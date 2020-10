Die roten Kreuze werden wohl stehenbleiben. Denn die Gasförderung wird in der Region ein Thema bleiben. (FOCKE STRANGMANN)

Nein, nach Jubel war den Aktiven der Bürgerinitiative No Moor Gas am Donnerstag nicht zumute. Zwar können sie die Entscheidung des Erdgasförderers Wintershall Dea, in den Landkreisen Osterholz, Verden sowie in Bremen nicht weiter nach Rohstoffen suchen zu wollen, als Etappensieg werten. Allerdings gilt als sicher, dass da unten in großer Tiefe auch weiterhin etwas ist, was hier oben zu Geld gemacht werden könnte. Insofern muss man sich fragen, ob an die Stelle von Wintershall Dea nun nicht ein anderes Unternehmen treten und diesen Claim beanspruchen wird. Mit Vermilion Energy hat mindestens ein Akteur bereits ein Auge auf die Region geworfen. Anfang des Jahres hatte sich das Unternehmen die Erlaubnis gesichert, ein Gebiet zwischen Vorwerk, Ottersberg und Bötersen nach Gasvorkommen zu erkunden. Kaum vorstellbar, das die Kanadier nicht grundsätzlich erwägen, auch weiter nach Westen und somit näher an Osterholz und Bremen heranzurücken.

Bei Wintershall Dea haben sich die Verantwortlichen anders entschieden. Nach einigem Hin- und Herrechnen sind sie zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Betätigung im Landkreis Osterholz und umzu nicht wirtschaftlich ist. Das mag sich auf die Kosten der technischen Umsetzung einer Gasförderung beziehen. Doch auch, wenn Unternehmensvertreter es nicht zugeben werden, spielt der breite Widerstand, der sich über die vergangenen zwei Jahre in der Region formiert hat, mindestens eine Nebenrolle. Ihre Ablehnung einer Gasförderung in der Region demonstrieren die Menschen in ihren Vorgärten und an Hauswänden noch immer mit roten Kreuzen.

Nachdem der Widerstand auch in die Kommunalparlamente und über die Landes- und Bundespolitiker sogar bis nach Hannover und Berlin getragen wurde, ist deutlich geworden, dass eine weitere Gasförderung in dieser Gegend nur schwer vermittelbar ist. Zwar mag es in den vergangenen Monaten ruhiger geworden sein. Die Grundstimmung hat sich aber nicht verändert, zumal als Folge der Gasförderung im Landkreis Rotenburg im Frühjahr dieses Jahres mal wieder die Erde bebte.

Mit dem Rückzug von Wintershall Dea haben die Gegnerinnen und Gegner der Gasförderung zumindest Zeit gewonnen, denn eine neue Genehmigung zur Gassuche in Lilienthal, Grasberg oder Quelkhorn ist nach Auskunft des Landesamts bislang nicht beantragt. Das ist aber allenfalls eine Situationsbeschreibung und kein Versprechen für die Zukunft. Durchatmen ist erlaubt. Mehr nicht.