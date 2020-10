Frühestens Ende November ist in dem Prozess vor dem Verdener Landgericht mit einem Urteil zu rechnen. (Peter Steffen/DPA)

Verden/Rotenburg. In der Ehe des jungen Paares, das drei kleine Kinder hat, soll es schon erhebliche Probleme gegeben haben, ehe eine nächtliche Auseinandersetzung unter Alkoholeinfluss wenige Tage vor Weihnachten 2019 eskalierte. Nach der Anklageschrift hat der Mann seine Frau in der Rotenburger Wohnung so gewürgt, dass ihr schwarz vor Augen wurde. Hatte der – inzwischen längst aufgehobene – Haftbefehl noch auf versuchten Totschlag gelautet, so muss sich der 26-Jährige jetzt vor dem Landgericht Verden wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Die 23-jährige Frau hatte ihn bei der Polizei und vor dem Amtsrichter schwer belastet. Im Prozess machte sie nun allerdings, wie im Vorfeld bereits schriftlich angekündigt, vom ihr zustehenden Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Die 1. Große Strafkammer verlas daher mit Zustimmung von Staatsanwaltschaft und Verteidigung das Protokoll ihrer richterlichen Vernehmung. Das mutmaßliche Opfer war zwei Tage nach dem Geschehen ausführlich befragt worden – als der Beschuldigte schon in Untersuchungshaft saß.

Die Justizvollzugsanstalt Bremervörde konnte der 26-Jährige dank der Initiative seines Anwalts bald wieder verlassen. Nach rund vier Wochen war er wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Eine entsprechende Entscheidung hatte das Oberlandesgericht Celle getroffen. Der Mann wohnt wieder in Wuppertal, wo er früher mit seiner Noch-Ehefrau lebte und sich zur Tatzeit auch die beiden älteren Kinder aufgehalten haben sollen. Die Ehe soll dort so zerrüttet gewesen sein, dass man sich zeitweise trennte und mit ernsthaften Scheidungsabsichten trug. Es sollen jeweils andere Partner im Spiel gewesen sein. Der Umzug nach Rotenburg, auch beruflich bedingt, sollte einen Neuanfang markieren.

Damit dürfte es jedoch nicht weit her gewesen sein. Und zum endgültigen Bruch kam es durch die Gewalttätigkeiten am 15. Dezember. Die Eheleute waren nach – in dieser Hinsicht übereinstimmenden Angaben – während der Hochzeitsfeier von Freunden in einen so heftigen Streit geraten, dass die Frau das Fest vorzeitig verließ. Sie soll sich nach Hause begeben, den Babysitter für das jüngste Kind verabschiedet und sich aufs Sofa gelegt haben. Was im Einzelnen ablief, nachdem auch der Mann ziemlich betrunken gegen 3 Uhr heimgekehrt war, schilderten die Beteiligten ziemlich unterschiedlich.

Die Staatsanwaltschaft geht jedenfalls davon aus, dass es sofort Krach um eine Handynachricht gab, der Angeklagte unbedingt das Telefon der Frau kontrollieren und an sich bringen wollte. Er soll sie gewürgt und ihren Fluchtversuch zur Haustür gestoppt haben, indem er sie an den Haaren zurückzog, zu Boden brachte und erneut würgte. Außerdem soll er der sich wehrenden Frau eine Decke in den Mund gestopft haben.

In einer vom Verteidiger vorgetragenen Erklärung des Angeklagten hieß es, er habe der auf dem Bauch liegenden Frau das fest umklammerte Handy wegnehmen wollen. Danach zu greifen, sei mühsam gewesen. Sie habe ihn dabei in die rechte Hand gebissen. Erst als er „sie mit der linken Hand am Hals ergriff und zupackte, ließ sie los“. Er habe sie nicht verletzen wollen. Es folgte eine weitere Beschreibung der Vorgänge aus seiner Sicht. Er habe seiner Frau „weder eine Decke noch sonst was in den Mund gesteckt“. Und es habe auch „nur einen Griff an den Hals“ gegeben, „nämlich den, als ich ihren Biss beenden wollte“. Gewürgt habe er sie weder im Flur noch als sie Wohnzimmer am Boden lag.

Die rechtsmedizinische Sachverständige erläuterte auch anhand von Fotos die bei der Frau festgestellten Verletzungen. Es müsse einen „Angriff gegen den Hals mit nicht unerheblicher Gewalt“ gegeben haben, „knapp neben dem Kehlkopf“. Akute Lebensgefahr habe nicht bestanden, potenzielle schon, sagte die Fachärztin. Aus dem Verletzungsbild allein ließe sich dies nicht ableiten, wohl aber in Kenntnis der Angabe der 23-Jährigen, wonach ihr zeitweise schwarz vor Augen gewesen sei. Dies sei als „Vorstufe der Bewusstlosigkeit“ zu sehen. Voraussichtlich am 23. November wird der Prozess fortgesetzt.