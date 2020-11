Erich Kück, der den Verein SV Nordsode/Karlshöfenermoor 1948 mitgegründet hat, feierte seinen 90. Geburtstag. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Erich Kück hat sich über sieben Jahrzehnte hinweg um den SV Nordsode/Karlshöfenermoor verdient gemacht. Als Kassenwart, Organisator von Kohl-und-Pinkel-Fahrten, Altpapiersammler und Sportplatzpfleger war der Fan des SV Werder Bremen auf vielfache Art und Weise für das Wohl seines Klubs im Einsatz. In vertrauter Runde feierte Erich Kück jüngst seinen 90. Geburtstag. Er ist das einzig noch lebende Gründungsmitglied des Klubs aus der Gemeinde Worpswede.

Als Zimmermann verdiente der inzwischen betagte Fußballer einst seine Brötchen. Erich Kück, der im Februar 2018 für seine 70-jährige Mitgliedschaft von seinem Stammverein ausgezeichnet wurde, widmete sich in seiner Freizeit neben dem Fußballsport vor allem seinem Haus und Garten. 35 Jahre lang sammelte der frühere Freizeitkicker außerdem Altpapier, um damit auch die Vereinskasse etwas aufzubessern. Auf dem Platz lief die treue Seele des SV Nordsode/Karlshöfenermoor hauptsächlich als Torwart auf.

Spricht der exakt zehn Jahre nach dem Fußball-Idol Fritz Walter (Jahrgang 1920) geborene Erich Kück (Jahrgang 1930) über seine große Leidenschaft, dann beginnen seine Augen zu strahlen. Alles begann für ihn am 26. August 1948 mit der Gründungsversammlung des Vereins in der Bahnhofsgaststätte des Kaufmanns und Gastwirts Friedrich Janning. Mit dem Fußball verbindet der Mitbegründer des SV Nordsode/Karlshöfenermoor seitdem viele schöne Ereignisse und Geschichten.

Kühe auf dem Sportplatz

Erich Kück hat als Fußballspieler vor Jahrzehnten noch ganz andere Zeiten als die heutige Generation erlebt, und so manche Anekdote ist im Gedächtnis hängen geblieben. Der frühere Sportplatz bei Kalli „Wüst“ Schröder am Nordsoder Bahnhof wurde, so der 90-Jährige, beispielsweise auch als Weide für Kühe genutzt. Vor einem Heimspiel mussten sich die Spieler daher schon mal zwei Stunden vor der Partie auf dem Sportgelände einfinden, um die Kühe vom Platz zu führen und etwaige Kuhfladen abzutragen. „Die Kühe wurden während des Spiels in eine Ecke neben dem Platz gebracht“, erklärt Erich Kück diese aus heutiger Sicht doch etwas ungewöhnlichen Begleitumstände.

Manchmal kam es auch vor, dass ein scharf geschossener Ball nicht nur die Torauslinie des Sportplatzes passierte, sondern auch auf das Haus der nahe gelegenen Bahnhofsgaststätte zuflog. Da rauschte der Ball mitunter durch offene oder geschlossene Fenster und landete hin und wieder direkt auf dem Mittagstisch des Gasthauses. Für das provisorische Duschen nach den Begegnungen musste das Wasser dafür gelegentlich aus einem nahe gelegenen Graben geholt werden.

Hoch her ging es auch mehrfach an Himmelfahrtstagen. „Da war die Hölle los“, erzählt Sohn Egon Kück und verweist auf das Nordsoder Pokalturnier, das vor etlichen Jahren regelmäßig viele Leute anzog. Acht Mannschaften traten auf dem ehemaligen Sportplatz an. „Da war unheimlich Betrieb“, unterstreicht Gründungsmitglied Kück die Worte des Sohnes. Abends spielte die Musik im Zelt auf. „Irgendwie mussten wir ja zu Geld kommen“, sagt Erich Kück über das Vereinsturnier.

Fußballschuhe wurden damals auch noch selbst gemacht, bisweilen waren es einfach Arbeitsschuhe mit Knöchelschutz. Darüber hinaus entwarf auch ein Schuhmacher aus Kuhstedtermoor die Schussstiefel samt Stollen. „Damit sind wir über die Runden gekommen“, erinnert sich Erich Kück.

Früh legte sich der SV Nordsode/Karlshöfenermoor auf grün-weiße Vereinsfarben fest. „Ich habe das damals auch mit vorgeschlagen“, so Erich Kück. Die Trikots ließ das Gründungsmitglied Horst Kuschel bei einer Schneiderei in Kuhstedtermoor in Auftrag geben. Mit einem grünen Hemd, einer weißen Hose und grünen Stutzen standen die Kicker aus Nordsode ihren Gegnern auf dem Sportplatz gegenüber. Den grün-weißen Vereinsfarben trägt der aktuelle Kreisligist SV Nordsode/Karlshöfenermoor auch heutzutage noch Rechnung.

Auch die Sportplatzpflege verlangte den Sportlern früher, so der 90-Jährige, jede Menge Arbeit ab. Der Rasen wurde mit der Sense gemäht. „Das war nicht einfach“, weiß das Gründungsmitglied über schwere Arbeitseinsätze zu berichten. Heute sei die Arbeit mit einem Aufsitzmäher ungleich leichter.

Vor rund 48 Jahren im August 1972 wurde der neue Sportplatz am damaligen Schulgebäude in Betrieb genommen. Das Areal dient dem Verein auch im Jahr 2020 noch als Heimspielstätte – mit Erich Kück als gelegentlichen Zuschauer.