Fuchskaninchen sind nicht so temperamentvoll, bestätigt Züchter Hans-Dieter Heitmann. (Sabine von der Decken)

Grasberg. Sie sind rein weiß, haben feinstes weiches Fell und rote Augen. Und sie haben mit dem Erscheinungsbild eines Fuchses so gar nichts gemein. Trotz aller äußeren Unähnlichkeit heißt die Rasse, die Hanna Heitmann seit vier Jahren erfolgreich züchtet: „Fuchskaninchen“. Sechs dieser Langhaarkaninchen übernahm sie von ihrem verstorbenen Ehemann Werner, der wie sie Mitglied im Kaninchenzuchtverein HB 4/F 359 war. Er hatte 88 „Buchten“, sie reduzierte auf 40 Ställe. „Das reicht mir total“, sagt die Grasberger Kaninchenzüchterin. So ganz ohne Kaninchen möchte sie aber auch nicht sein.

1981 traten der Ehemann und Sohn Hans-Dieter in den örtlichen Kaninchenzuchtverein ein. Erst danach entschieden sie sich für eine Rasse, die sie züchten wollten. „Kaninchen strahlen Ruhe aus, sind was Besonderes und fordern keine festen Termine“, beschreibt Hans-Dieter Heitmann seine Entscheidung zugunsten der Kleintiere. Mit Großchinchillas klappte es nicht, darauf folgten Deutsche Widder. Zwischendurch hielten dann die Hasenkaninchen im Haus Heitmann Einzug, später gesellten sich die Fuchskaninchen dazu.

Kaninchendame auf Diät

Zur Rassekaninchen-Werbeschau des Kaninchenzuchtvereins zeigt Hanna Heitmann, Mitglied im Ausstellungsteam, in der Grasberger Reithalle am 9. und 10. November sowohl vier Hasen- als auch vier Fuchskaninchen aus ihrer Zucht. In diesem Jahr kommen 31 Züchter mit 212 Tieren, um ihre Zuchterfolge öffentlich zu präsentieren. In einem noch größeren Streichelgehege als im vergangenen Jahr können Kinder mit den Kaninchen auf Tuchfühlung gehen. „Die Schau ist das Highlight der Züchter“, erklärt Hans-Dieter Heitmann. Außer Hanna Heitmann sind nur noch zwei andere Züchter mit dabei, die sich auf „Hasen“ spezialisiert haben, bei den „Füchsen“ ist sie die einzige.

Fuchskaninchen wurde ab 1920 mit dem Ziel gezüchtet, das halblange Blaufuchsfell zu imitieren. Das gelang zwar nicht, aber der Name blieb, erklärt Heitmann. Es gibt viele Farbschläge. Hanna Heitmann aber setzt auf weiße Fuchskaninchen mit roten Augen. Denn: „Die sind nicht so temperamentvoll wie Hasen.“ Das Höchstgewicht bei den Fuchskaninchen liegt bei vier Kilogramm. Ihre sind schon etwas an der Grenze. Für die Ausstellung am Wochenende müsse die dafür ausgesuchte Häsin ein bisschen auf „Diät“ gesetzt werden, sagt sie augenzwinkernd.

Die Grasberger Schau ist nicht die einzige Ausstellung für Hanna Heitmanns Kaninchen. Sie hat sie bereits für die Bundesschau in Karlsruhe angemeldet. Auch da haben Füchse Seltenheitswert. Vor zwei Jahren bei der Bundesschau in Kassel wurde Heitmann Deutscher Meister. „Das ist das Beste, was in Deutschland zu kriegen ist“, lobt Sohn Hans-Dieter die züchterischen Fähigkeiten seiner Mutter. Konsequente Verfolgung der Zuchtziele durch Erfüllung der Rassemerkmale sowie jahrelange Erfahrung haben sie dahin geführt.

In Grasberg stellt Hanna Heitmann das Fuchskaninchen Nummer 396 den Preisrichtern vor. Auf einen Namen verzichtet sie bei den Tieren bewusst, weil nur die Wenigsten über Jahre bei ihr bleiben. Kommt sie von den Ausstellungen mit Pokalen und Auszeichnungen nach Hause, haben die prämierten Kaninchen in aller Regel bereits den Besitzer gewechselt. Die Vorbereitungen auf die Grasberger Ausstellung laufen. Dafür schneidet die Grasbergerin ihren Tieren die Nägel, bürstet das feine, lange Haar und gewöhnt sie an den Trubel außerhalb der Bucht.

Die Rassekaninchen sind in der Grasberger Reithalle bei freiem Eintritt am Sonnabend, 9. Novemer, von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag, 10. November, von 10 bis 16 Uhr zu sehen.