Die Tür zum Blocklander Ortsamt steht offen. Die Frage ist, ob der amtierende Ortsamtsleiter Heiner Schumacher wiedergewählt oder ob Gerd Gartelmann ins Amt gewählt wird. Die CDU macht sich offenbar in den eigenen Reihen Konkurrenz.· (Anne Werner)

Blockland. Wer wird Blocklander Ortsamtsleiter? Diese Frage stellt sich seit einigen Wochen im Ober- und Niederblockland noch einmal ganz neu. Nachdem sich der ehemalige Beiratssprecher Gerd Gartelmann auf der konstituierenden Beiratssitzung im August aus seinem Amt verabschiedet hat, um sich als Ortsamtsleiter zur Wahl zu stellen, gingen die Beiratsmitglieder von einem gemeinsamen Plan aus: Gartelmann sollte ehrenamtlicher Blocklander Ortsamtsleiter werden, hieß es. Nun sieht die Sache jedoch anders aus. Womöglich gibt es einen weiteren Kandidaten aus den Reihen der CD

Beiratssprecher Jan Hendrik Schumacher zumindest bestätigt, dass die Gespräche über die Ortsamtsleiterwahl noch laufen. Mitte Oktober werde sich die Sache entscheiden. „Gut Ding will Weile haben“, sagt Schumacher nur. Auch der amtierende Ortsamtsleiter Heiner Schumacher, der im kommenden Jahr sein 25-jähriges Jubiläum im Amt feiern würde, will zum Thema Ortsamtsleiterwahl „erst mal abwarten“. Dem Vernehmen nach überlegt Schumacher, ob er noch eine weitere Amtsperiode bestreiten soll. Bis zur Wahl, die voraussichtlich im Oktober stattfinden wird, soll darüber zunächst hinter verschlossenen Türen gesprochen werden.

Der stellvertretende Beiratssprecher Henning Garbade (SPD) und Harje Kaemena (FDP) sprechen sich weiterhin für den Christdemokraten Gerd Gartelmann als zukünftigen Ortsamtsleiter aus. Ihnen schließt sich Joachim Marks an, der seit 20 Jahren für die SPD im Beirat sitzt. Alle drei unterstreichen, dass es aus ihren Reihen bislang keinen Kandidaten für die Ortsamtsleiterwahl gibt.

Gerd Gartelmann stellt sich zur Wahl. (Roland Scheitz)

Gesa Blanke, die sich als parteiloses Mitglied der CDU-Fraktion angeschlossen hat, will die Sache erst einmal abwarten, sagt sie. Sie sei überrascht gewesen, dass es womöglich mehrere Bewerber gibt, und habe sich schon Gedanken gemacht. Blanke spricht von „Turbulenzen“, die die neue Kandidatur mit sich bringen könnte. Andererseits lebe Politik vom Wechsel, sagt die 37-Jährige Betriebswirtin diplomatisch. Sie selbst wolle nicht kandidieren.

Jan Eike Geerken hofft, dass man noch vor der Wahl eine gemeinsame Lösung finden werde. Der Agraringenieur und Politneuling hat eine eindeutige Meinung zu der Geschichte, will diese zurzeit aber noch nicht öffentlich machen. Er selbst kandidiere nicht für das Amt. Geerken ist parteilos und trat bei der Wahl für die CDU an. Harje Kaemena hofft indes auf einen Generationswechsel im Amt. „Heiner Schumacher hat sich sehr um das Blockland verdient gemacht,“ sagt Kaemena. Doch jetzt sei es Zeit für einen Wechsel.

Heiner Schumacher (Christina Kuhaupt)

Der Blocklander Beirat setzt sich in der neuen Legislaturperiode aus zwei SPD-, einer FDP- und vier CDU-Stimmen zusammen. Bislang gibt es drei Beiratsmitglieder, die Gerd Gartelmann als Ortsamtsleiter unterstützen wollen. Sollten sich die Christdemokraten auf Schumacher einigen, will Gerd Gartelmann in der darauf folgenden Legislaturperiode nicht mehr für eine Kandidatur als Ortsamtsleiter zur Verfügung stehen, sagt der Christdemokrat auf Nachfrage. „Als ehemaliger Beiratssprecher habe ich jetzt die Kontakte zur Senatskanzlei“, sagt Gartelmann. Zurzeit sei er stellvertretender Finanzsprecher des Deichverbands am rechten Weserufer und durch diese Tätigkeit auch in der Landespolitik gut vernetzt. Gartelmann wundert sich darüber, dass er ausgerechnet aus seiner Partei mit Gegenwind für seine Kandidatur rechnen muss. „Ich würde eine Stichwahl aber nicht scheuen“, sagt er.

In Bremen wartet man indes auf ein Zeichen aus dem Blockland. „Die ehrenamtliche Ortsamtsleitung ist so lange im Amt, bis eine neue gewählt worden ist“, erklärt Viola Kral, Referatsleiterin für Angelegenheiten des Stadtteilmanagements, der Beiräte und der Ortsämter. Bestimmte Fristen hierfür sehe das Gesetz nicht vor, „allerdings sollte das natürlich nicht allzu lange nach dem Ablauf der Wahlperiode erfolgen“, schränkt Kral ein. Sie geht davon aus, dass noch in dieser Woche eine Entscheidung getroffen wird.