Das Landgericht Verden hat jetzt einen 26-jährigen Ex-Rotenburger wegen Körperverletzung verurteilt. (Thorben Wengert/Pixelio.de)

Verden/Rotenburg. Den Weg zurück nach Wuppertal durfte er in der Gewissheit antreten, nicht ins Gefängnis zu müssen – wenn er sich an die Bewährungsauflagen hält und besonders seinem überhöhten Alkoholkonsum entgegenwirkt. Der 26-Jährige wurde wegen „einfacher“, vorsätzlich begangener Körperverletzung zu einer Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt, die aber aus Sicht der 1. großen Strafkammer des Landgerichts Verden nicht vollstreckt werden muss. Mehr als der eine von ihm eingeräumte Würgegriff an den Hals seiner Frau habe sich nicht nachweisen lassen, hieß es vor Gericht.

Dass ausgerechnet die betroffene (Noch-) Ehefrau im Prozess von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht hat, kam dem Angeklagten letztlich zu Gute. Bei der Polizei und wenig später bei ihrer richterlichen Vernehmung als Opferzeugin hatte die 23-Jährige den Vater ihrer drei kleinen Kinder weiteren Würgens und noch anderer Gewalttätigkeiten bezichtigt. Was sich aber möglicherweise alles am frühen Morgen des 15. Dezember 2019 in der Rotenburger Wohnung abgespielt hat, ließ sich allein auf Basis dieser Angaben nicht hinlänglich klären. Dafür enthielten sie nach Meinung der Kammer zu viele Ungereimtheiten im angeblichen zeitlichen Ablauf und bei den behaupteten Übergriffen.

„Es gab keine Aussagekonstanz“, hatte denn auch der Verteidiger des Mannes in seinem Plädoyer erneut betont. Am zweiten und letzten Verhandlungstag war noch die Richterin am Amtsgericht Rotenburg angehört worden, die die Frau zwei Tage nach der eskalierten Auseinandersetzung des Paares vernommen hatte. Zu dieser Zeit saß der Mann bereits in Untersuchungshaft. Als er sich jetzt wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung vor dem Landgericht verantworten musste, befand er sich längst wieder auf freiem Fuß. Das Oberlandesgericht Celle hatte nach vier Wochen einer Haftbeschwerde stattgegeben.

Die Staatsanwaltschaft war zunächst davon ausgegangen, dass der reichlich alkoholisierte Angeklagte seine Frau während eines erbitterten Streits und Gerangels nach einer Weihnachtsfeier mehr als einmal gewürgt, sie zudem auf ihrer Flucht zur Haustür an den Haaren zu Boden gezerrt und ihr eine Decke in den Mund gestopft hatte. Nach der knappen Beweisaufnahme sah aber auch die Vertreterin der Anklagebehörde „nur“ noch „ein kräftiges Würgen“ als erwiesen an. Diese Gewalteinwirkung gegen den Hals, als die Frau auf dem Bauch auf einer Schlafcoach lag, bestätigten auch die von der Rechtsmedizin zeitnah festgestellten „objektiven Spuren“ am Hals.

Das Gericht erklärte dazu in der Urteilsbegründung, es habe sich letztlich nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen lassen, ob tatsächlich potenzielle Lebensgefahr durch Sauerstoffverlust bestanden habe. Es habe sich zwar um ein „heftiges Geschehen“ gehandelt, zugunsten des nicht vorbestraften Angeklagten sei aber eine „einfache“, wenn auch vorsätzlich verübte Körperverletzung zu konstatieren. Der Mann habe „aus der Situation“ heraus gehandelt, sei aber trotz erheblicher Alkoholisierung (zur Tatzeit etwa 1,7 Promille) nicht vermindert steuerungs- und schuldfähig gewesen.

Mit dem Strafmaß blieb die Kammer um drei Monate unter der Forderung der Staatsanwaltschaft und fand damit auch beim Verteidiger Anklang. Der Anwalt begrüßte zudem die Entscheidung, es sei wohl doch nicht „gefährliche“ Körperverletzung gewesen. Da beide Seiten auf Rechtsmittel verzichteten, wurde das Urteil sofort rechtskräftig. Der Ex-Rotenburger wird einem Bewährungshelfer unterstellt und muss sich nun in Wuppertal bemühen, seine desolaten Familienverhältnisse in den Griff zu bekommen und auch mithilfe des Jugendamtes in angemessener Frist belegen, dass er was gegen sein Alkoholproblem unternommen hat.