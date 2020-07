Philip Schlaffer betrieb einen Szeneladen für Neonazis in Wismar und war Präsident des inzwischen verbotenen Rockerclubs Schwarze Schar MC. (Philip Schlaffer)

Philip Schlaffer: Man denkt, dass das vermeintliche Glück, das ich früher in den Gruppierungen hatte, das ultimative war. Aber ich bin mit meiner kleinen Familie und meinem spießigen, kleinen Freundeskreis heute bedeutend glücklicher. Es geht nicht mehr um Netzwerke, Macht, Drogen, Geschäfte und dass ständig jemand etwas von mir will. Das ist die glücklichste Phase meines Lebens.

Ja, ich bin „Rosinen-Picker-Buddhist“. Ich versuche zumindest, den Zustand des Glücks länger herbeizuführen als für einen Moment.

Das gehört für mich dazu. Ich konnte mich selber eine lange Zeit nicht leiden, ganz besonders, als ich im Gefängnis saß und langsam anfing, mich zu wandeln. Da habe ich mich schon gefragt, ob irgendwann mal jemand so einen Bastard wie mich wieder mögen wird. Ich habe fast meine Persönlichkeit gespalten, habe versucht, meine Vergangenheit loszuwerden. Der Gefängnis-Psychologe hat mir dann sehr klar gesagt, dass, wenn ich meine Strafe abgesessen habe und bereit bin, nicht mehr zu hassen, gewalttätig und fremdenfeindlich zu sein, ich auch wieder ein Recht darauf habe, glücklich zu sein. Dieser Prozess hat über die vergangenen Jahre stattgefunden.

Mir geht es nicht um Wiedergutmachung oder Reue, das empfinde ich nicht. Ich sehe meine Mission darin, über mein Leben zu berichten, um zukünftig Opfer zu vermeiden.

Ich kann das nicht differenzieren, weil ich vielen Menschen sehr viel Leid angetan habe. Sich überhaupt für so ein Leben entschieden zu haben, ist natürlich der Beginn von allem gewesen. Mit 14 habe ich auch von einem anderen Lebensweg geträumt. Ich wollte ja nicht Gewalttäter werden, Opfer produzieren, nicht mehr schlafen können und im Gefängnis sitzen. Die Entscheidung, mich unreflektiert überhaupt diesem Milieu hinzugeben, war sicher der größte Fehler.

Ich war in England immer der „deutsche Geordie“, aber ich gehörte nicht richtig dazu. Dann kam ich zurück nach Deutschland und es war wieder genauso. Für mich stellte sich irgendwann die Frage der Identität, ich hatte das Gefühl, weder Fisch noch Fleisch zu sein. Auf einmal fand ich Musik, die mir sagte, aufgrund deiner Geburt gehörst du zu uns, zu unserer Rasse. Das ließ mich groß werden.

Das habe ich sehr früh gelernt auszublenden. Meine Haltung war: Was ich nicht bekomme, gebe ich auch nicht zurück. Ich habe nicht gemerkt, wie ich als junger Mann mehr und mehr verrohte. Das ist im Nachhinein leicht zu verurteilen, aber damals habe ich überhaupt nicht weiter darüber nachgedacht. Ich dachte ja auch, ich stünde für etwas Gutes, wir wollten ja etwas für das Volk und für das Land tun.

Meine Eltern waren meine ersten Feindbilder. In der Schule liefen auf einmal alle im Grunge-Look rum und wollten so eine seichte Rebellion. Für mich war das keine Rebellion mehr, wenn alle anderen auch so waren. Ich wurde überall, wo ich hinkam, zum Außenseiter gemacht. Das soll keine Ausrede sein, aber dann habe ich mir gedacht: Wenn ihr einen Außenseiter wollt, dann kriegt ihr einen richtigen! Mit einem Poster mit einem Hanfblatt drauf passierte nichts, aber wenn ich eine Hakenkreuzfahne hisste, dann wurde schon aufgeschrien.

Die waren sekundär. Wir haben uns die Haare kurz geschoren, Bomberjacken und Springerstiefel gekauft und auf einmal waren wir wer. Früher war ich der Schulversager, jetzt war ich der Schulschläger. Da wird man drei Meter groß und drei Meter breit. Inhalte interessierten da nicht.

Nein, nie! Man kann das auch gar nicht zulassen: Sie beschallen sich von morgens bis abends mit dieser Musik, Sie haben nur noch Freunde, die auch so drauf sind. Ich war durch und durch Überzeugungstäter.

Die Strukturen sind vergleichbar, sehr männlich und streng hierarchisch. Man darf ja nicht vergessen, es gibt Menschen, die fühlen sich in Hierarchien wohl, nicht jeder ist ein Freigeist. Ich habe das auch genossen, es gab klare Rahmen, das fand ich gut. Was Rechte und Pflichten angeht, dieses Gequatsche von Bruderschaft und Loyalität – das ist sich alles schon sehr ähnlich.

Das hat mich unter anderem kaputt gemacht. Ich fühlte mich manchmal wie ein Kindergärtner, man hat ja auch mit Leuten zu tun, bei denen kognitiv nicht so ganz viel drin ist. Sie wollen, dass so eine Gruppe funktioniert, aber das ist wahnsinnig anstrengend. Wenn jemand etwas verbockt, müssen Sie das wieder geradeziehen. Das frisst einen auf Dauer auf.

Ich habe dann differenziert, ich hatte nur zwei, drei Leute um mich herum, denen ich zu 100 Prozent vertraute. Es ist klar, dass man da keine 20 beste Freunde hat. Da tummeln sich zig mit Testosteron aufgeladene Männer, die alle Geld verdienen und Macht haben wollen. Dass da vieles schiefläuft und mehr gelästert wird als bei sogenannten Waschweibern, kann man sich leicht vorstellen.

Nein, das funktioniert nicht. Ich habe immer gedacht, ich bin der Mittelpunkt der Welt. Wenn ich aufhöre zu existieren, dann ist für alle anderen auch Schluss. Sie beschäftigen sich tagsüber mit Schutzgelderpressungen und Drogenhandel und sollen dann abends mit Freunden auf dem Sofa sitzen und einen Film gucken? Was wollen Sie sich von denen denn sagen lassen? Mit mir zu sprechen war da auch gar nicht mehr möglich.

Als ich aus meiner Untersuchungshaft kam, dachte ich, ich wäre der König der Welt. Die Zeugen hatten sich nicht getraut, gegen mich auszusagen, mir konnte keiner was. In meiner zweiten Haftzeit war mir dann schon klar geworden, dass ich einen Dachschaden habe und jemanden brauche, der mir hilft. Es hängt von einem selber ab, ob man sich helfen lassen will. Das musste ich erst lernen. Ich hatte ja immer alles selber geregelt, ich war der King Kong und durfte gar keine Schwäche zeigen.

Nein, es war eher die Anhäufung vieler Dinge. Mit Mitte oder Ende 20 lebt man dieses Leben noch als Rausch. Man guckt auf jeden anderen herab und blendet alles Negative aus, die ganze Gewalt, das gegenseitige Betrügen. Eine Zeit lang konnte ich das verdrängen, aber irgendwann hatte das alles auch psychosomatische Folgen. Da macht man draußen den Oberzampano und liegt dann zu Hause Stunden lang mit Migräne hinter zugezogenen Jalousien rum. Ich hatte Schlafstörungen und ständig Angst, dass ich wieder überfallen würde oder die Polizei wieder zur Hausdurchsuchung anrückt. Ich hatte Geld, Autos, Macht, tolle Frauen – und mit einmal war mein Leben beschissen.

Sie sind völlig alleine. Wenn Sie Schwäche eingestehen, dann ist Ihre Karriere zu Ende. So eine Bruderschaft ist ja kein demokratischer Verein, wo der Klügste an der Spitze steht und der, der am besten schreiben kann, Schriftführer wird. Das ist ein Wolfsrudel: Zeigt einer Schwäche, wird gebissen.

Nicht sehr. Man muss gewisse Dinge aushalten, aber das ist machbar. Es war klar, dass ich aus meinem alten Umfeld raus musste. Ich hatte immer eine Gruppe hinter mir, die war nun weg, das war für mich das Schwierigste. Das merke ich auch jetzt bei der Arbeit mit jugendlichen Aussteigern: Das größte Drama ist, wo bekomme ich neue Freunde her?

Ich bin der Gesellschaft schon sehr dankbar, dass sie mir wieder die Hand gereicht hat. Ich bin ja heute auch noch 'ne Kante, aber ich versuche einfach, mich von Gewalt, Hass und Fremdenfeindlichkeit fernzuhalten. Ich wollte ja kein Heilliger werden. Mir ist auch egal, wie Sie mich finden. Ich habe diesen Wandel nicht für andere gemacht, sondern für mich. Ich wollte keinen Applaus, ich wollte nur wieder glücklich werden, um andere ging es mir nicht.

Zur Person

Philip Schlaffer (42)

war Neonazi und Rockerboss. Er war im Rotlichtmilieu tätig, beging Drogen- und Gewaltverbrechen. Seit seinem Ausstieg ist er in der Gewaltprävention tätig und veröffentlichte seine Autobiografie „Hass. Macht. Gewalt.“.

Weitere Informationen

Philip Schlaffer liest am Sonnabend, 18. Juli, ab 18 Uhr im Café Kandinsky in der Alten Molkerei Worpswede, Osterweder Straße 21, aus seiner Autobiografie „Hass. Macht. Gewalt.“. Der Eintritt ist frei, bei gutem Wetter findet die Lesung auf der Terrasse statt. Eine Anmeldung unter Telefon 0176/ 57 79 51 27 ist notwendig.