Rates steht. Ihren Antrag auf Fördermittel unterfüttern die DRK-Leute mit einem Überblick über ihre Arbeit. Die DRK-Bereitschaft Tarmstedt sei seit 1949 Bestandteil der sozialen Gemeinschaft und des öffentlichen Lebens in der Gemeinde. Die 35 Mitglieder seien zwischen 16 und 61 Jahre alt, kämen größtenteils aus der Samtgemeinde Tarmstedt und treffen sich alle 14 Tage in ihrem Katastrophenschutzzentrum zu Ausbildungsabenden. „Insgesamt leisten wir etwa 5500 Stunden im Jahr. Davon besteht die Hälfte aus Sanitätsdiensten“, heißt es.

Auf Landkreisebene unterstütze die DRK-Bereitschaft den Rettungsdienst mit der Schnelleinsatzgruppe (SEG) bei Großschadensereignissen. Seit drei Jahren sei sie Bestandteil des DRK-Einsatzzuges im Landkreis Rotenburg, bei dem sie für die Betreuungskomponente zuständig sei und dabei eng mit den Feuerwehren und anderen Hilfsorganisationen zusammenarbeite.

Die soziale Arbeit im Ort bestehe in der Unterstützung der DRK-Ortsvereine, beispielsweise bei Blutspendeterminen. Bei Veranstaltungen wie Reitturnieren, dem Pfingstturnier des TuS Tarmstedt, Wilstedt bei Nacht, Zeltlager der Feuerwehren, Rock den Lukas, den Olivenölabholtagen in Wilstedt und der Tarmstedter Ausstellung leiste die Bereitschaft den Sanitätsdienst, der sich um die rasche Versorgung von verletzten und erkrankten Personen kümmere. Gerade durch eine veränderte Sicherheitslage in Deutschland und durch neue Verordnungen und Auflagen werde der Sanitätsdienst bei Großveranstaltungen in Zukunft noch wichtiger werden.

Für diese Arbeit seien der jetzt ausgemusterte Wohnwagen und schon das vor 45 Jahren in Dienst gestellte Vorgängermodell sehr wichtig gewesen. In der mobilen Unterkunft hätten sich die Sanitäter bei Bedarf zurückziehen und ausruhen können, darin seien Verpflegung zubereitet und Getränke gelagert worden. Zudem seien die Wagen für einsatztaktische Aufgaben bei Sanitätsdiensten genutzt worden, sie waren mit Computern und Funkgeräten ausgestattet. „Zurzeit haben wir keinen Ersatz, um diese Aufgaben adäquat zu erledigen“, so Marx.

Die neue Sanitätsstation werde vorrangig den Vereinen und Veranstaltern zugute kommen, die den Sanitätsdienst anfordern. Denn Helfer, die ihre Stunden ehrenamtlich nach der Arbeit und am Wochenende für die Sanitätsdienste zur Verfügung stellen, würden mit einer neuen Station motivierter sein, heißt es vom DRK. Gerade bei langen Diensten sei für sie ein Rückzugs- und Küchenbereich notwendig. Auch bei der Gewinnung von neuen Helfern wäre die neue Station hilfreich, damit die Zukunft der Tarmstedter DRK-Bereitschaft gesichert werde und die Sicherheit im Ort erhalten bleibe.

Ihre Neuanschaffung, die nach Möglichkeit die nächsten 30 Jahre halten soll, haben die Sanitäter schon klar vor Augen. Sie haben sich bereits im Internet informiert und auf Messen mit Herstellern über ihre Vorstellungen gesprochen. Mit einem Hersteller hätten sie sich sogar persönlich im Werk ausgetauscht. Daraus sei ein erster Entwurf entstanden, der unter anderem einen Sitzbereich mit Tisch, eine Küche mit Kühlschrank, Mikrowelle und Waschbecken, einen Arbeitsbereich mit Funkgeräten und PC, eine Markise und Außenbeleuchtung vorsehe. Eine solche Lösung werde zwischen 75 000 und 85 000 Euro kosten: Für Fahrgestell und Aufbau kämen rund 35 000 Euro zusammen, für den Innenausbau circa 19 000 Euro und für die Technik 23 000 Euro. Die Sanitäter wollen sich mit Eigenleistungen einbringen, etwa bei der Installation der elektrischen Komponenten und Ausrüstung.

Zum Zeitplan sagt Kai Marx: „Im optimalen Fall benötigen wir ein Jahr für Planung und Finanzierung.“ Für den Bau der mobilen Sanitätsstation rechne der Hersteller mit einem halben Jahr. „Wir rechnen eineinhalb Jahre für die Umsetzung. Uns ist bewusst, dass aufgrund der Corona-Krise unter Umständen ein längerer Zeitraum eingeplant werden muss.“

Zur Sache

Wie man Sanitäter wird

Für die Ausbildung bei der DRK-Bereitschaft Tarmstedt ist Sandra Könekamp zuständig. Sie ist per E-Mail an s1@drk-tarmstedt.de erreichbar. Beim nächsten Dienstabend am Dienstag, 29. September, geht es ums Thema „Sicherheit und Strom“. Interessierte dürfen gerne mal vorbei schauen, das Treffen findet von 20 bis 22 Uhr im Katastrophenschutzzentrum, Wörpeweg 12a in Tarmstedt, statt. Ansprechpartner für den Sanitätsdienst ist Niclas Kahrs, sanitaetsdienst@drk- tarmstedt.de.